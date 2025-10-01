Пентагон выделил $179 млн на оборонные нужды для США и Украины
Министерство войны США подписало контракт на сумму 179 миллионов долларов с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на поставку запчастей для летательных аппаратов для нужд США и Украины.
Об этом говорится в сообщении Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что американская инженерно-аналитическая компания в сфере аэрокосмических технологий Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт на сумму около 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee ("расходы плюс фиксированное вознаграждение") на поставку "деталей для летательных аппаратов".
Датой завершения контракта указано 31 августа 2028 года, однако финансирование операций и обслуживание продаж военной техники за рубежом запланировано в 2024-2025 финансовом году.
Среди заказчиков по этому контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та це для зєміндічів дріб'язок - на один зуб. Зєміндічі і образиться можуть - це ж просто знущання, пацани йшли у владу, щоб прібарахліться, та ще й що онукам хватило, а тут наче ляпас по морді з цими 179 мільйонів доларів.