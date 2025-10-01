УКР
Пентагон виділив $179 млн на оборонні потреби для США та України

Міністерство війни США підписало контракт на суму 179 мільйонів доларів з компанією Intuitive Research and Technology Corp. на поставку запчастин для літальних апаратів для потреб США та України.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт на суму близько 179 460 689 доларів за схемою cost-plus-fixed-fee ("витрати плюс фіксована винагорода") на постачання "деталей для літальних апаратів".

Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.

Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.

Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.

Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.

оборона (4915) Пентагон (1471) допомога (8778) США (24429)
апарати звісно ж летальні, бо вони призводять до летальних наслідків у окупантів.
показати весь коментар
01.10.2025 20:22 Відповісти
Шо-шо? 179 мільйонів доларів?
Та це для зєміндічів дріб'язок - на один зуб. Зєміндічі і образиться можуть - це ж просто знущання, пацани йшли у владу, щоб прібарахліться, та ще й що онукам хватило, а тут наче ляпас по морді з цими 179 мільйонів доларів.
показати весь коментар
01.10.2025 20:30 Відповісти
"...на поставку запчастин для летальних апаратів для потреб США та України." Джерело: https://censor.net/ua/n3577302

Афігєть! Дайте мільйон! А краще 140млн (чи скільки там рашистів у світі)
показати весь коментар
01.10.2025 20:44 Відповісти
За счет Пентагона, гетсет на пицу и косметологов больше тратит.
показати весь коментар
01.10.2025 22:01 Відповісти
 
 