Пентагон выделил $179 млн на оборонные нужды для США и Украины

Министерство войны США подписало контракт на сумму 179 миллионов долларов с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на поставку запчастей для летательных аппаратов для нужд США и Украины.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американская инженерно-аналитическая компания в сфере аэрокосмических технологий Intuitive Research and Technology Corp. получила контракт на сумму около 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee ("расходы плюс фиксированное вознаграждение") на поставку "деталей для летательных аппаратов".

Датой завершения контракта указано 31 августа 2028 года, однако финансирование операций и обслуживание продаж военной техники за рубежом запланировано в 2024-2025 финансовом году.

Среди заказчиков по этому контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.

оборона (5287) Пентагон (1501) помощь (8127) США (27998)
апарати звісно ж летальні, бо вони призводять до летальних наслідків у окупантів.
01.10.2025 20:22 Ответить
Шо-шо? 179 мільйонів доларів?
Та це для зєміндічів дріб'язок - на один зуб. Зєміндічі і образиться можуть - це ж просто знущання, пацани йшли у владу, щоб прібарахліться, та ще й що онукам хватило, а тут наче ляпас по морді з цими 179 мільйонів доларів.
01.10.2025 20:30 Ответить
 
 