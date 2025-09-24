Макрон приветствовал заявление Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Это четкий сигнал, что РФ слабее, чем многие считают

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "важным событием" недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень четкий сигнал от американского президента о том, что Россия, без сомнения, слабее и уязвимее, чем многие считают", - сказал Макрон.

Политик приветствовал "новое видение" США в отношении Украины. Макрон убежден, что это "позволит еще больше сопротивляться и даже отвоевать территории".

Французский лидер считает, что США отмечают "способность украинской армии сопротивляться" и "коллективную способность делать еще больше".

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Читайте также: В Европе обрадовались новой риторике Трампа по Украине, но сохраняют скепсис, - Politico