Пентагон виділив $179 млн на оборонні потреби для США та України

Міністерство війни США підписало контракт на суму 179 мільйонів доларів з компанією Intuitive Research and Technology Corp. на поставку запчастин для літальних апаратів для потреб США та України.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт на суму близько 179 460 689 доларів за схемою cost-plus-fixed-fee ("витрати плюс фіксована винагорода") на постачання "деталей для літальних апаратів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трампу доповіли, що Україна готує новий наступ, який потребуватиме розвідданих США, - Wall Street Journal

Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.

Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продають НАТО багато зброї для України. Альянс повністю її оплачує, - Трамп