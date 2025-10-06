Шмигаль і прем’єр Нідерландів Схооф відвідали українське підприємство з виробництва дронів-камікадзе. ФОТО

Індустрія дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з провідних українських виробників безпілотників.

"Підприємство об’єднує кілька сучасних виробничих майданчиків та вже налагодило серійне виготовлення дронів-камікадзе різних конфігурацій — як FPV-коптерів, так і літакового типу.

Компанія має власне конструкторське бюро та R&D-команду, що працюють над новими технологіями для фронту. А також — партнерську R&D-лабораторію спільно з європейськими колегами, зокрема з Нідерландів", - розповів Шмигаль.

Міноборони очікує, що дедалі більше іноземних партнерів налагоджуватимуть виробництво й розробку технологій з українськими ОПК-компаніями.

