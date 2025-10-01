Пентагон виділив $179 млн на оборонні потреби для США та України
Міністерство війни США підписало контракт на суму 179 мільйонів доларів з компанією Intuitive Research and Technology Corp. на поставку запчастин для літальних апаратів для потреб США та України.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт на суму близько 179 460 689 доларів за схемою cost-plus-fixed-fee ("витрати плюс фіксована винагорода") на постачання "деталей для літальних апаратів".
Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.
Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.
Та це для зєміндічів дріб'язок - на один зуб. Зєміндічі і образиться можуть - це ж просто знущання, пацани йшли у владу, щоб прібарахліться, та ще й що онукам хватило, а тут наче ляпас по морді з цими 179 мільйонів доларів.
Афігєть! Дайте мільйон! А краще 140млн (чи скільки там рашистів у світі)