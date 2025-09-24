Трампу доложили, что Украина готовит новое наступление, которое потребует разведданных США, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении Украины из-за убеждений со стороны советников и Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в последние дни Трамп готовился к встрече с Зеленским, общаясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.

Среди них в публикации упоминают спецпосланника президента США Кита Келлога и нового посла в ООН Майка Уолтца - те рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на поле боя.

Кроме того, американский президент узнал, что Украина запланировала наступление, "которое потребует поддержки разведки США", сказали собеседники The Wall Street Journal.

Также собеседники WSJ упоминают среди факторов изменения риторики Трампа действия Зеленского после скандальной встречи в Белом доме - в частности принятие требования США о прекращении огня и публичную благодарность американскому президенту за его усилия.

Эти источники добавили, что Трамп, несмотря на изменение риторики, пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и дальше позволяет продажу ей вооружений, "ограничивает использование американского оружия для атак на суверенной территории России".

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.