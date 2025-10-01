Пентагон выделил $179 млн на оборонные нужды для США и Украины

Министерство войны США подписало контракт на сумму 179 миллионов долларов с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на поставку запчастей для летательных аппаратов для нужд США и Украины.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американская инженерно-аналитическая компания в сфере аэрокосмических технологий Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт на сумму около 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee ("расходы плюс фиксированное вознаграждение") на поставку "деталей для летательных аппаратов".

Датой завершения контракта указано 31 августа 2028 года, однако финансирование операций и обслуживание продаж военной техники за рубежом запланировано в 2024-2025 финансовом году.

Среди заказчиков по этому контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.

