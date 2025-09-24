Трампу доложили, что Украина готовит новое наступление, которое потребует разведданных США, - Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении Украины из-за убеждений со стороны советников и Владимира Зеленского.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что в последние дни Трамп готовился к встрече с Зеленским, общаясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.
Среди них в публикации упоминают спецпосланника президента США Кита Келлога и нового посла в ООН Майка Уолтца - те рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на поле боя.
Кроме того, американский президент узнал, что Украина запланировала наступление, "которое потребует поддержки разведки США", сказали собеседники The Wall Street Journal.
Также собеседники WSJ упоминают среди факторов изменения риторики Трампа действия Зеленского после скандальной встречи в Белом доме - в частности принятие требования США о прекращении огня и публичную благодарность американскому президенту за его усилия.
Эти источники добавили, что Трамп, несмотря на изменение риторики, пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и дальше позволяет продажу ей вооружений, "ограничивает использование американского оружия для атак на суверенной территории России".
Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.
Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.
Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль - підписаний п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування (у війні України з Росією?... а може також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології? ) Великобританія виступить як хаб за цим контрактом бо Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії;
Так що не одна Польща тепер служить хабом для передачі зброї а й Україна хабом для накопичування досвіду .
кпутна
Ніхто не пустить синів і дочок туди до Чонгару та до ялти клятої-кавової!!!
Наш наступ - на НПЗ, на ГТС, на підстанції та шляхи має бути наступ такий
"... близько 43 мільйонів дорослих американців мають серйозні труднощі з читанням і письмом, що становить приблизно п'яту частину дорослого населення США..."(ШІ)
Тепер півроку з кожної праски будуть розповідати про це, ЗЄ буде піаритись з потужним контрнаступом, а потім за пару місяців все зійде на ніц і будуть шукати винних.
Закрадаються невиразні сумніви...
Щоразу Трамп обіцяв ввести жорсткі санкції щодо РФ, якщо терміну не буде дотримано.
Нині експерти також не мають впевненості у тому, що після зміни риторики Трампа Вашингтон нарешті вдасться до реального тиску на Росію.
31 серпня 2025 року 15:59
• 5 хв читання
А поки він не досяг прогресу ні в питанні війни в Україні, ні в секторі Газа.
а ****, рубіо навіть відмазку придумає: "ми не могли по іншому, інакше це зупинить дипломатичне вирішення конфлікту двох сторін"
Але я думаю все не так сумно . З цим розпіареним контрнаступом буде те сам ,що з Фламінго ,мільйонами дронів , мільярдом дерев та Планом Перемоги . Просто черговий 3,14здосік
Але є чітке визначення слово "НАСТУП ":
На́ступ, офензи́ва (заст.) - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових дій, який застосовується з метою розгрому противника та заволодіння важливими районами. Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, у рішучій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 атаці, стрімкому просуванні підрозділів углиб його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 бойових порядків, знищенні та взятті у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полон живої сили, захопленні озброєння, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки та намічених районів
Війна б давно закінчилась якщо б хоть 5% цих зебільних подонків були на фронті.