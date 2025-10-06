Шмигаль і прем’єр Нідерландів Схооф відвідали українське підприємство з виробництва дронів-камікадзе. ФОТО
Індустрія дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з провідних українських виробників безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони
"Підприємство об’єднує кілька сучасних виробничих майданчиків та вже налагодило серійне виготовлення дронів-камікадзе різних конфігурацій — як FPV-коптерів, так і літакового типу.
Компанія має власне конструкторське бюро та R&D-команду, що працюють над новими технологіями для фронту. А також — партнерську R&D-лабораторію спільно з європейськими колегами, зокрема з Нідерландів", - розповів Шмигаль.
Міноборони очікує, що дедалі більше іноземних партнерів налагоджуватимуть виробництво й розробку технологій з українськими ОПК-компаніями.
@StarshinaZapasa
·
22 год
Был один главный сержант в одной из лучших бригад. Собственно, один из создателей этой бригады. Мы когда-то дружили. В первые месяцы поставляли им броники, каски, еще что-то. Ну, то есть, я-то и сейчас дружу - но он презирает всех порохоботов, поэтому его отношение ко мне я не знаю.
Встречался с Президентом, был на подъеме, что случилось потом я не в курсе, я не лезу во внутренние разборки, но с должности его сняли.
Сейчас пишет посты о том, что у Украины нет ни стратегии, ни стратегического видения будущего.
Был тут один мужик со стратегическим видением, но...
Был еще один человек, разрабатывал дроны, летал на них. Мы когда-то дружили. То есть, я то и сейчас дружу, я ему вообще очень сильно обязан, практически жизнью, и слова плохого про него поэтому не скажу - но он порохоботов вот прям до трясучки ненавидит. И на этой почве послал меня нахер.
Теперь пишет о том, что его подразделение дроноводов расформировывают. По прямому заказу Ермака.
Был тут один мужик со стратегическим мышлением, который подразделения создавал, а не расформировывал, но...
Есть еще один. Топовый волонтер на самой вершине. Мы не знакомы, никогда не дружили - но он меня на дух не переносит заранее, заочно. По какой причине - это его дело, мне-то фиолетово.
Теперь вот не знает, к кому обратиться.
Странно.
Когда Порох был - все знали, к кому обратиться. Все знали, кто во всем виноват, кто подписал минские, кто сдал Славянск, кто заказал Гандзюк. И прям вот напрямую обращались.
А сейчас - ау! Есть кто-нибудь? Не понятно.
К кому обращаться, кто несет ответственность - совершенно неизвестно.
Кто ******* подготовку страны к войне? А фиг его знает, товарищ прапорщик.
Само как-то *******ось.
Никто.
Может, за ***** обороны ППО Черниговщины несет ответственность Верховный Главнокомандующий?
Кто же, кто же это все сделал?
Нет ответа.
Был тут мужик со стратегическим видением, который создавал подразделения и строил оборону так, что Харьковщина до сих пор на его линиях маннергейма держится, но...
Это я ни коим образом не позлорадствовать. Упаси боже. Какое уж тут злорадство - тут плакать надо.
Это я про причинно-следственные связи.
Спокойной ночи.
Ми клубок проблем, щоб не сказати - зміїне гніздо - під ударом зовнішнього ворога. Вулик, в який прийшов руйнувати дурний старий карліковий ведмідь, а бджоли в ньому займаються з'ясуванням хто матка, а чи не час її міняти, та хто керує опором ведмедеві... А в цей момент найжадібніші і тупі п*здять мед із сот... А найтупіші з'ясовують хтось більше матка.... А в цей час ведмідь ...
на добранІч
додам, що не варто було довіряти вулик трутням, не дивно що вони весь мед пожрали
Вулик, в який прийшов руйнувати дурний старий карліковий ведмідь (пуйло), а бджоли (народ) в ньому займаються з'ясуванням хто матка ( хто головний ), а чи не час її міняти (вибори) , та хто керує опором ведмедеві (пуйло). А в цей момент найжадібніші і тупі п*здять мед із сот (з бюджета) ... А найтупіші з'ясовують хтось більше матка ( хто головний ) .... А в цей час ведмідь ... (пуйло) ...... лугандон .... крим .....
до речі
трутні живуть у вулику не цілий рік, а тільки навесні та влітку, коли є потреба в заплідненні нових маток. З приходом осені їх виганяють із вулика, щоб зберегти запаси корму на зиму, оскільки вони не виконують інших функцій.
Основне завдання трутнів - спаровування з маткою, що забезпечує продовження роду.
"В 1940 году прибыла в Германию советская авиационная делегация. Советские товарищи посетили секретные заводы, включая подземные, конструкторские бюро, осмотрели новейшие образцы германской авиационной техники, купили, что понравилось, и попросили посольство (в те времена именовалось полпредством) и торговое представительство покупки оплатить. (Тут снова вопрос возникает, кто кому больше верил..) Итак, советская делегация выбрала Ме-108, Ме-109Е, Мс-ПОС, Ме-209, До-215, Ю-88, Хе-100 и много еще достойных машин. Немцы не прятали своих секретов, а наши не скупились, выбрали двенадцать типов, брали по дватри экземпляра, а то и по пять-шесть. Кроме самолетов выбрали советские товарищи образцы двигателей, приборов, аппаратуры и много еще всего набрали.
А по суті - під час війни , нікому неможна нічого покахувати ... навіть союзникам !
Після відїзду хвилин 40 буде тихо, не більше!!!