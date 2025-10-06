УКР
617 26

Виробництво дронів і ракет в Україні у 2026 році може сягнути $35 млрд, - Зеленський

Індустрія дронів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році Україна спроможна виробляти ракети та безпілотники на суму близько 35 млрд доларів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обсяг ракет, дронів (які спроможна виробляти Україна) в 2026-му році - це 35 млрд. На сьогодні це наше розуміння. Ми вважаємо, що це реальність, в якій ми є", - зазначив президент.

Він уточнив, що фактичний обсяг виробництва залежатиме від обсягів фінансування. Джерелами фінансування можуть стати двосторонні безпекові угоди (їх вже понад 30) та, за словами Зеленського, можливе залучення коштів із заморожених російських активів.

Президент додав, що під час саміту в Данії він уже порушував це питання й почув позитивні реакції від деяких лідерів.

Зеленський також окреслив три пріоритетні "пакети" використання заморожених активів:

  • пакет для українського виробництва озброєнь (включно з дронами й ракетами);
  • пакет для європейської зброї, яку Україна не виробляє;
  • пакет для американської зброї, зокрема для систем протиповітряної оборони, які не виробляють ні Україна, ні Європа.

Зеленський Володимир (25713) виробництво (1758) дрони (5907)
Топ коментарі
+6
Нам, звісно цікаво, скільки Зекодло вкраде, але хотілося б знати і про кількість ракет( приблизо)...
06.10.2025 15:17 Відповісти
+6
Чуєш як падає листя, з дерев що постали в ряд?

Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.

Тисячами летять Фламінго, Паляниці стартують с землі,

Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
06.10.2025 15:24 Відповісти
+4
Количество ракет и дронов предусмотрительно решили уже уточнять, в озвучивать просто цифру распила. А там уже как пойдет)
06.10.2025 15:25 Відповісти
Вже не можна терпіти це посміховисько ,менше слів більше справ.
06.10.2025 15:16 Відповісти
країна багато чого може без зедента, але це осягнути йому не дано..
06.10.2025 15:17 Відповісти
Про мільярди долярів зрозуміло. Міндічів в твоєму оточенні багато...
А як на рахунок їх кількості і ефективності? Скажімо, напридатними будуть лише 60%, а чи та цифра також збільшиться?
06.10.2025 15:17 Відповісти
Нам, звісно цікаво, скільки Зекодло вкраде, але хотілося б знати і про кількість ракет( приблизо)...
06.10.2025 15:17 Відповісти
С миллиардами понятно. Сколько в штуках, переданных в ЗСУ?
06.10.2025 15:18 Відповісти
На "три тисячі ракет" у цьому році вже скільки потратили?
06.10.2025 15:19 Відповісти
Слава Богу! Хоч якусь одну добру справу зробив Голобородько!
Наробив ракет на 34 млрд. доларів.
Зедібіли можуть продовжити список добрих справ Лідара.
(що не втік - добру справу - виносимо за дужки)
06.10.2025 15:19 Відповісти
знову зєля дрониться ))
06.10.2025 15:22 Відповісти
Вова не пи🤬ди !!!
06.10.2025 15:22 Відповісти
Лише балаболістичні ракети Зеленського нам обходяться мінімум на ярд.
06.10.2025 15:23 Відповісти
Чуєш як падає листя, з дерев що постали в ряд?

Їх посадив ЗЕленський, рівно один мільярд.

Тисячами летять Фламінго, Паляниці стартують с землі,

Кидають на стіл в Монте-Карло зарплати свої вчителі.
06.10.2025 15:24 Відповісти
хтось працює, а не плескає язиком, звичайно, без дроноводів дрони нічого не варті, тому велика подяка як тим, хто вбиває нелюдів, так і тим, хто працює, щоб вони мали для цього якнайбільше засобів
06.10.2025 15:24 Відповісти
Дайте гроші і не чіпайте міндіча...
06.10.2025 15:25 Відповісти
Количество ракет и дронов предусмотрительно решили уже уточнять, в озвучивать просто цифру распила. А там уже как пойдет)
06.10.2025 15:25 Відповісти
Не в кількості,а в грошах.
06.10.2025 15:26 Відповісти
Бла-бла-бла! Це все? Чи треба все ж відповісти,помститись?
06.10.2025 15:33 Відповісти
😏😒😟🫤
06.10.2025 15:36 Відповісти
Розпил бабла на дронах та неіснуючих ракетах може сягнути 35 млрд дол.
06.10.2025 15:40 Відповісти
- Ми такі потужні, що зможемо злямзити наступного року і $35 млрд по схемам "дрони Міндіча".
06.10.2025 15:45 Відповісти
Нах ці прожекти?
06.10.2025 15:48 Відповісти
Ще не вечір, а казкар вже казочку почав розповідати солоденьку. Попередня була про фламінго.
06.10.2025 16:01 Відповісти
Та звісно, що може - якщо не КРАСТИ.
Але з цим якраз серйозна проблема.
Владна банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не вміє не красти.
Вони роблять тільки те - де можна вкрасти.
06.10.2025 16:06 Відповісти
Балабол
06.10.2025 16:11 Відповісти
А що Україна ще має воювати і в 2026 році ?
06.10.2025 16:26 Відповісти
 
 