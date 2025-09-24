РУС
2 571 49

Трампу доложили, что Украина готовит новое наступление, которое потребует разведданных США, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении Украины из-за убеждений со стороны советников и Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в последние дни Трамп готовился к встрече с Зеленским, общаясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.

Среди них в публикации упоминают спецпосланника президента США Кита Келлога и нового посла в ООН Майка Уолтца - те рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на поле боя.

Читайте: Макрон приветствовал заявление Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Это четкий сигнал, что РФ слабее, чем многие считают

Кроме того, американский президент узнал, что Украина запланировала наступление, "которое потребует поддержки разведки США", сказали собеседники The Wall Street Journal.

Также собеседники WSJ упоминают среди факторов изменения риторики Трампа действия Зеленского после скандальной встречи в Белом доме - в частности принятие требования США о прекращении огня и публичную благодарность американскому президенту за его усилия.

Эти источники добавили, что Трамп, несмотря на изменение риторики, пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и дальше позволяет продажу ей вооружений, "ограничивает использование американского оружия для атак на суверенной территории России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе обрадовались новой риторике Трампа по Украине, но сохраняют скепсис, - Politico

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.

Трамп Дональд (6688) война в Украине (6271)
+13
Давайте про це поговоримо…, де, коли, який напрямок…
24.09.2025 22:48 Ответить
24.09.2025 22:48 Ответить
+6
Понеслася пи...да по кочках.
Тепер півроку з кожної праски будуть розповідати про це, ЗЄ буде піаритись з потужним контрнаступом, а потім за пару місяців все зійде на ніц і будуть шукати винних.
24.09.2025 22:54 Ответить
24.09.2025 22:54 Ответить
+5
Не забуваймо що це цілком таємна інформація. *****,ну сміх і гріх. Що з цим світом не так?
24.09.2025 22:51 Ответить
24.09.2025 22:51 Ответить
Давайте про це поговоримо…, де, коли, який напрямок…
24.09.2025 22:48 Ответить
24.09.2025 22:48 Ответить
Це ж було вже!!!
24.09.2025 23:06 Ответить
24.09.2025 23:06 Ответить
херант корупції і здачі України може готувати лише програш
24.09.2025 23:21 Ответить
24.09.2025 23:21 Ответить
А як же інакше США може випробувати привезені вже до Уrраїни свої ракети-бомби ERAM?

Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль - підписаний п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування (у війні України з Росією?... а може також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології? ) Великобританія виступить як хаб за цим контрактом бо Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії;

Так що не одна Польща тепер служить хабом для передачі зброї а й Україна хабом для накопичування досвіду .
24.09.2025 22:49 Ответить
24.09.2025 22:49 Ответить
Полігон це почесна місія. ТЦК не залишаться без роботи.
24.09.2025 23:45 Ответить
24.09.2025 23:45 Ответить
Я навіть знаю хто розповів Донні про контрнаступ 2.0 - Безкпутна
24.09.2025 22:50 Ответить
24.09.2025 22:50 Ответить
як шо цей наступ буде ,і закінчиться на кордонах 1991р ,можливо тоді зеленського 🤡 і почнуть сприймати ...але за Чонгар та мишебратья ,і війни не буде ...відповідати прийдеться !...
24.09.2025 22:50 Ответить
24.09.2025 22:50 Ответить
Якою ціною???
Ніхто не пустить синів і дочок туди до Чонгару та до ялти клятої-кавової!!!
Наш наступ - на НПЗ, на ГТС, на підстанції та шляхи має бути наступ такий
24.09.2025 23:07 Ответить
24.09.2025 23:07 Ответить
З Зеленським він може закінчитися на кордонах 1991 року лише в одному випадку - коли це будуть кордони з Польщею . Правда Зе тоді вже буде в еміграції знімати відосики ...
24.09.2025 23:08 Ответить
24.09.2025 23:08 Ответить
Не забуваймо що це цілком таємна інформація. *****,ну сміх і гріх. Що з цим світом не так?
24.09.2025 22:51 Ответить
24.09.2025 22:51 Ответить
Зі світом все так ... це в Америки проблєми , а точніше - в західної цивілізації в цілому
24.09.2025 22:54 Ответить
24.09.2025 22:54 Ответить
це новина кінця серпня , що вже після середини вересня в Україні будуть перші ракети нового виробництва (удосконаленого від ракет хаймерсів здається) - 80 шт в місяць будуть готувати такий подаруночок для рашки
24.09.2025 22:58 Ответить
24.09.2025 22:58 Ответить
Трамп має запустити шпигуна у кремль...може Віткофф?...
24.09.2025 22:52 Ответить
24.09.2025 22:52 Ответить
Така важлива інфа - сам шефу ***** зателефонує
24.09.2025 22:55 Ответить
24.09.2025 22:55 Ответить
США у серпні ухвалили продаж Україні 3 350 крилатих ракет ERAM. Перша пертія надійде в жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviationweek. ERAM з'явилася лише за 14 місяців після публікації тендеру у серпні 2024 року.
24.09.2025 23:05 Ответить
24.09.2025 23:05 Ответить
це новина західних ЗМІ ще з середини серпня - АГООООВ!!! що через 6 тижнів пера партія ракет буде в Україні
24.09.2025 23:06 Ответить
24.09.2025 23:06 Ответить
Число дату не вказали
24.09.2025 22:52 Ответить
24.09.2025 22:52 Ответить
Невже це правда ?
"... близько 43 мільйонів дорослих американців мають серйозні труднощі з читанням і письмом, що становить приблизно п'яту частину дорослого населення США..."(ШІ)
24.09.2025 22:53 Ответить
24.09.2025 22:53 Ответить
у нас 8 з 10 дебіли і це правда
24.09.2025 22:58 Ответить
24.09.2025 22:58 Ответить
Ні
24.09.2025 22:58 Ответить
24.09.2025 22:58 Ответить
Понеслася пи...да по кочках.
Тепер півроку з кожної праски будуть розповідати про це, ЗЄ буде піаритись з потужним контрнаступом, а потім за пару місяців все зійде на ніц і будуть шукати винних.
24.09.2025 22:54 Ответить
24.09.2025 22:54 Ответить
А винним буде якийсь комбат, який посміє критикувати "геніальний план" чи відмовиться посилати на мінні поля своїх підлеглих...
24.09.2025 22:57 Ответить
24.09.2025 22:57 Ответить
Бітва на Ялтінской дугє
24.09.2025 23:10 Ответить
24.09.2025 23:10 Ответить
140 км за спиною рашистів легко й високо високо в небі без охоплення елетронною розвідкою рашистів , пілот F-16 доставить на територію прифронтового рашизму і.... пошле ще далі-далі бомбу- ракету бєз шума і пилі , й повернеться до України ціленьким.
24.09.2025 22:55 Ответить
24.09.2025 22:55 Ответить
Хто вже розбазікав Трампу? Яка падлюка здала плани Генштабу?
Закрадаються невиразні сумніви...
24.09.2025 22:55 Ответить
24.09.2025 22:55 Ответить
За останні місяці Трамп озвучував кілька кінцевих термінів, до завершення яких Кремль мав би припинила війну проти України.
Щоразу Трамп обіцяв ввести жорсткі санкції щодо РФ, якщо терміну не буде дотримано.
Нині експерти також не мають впевненості у тому, що після зміни риторики Трампа Вашингтон нарешті вдасться до реального тиску на Росію.
24.09.2025 22:59 Ответить
24.09.2025 22:59 Ответить
https://kyivindependent.com/3-350-eram-missiles-are-heading-to-ukraine-heres-how-they-can-be-used-against-russia/ https://kyivindependent.com/3-350-eram-missiles-are-heading-to-ukraine-heres-how-they-can-be-used-against-russia3350 ракет ERAM прямують в Україну - ось як їх можна використовувати проти Росії

31 серпня 2025 року 15:59

• 5 хв читання
24.09.2025 23:10 Ответить
24.09.2025 23:10 Ответить
Перші винищувачі F-16, отримані Україною, які будуть здатні стріляти ракетами ERAM, зображені 4 серпня 2024 року (Українське президентство/Роздатковий матеріал/Anadolu через Getty Images)
24.09.2025 23:11 Ответить
24.09.2025 23:11 Ответить
Як стверджуює Піонтковський винищувачів F-16 зараз вже 100 в Україні
24.09.2025 23:14 Ответить
24.09.2025 23:14 Ответить
пілоти не усі звичайно українські
24.09.2025 23:15 Ответить
24.09.2025 23:15 Ответить
Якщо росіяни почнуть сьогодні бити кинжалами по Дубно і Староконстантинові, то повірю на 5%.
24.09.2025 23:26 Ответить
24.09.2025 23:26 Ответить
Трампа потрібно оцінювати не за його словами, а за його справами.
А поки він не досяг прогресу ні в питанні війни в Україні, ні в секторі Газа.
24.09.2025 23:20 Ответить
24.09.2025 23:20 Ответить
думаю, таємні плани тепер знову на столі у путіна.

а ****, рубіо навіть відмазку придумає: "ми не могли по іншому, інакше це зупинить дипломатичне вирішення конфлікту двох сторін"
24.09.2025 22:59 Ответить
24.09.2025 22:59 Ответить
Що, знову наступ, знову провал, купа жертв, втрат і чергові відосики? Який наступ без зброї, контролю повітря і ще більшої деморалізації населення
24.09.2025 23:00 Ответить
24.09.2025 23:00 Ответить
"Лідеру ***********", потрібно випросити у ЄС гроші на 2026 рік, а без демонстрації "потужності і незламності", йому їх не дадуть. Тому скоріш за все, знову буде "геніальний контрнаступ", який будуть активно піарити. + знімуть відосики з черговим рожевим "фламінго" чи "пеліканом" від міндіча... Можливо навіть знизять мобілізаційний вік, бо 40+ штурмовики вже нікого не переконають.
24.09.2025 23:09 Ответить
24.09.2025 23:09 Ответить
24.09.2025 23:04 Ответить
24.09.2025 23:04 Ответить
Та ну нафіг
24.09.2025 23:05 Ответить
24.09.2025 23:05 Ответить
Повний та остаточний наступ на здоровий глузд? Без адекватних бойових резервів , на кіл -зону з дронів ? Зеленський вирішив закінчити своє правління - остаточним знищенням ЗСУ ?

Але я думаю все не так сумно . З цим розпіареним контрнаступом буде те сам ,що з Фламінго ,мільйонами дронів , мільярдом дерев та Планом Перемоги . Просто черговий 3,14здосік
24.09.2025 23:12 Ответить
24.09.2025 23:12 Ответить
Ну я вважаю "наступ" - поняття широке. Наприклад удари ракетами вглиб ворога. Не дарма ж анонсували продаж ракет Україні
24.09.2025 23:16 Ответить
24.09.2025 23:16 Ответить
І зеленський так вважає мабуть . То по його логіці Україна вже наступає на Московії на глибині 1500-2000 км - бо туди долітають дрони.

Але є чітке визначення слово "НАСТУП ":

На́ступ, офензи́ва (заст.) - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових дій, який застосовується з метою розгрому противника та заволодіння важливими районами. Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, у рішучій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 атаці, стрімкому просуванні підрозділів углиб його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 бойових порядків, знищенні та взятті у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полон живої сили, захопленні озброєння, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки та намічених районів
24.09.2025 23:20 Ответить
24.09.2025 23:20 Ответить
Побачимо...
24.09.2025 23:23 Ответить
24.09.2025 23:23 Ответить
США сподобався наш катастрофічний контрнаступ, і вони хотять його повторити.
24.09.2025 23:22 Ответить
24.09.2025 23:22 Ответить
24.09.2025 23:22 Ответить
24.09.2025 23:22 Ответить
Ага, піндоси надрукують та передадуть мапу Москви (із зазначенням місць куди не бити - ресторани Віткофа та башні Трампа у Кремлі)!
24.09.2025 23:24 Ответить
24.09.2025 23:24 Ответить
Україну можна звільнити і не посилаючи в наступ армію. Просто потрібно Сосію закошмарити так ракетами і дронами щоб рашисти самі нас просили припинити взамін на те що вони заберуться з України
24.09.2025 23:27 Ответить
24.09.2025 23:27 Ответить
Який в сраку наступ!!?? Вибори!!!
24.09.2025 23:32 Ответить
24.09.2025 23:32 Ответить
А, тоді все стає зрозумілим. І той божевільний ******* Трампа про кордони 91 року, від якого зебіли cw.nm окропом. Гундос зробить новий наступ, зітре знову усі боєздатні частини, *****, нарешті, проломить фронт, і Трампон зможе закінчити війну вже на умовах ***** - капітуляцією України. Гарна многоходовачка від Донні. явно у ***** вчився.
24.09.2025 23:41 Ответить
24.09.2025 23:41 Ответить
чергова маячня від WSJ, висосана з пальця репортера, який "працює" з анонімними джерелами.
24.09.2025 23:42 Ответить
24.09.2025 23:42 Ответить
Перед контранступом мобілізуйте синів, батьків, братів ОПи, депутатів особливо зелених, сраколизів марафонних, список форбс і далі все те що чомусь зветься "елітою"
Війна б давно закінчилась якщо б хоть 5% цих зебільних подонків були на фронті.
24.09.2025 23:46 Ответить
24.09.2025 23:46 Ответить
 
 