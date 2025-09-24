В Европе обрадовались новой риторике Трампа в отношении Украины, но сохраняют скепсис, - Politico

Чиновники Евросоюза неоднозначно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Ряд европейских чиновников выражают радость, но в то же время скептицизм сохраняется.

Об этом пишет издание Politico.

Чиновники ЕС указывают на то, что Трамп часто меняет свою позицию, и вполне может сделать это снова после "убедительного разговора" с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это самое трудное на сегодня... Но он всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина", - сказал один из собеседников.

Как отмечает издание, для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа в том, что Путин несет полную ответственность за войну, очевидное изменение позиции Трампа также стало своеобразным подтверждением их собственных усилий.

Politico отмечает, что проукраинское заявление Трампа приветствовала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Также эти слова Трампа могут порадовать президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в последние месяцы подвергалась критике за чрезмерную уступчивость президента США.

В то же время на фоне первоначального удивления и радости несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм относительно того, что пост Трампа может быть ничем иным, как попыткой разозлить диктатора РФ Путина, которая не приведет ни к каким реальным изменениям в политике США.

"К счастью, но и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник", - сказал изданию соратник французского президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

