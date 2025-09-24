РУС
Макрон приветствовал заявление Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Это четкий сигнал, что РФ слабее, чем многие считают

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "важным событием" недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень четкий сигнал от американского президента о том, что Россия, без сомнения, слабее и уязвимее, чем многие считают", - сказал Макрон.

Политик приветствовал "новое видение" США в отношении Украины. Макрон убежден, что это "позволит еще больше сопротивляться и даже отвоевать территории".

Французский лидер считает, что США отмечают "способность украинской армии сопротивляться" и "коллективную способность делать еще больше".

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Читайте также: В Европе обрадовались новой риторике Трампа по Украине, но сохраняют скепсис, - Politico

+1
ваші слова да Богу в уха.
24.09.2025 21:46 Ответить
24.09.2025 21:46 Ответить
+1
Тоді чого ж в тебе мандраж збивати літаки рашки - бач яку потужну розмову Трамп завів
24.09.2025 21:48 Ответить
24.09.2025 21:48 Ответить
+1
Лише можливість? І то не точно.
24.09.2025 21:50 Ответить
24.09.2025 21:50 Ответить
ваші слова да Богу в уха.
24.09.2025 21:46 Ответить
24.09.2025 21:46 Ответить
Тоді чого ж в тебе мандраж збивати літаки рашки - бач яку потужну розмову Трамп завів
24.09.2025 21:48 Ответить
24.09.2025 21:48 Ответить
Лише можливість? І то не точно.
24.09.2025 21:50 Ответить
24.09.2025 21:50 Ответить
Це чіткий сигнал, що тепер це все залежить від ЄС... США по суті, тепер будуть в стороні і будуть заробляти, продаючи зброю.
24.09.2025 21:50 Ответить
24.09.2025 21:50 Ответить
будуть заробляти , поки українці не закінчаться. потрібної зброї для перемоги ніхто Україні не надасть.
24.09.2025 22:01 Ответить
24.09.2025 22:01 Ответить
Поки українець всохне - русскій здохне.
24.09.2025 22:03 Ответить
24.09.2025 22:03 Ответить
ти забув ще сказати бавовна та пиримога
24.09.2025 22:05 Ответить
24.09.2025 22:05 Ответить
чомусь мені на загадку - шьол х..хол насрали на пол , а шел к...цап- зубамі цап - дуже дуже дитяча ще малечих років , а значить тато добре зі мною "уточняв" уроки історії , а я ще втіхаря підслуховувала його спогади з товаришем- він про "білофінську в середовщі цапів солдатів, як один з України з розокулаченної сім"ї1 8 річний пацан, а товариш з Сибіру коли його сім"ю вислали й його дитиною за колоски на замерзлому полі.
24.09.2025 22:10 Ответить
24.09.2025 22:10 Ответить
Хочу запросити заяви усіх лідерів ЄС сприймати, як колись в мої 60-ті ми читали стоячи в шеренгу віршик про вовуЛєніна кожен по куплетику , забула як це називалось ... Але це все монтаж одого тексту( задумки)
Навіть Короля туди всунули
24.09.2025 21:58 Ответить
24.09.2025 21:58 Ответить
до чого це я - це розігрів й Трампа й хйла , а цей час перші ERAM й не тільки вже в Україні
24.09.2025 22:00 Ответить
24.09.2025 22:00 Ответить
Разговор ради разговоров! Где реакция, как в Корее? Как во Вьетнаме? Да как в Югославии, черт возьми. НАТО способно стереть вс рф за неделю!
показать весь комментарий
24.09.2025 22:03 Ответить
Бурні аплодисменти ( довго), всі піднімаються
24.09.2025 22:03 Ответить
24.09.2025 22:03 Ответить
Пора зрозуміти, що аналізувати заяви Трампа безглуздо. Потрібно аналізувати тільки факти. Згоден, з тими, хто вважає, що він топить основного конкурента США - Європу в протистоянні з рф. Якщо вийде, то із задоволенням втягне у війну і другого конкурента - Китай. Але поки не виходить.
24.09.2025 22:05 Ответить
24.09.2025 22:05 Ответить
Потужна діяльність , хвалити один одного.
У Бубосяна б премію отримали. За незламну Потужність
24.09.2025 22:05 Ответить
24.09.2025 22:05 Ответить
Трамп просто розважається - ідіть українці з вилами і косами - візьмете Москву і європейці вам допоможуть.
24.09.2025 22:05 Ответить
24.09.2025 22:05 Ответить
Підарон і його коханець Зельц не знають, що заявами теріторії не повертаються? Україна за 3 роки не повернула ні-хе-ра, а скільки за той час гучних промов було...
24.09.2025 22:08 Ответить
24.09.2025 22:08 Ответить
 
 