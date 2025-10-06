УКР
США не заблокували постачання зброї в Україну через "шатдаун", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати продовжують постачання озброєння до України, попри оголошений "шатдаун".

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує отримувати системи Patriot, NASAMS, IRIS-T та Hawk, однак швидкість постачання залежить насамперед від фінансування. 

"Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, ну, з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені активи", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори між Україною та США щодо безпілотників тривають, поставки надходять, - МЗС

Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія дали гроші, завдяки яким Київ купує у США дефіцитну зброю, зокрема системи ППО. Все залежить від наповнення коридору PURL.

Зеленський відзначив також підтримку балтійських держав, які хоч і мають менші бюджети, проте залишаються на боці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон виділив $179 млн на оборонні потреби для США та України

Нагадаємо, Федеральний уряд США офіційно припинив роботу вперше за шість років після того, як Конгрес, який зайшов у глухий кут та не зміг ухвалити законопроєкт щодо фінансування, щоб продовжити роботу.

Раніше газета The Telegraph писала, що через "шатдаун" у США може бути заблоковано угоду України щодо БПЛА на мільярди.

Зеленський Володимир (25713) зброя (7768) допомога (8787) США (24451)
