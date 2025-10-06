Виробництво дронів і ракет в Україні у 2026 році може сягнути $35 млрд, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році Україна спроможна виробляти ракети та безпілотники на суму близько 35 млрд доларів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обсяг ракет, дронів (які спроможна виробляти Україна) в 2026-му році - це 35 млрд. На сьогодні це наше розуміння. Ми вважаємо, що це реальність, в якій ми є", - зазначив президент.

Він уточнив, що фактичний обсяг виробництва залежатиме від обсягів фінансування. Джерелами фінансування можуть стати двосторонні безпекові угоди (їх вже понад 30) та, за словами Зеленського, можливе залучення коштів із заморожених російських активів.

Президент додав, що під час саміту в Данії він уже порушував це питання й почув позитивні реакції від деяких лідерів.

Зеленський також окреслив три пріоритетні "пакети" використання заморожених активів:

пакет для українського виробництва озброєнь (включно з дронами й ракетами);

пакет для європейської зброї, яку Україна не виробляє;

пакет для американської зброї, зокрема для систем протиповітряної оборони, які не виробляють ні Україна, ні Європа.

