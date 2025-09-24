РУС
В Европе обрадовались новой риторике Трампа в отношении Украины, но сохраняют скепсис, - Politico

Чиновники Евросоюза неоднозначно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Ряд европейских чиновников выражают радость, но в то же время скептицизм сохраняется.

Чиновники ЕС указывают на то, что Трамп часто меняет свою позицию, и вполне может сделать это снова после "убедительного разговора" с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это самое трудное на сегодня... Но он всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина", - сказал один из собеседников.

Как отмечает издание, для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа в том, что Путин несет полную ответственность за войну, очевидное изменение позиции Трампа также стало своеобразным подтверждением их собственных усилий.

Politico отмечает, что проукраинское заявление Трампа приветствовала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Также эти слова Трампа могут порадовать президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в последние месяцы подвергалась критике за чрезмерную уступчивость президента США.

В то же время на фоне первоначального удивления и радости несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм относительно того, что пост Трампа может быть ничем иным, как попыткой разозлить диктатора РФ Путина, которая не приведет ни к каким реальным изменениям в политике США.

"К счастью, но и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник", - сказал изданию соратник французского президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

+2
А в Європі пробували самі робити щось суттєве, окрім того щоб сподіватись на США і Трампа?
24.09.2025 17:59 Ответить
+2
Звичайно, що шакали зраділи, наші мародери також зраділи. Не буде тепер "негідник" Трамп вимагати не торгувати з рашкою.
В єврошакалів все добре, безпека за рахунок життів українців, торгівля триває, а назвати рашку агресором, висловити співчуття, закликати до тиску - це все можна час від часу робити, корона з голови не впаде.
24.09.2025 18:14 Ответить
+1
у рудого сім п'ятниць на неділі
24.09.2025 17:55 Ответить
Піпець.
Цей ходячий алцьгеймер завтра буде казати протилежне.
Хоча про що це я? Україну здав іще Обамка в лютому 2014 року.
Америкоси такі кидали що їх навіть пухлик з кндр нах посилає.
Гарантії сша не варті паперу на якому написані.
Підтверджено Будапешським меморандумом.
До сих пор не привыкли к балабольству трампа? Да он уже через несколько дней, а может и раньше будет говорить ровно противоположное.
Читал мнение какого-то эксперта с которым согласен. Мысль там такая что стратегическая неопределнность это его тип политики и как он всегда вел сделки то есть вот эти его 7 пятниц на недели все оттуда. С ним работает только тактика смотреть на поступки, слова ничего не значат.

из реальных поступков:
- санкций как не было так и нету новых
- оружие теперь только продает никаких больше бесплатных поставок
- легализация путлера на Аляске
Звичайно, що шакали зраділи, наші мародери також зраділи. Не буде тепер "негідник" Трамп вимагати не торгувати з рашкою.
В єврошакалів все добре, безпека за рахунок життів українців, торгівля триває, а назвати рашку агресором, висловити співчуття, закликати до тиску - це все можна час від часу робити, корона з голови не впаде.
Не парьтесь. Трамп вже забув що казав.
Тільки не смійтесь.
Президент Сполучених Штатів Америки на генасамблеї оон: "Усі гадали, що Росія виграє цю війну за три дні..."(с)
