У Європі зраділи новій риториці Трампа щодо України, але зберігають скепсис, - Politico

трамп

Посадовці Євросоюзу неоднозначно оцінили заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Низка європейських чиновників висловлюють радість, але водночас скептицизм зберігається.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовці ЄС вказують на те, що Трамп часто змінює свою позицію, і цілком може зробити це знову після "переконливої розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Це найважче на сьогодні… Але він завжди готовий зробити щось не дуже хороше після одного дзвінка від Путіна", - сказав один із співрозмовників.

Як зазначає видання, для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа в тому, що Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна позиції Трампа також стала своєрідним підтвердженням їхніх власних зусиль.

Politico зауважує, що проукраїнську заяву Трампа привітала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Читайте також: Каллас про заяву Трампа щодо відновлення контролю України над територією: "Добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного"

Також ці слова Трампа можуть потішити президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яка останніми місяцями зазнавала критики за надмірну поступливість президента США.

Водночас на тлі початкового здивування і радості кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо того, що пост Трампа може бути нічим іншим, як спробою роздратувати диктатора РФ Путіна, яка не призведе до жодних реальних змін у політиці США.

"На щастя, але й на жаль для нас, те, що Трамп каже в понеділок, не збігається з тим, що він каже у вівторок", - сказав виданню соратник французького президента Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Читайте також: Трамп підштовхує Зеленського відвоювати території, які Україна не змогла повернути під час контрнаступу 2023 року, - CNN

+2
А в Європі пробували самі робити щось суттєве, окрім того щоб сподіватись на США і Трампа?
24.09.2025 17:59
+2
Звичайно, що шакали зраділи, наші мародери також зраділи. Не буде тепер "негідник" Трамп вимагати не торгувати з рашкою.
В єврошакалів все добре, безпека за рахунок життів українців, торгівля триває, а назвати рашку агресором, висловити співчуття, закликати до тиску - це все можна час від часу робити, корона з голови не впаде.
24.09.2025 18:14
+1
у рудого сім п'ятниць на неділі
24.09.2025 17:55
24.09.2025 17:55
Скептично зраділи - якось так
24.09.2025 17:55
В Україні знайшлися утаємничені члени команди велико ліДора й роздають день- у -день інтерв"ю світовим виданням про його шкоду для виживання України ...
А у тій країні ВЕЛИКОЇ ДЕМОКРАТІЇ , котра вчила Україну "не колупатися в носі "є...(маю)ть ) ту демокартію і в хвіст і в гриву а розповісти для ЗМІ немає сміливсоті ні в кого з ЕЛІТ .
24.09.2025 17:59
24.09.2025 17:59
Піпець.
Цей ходячий алцьгеймер завтра буде казати протилежне.
Хоча про що це я? Україну здав іще Обамка в лютому 2014 року.
Америкоси такі кидали що їх навіть пухлик з кндр нах посилає.
Гарантії сша не варті паперу на якому написані.
Підтверджено Будапешським меморандумом.
24.09.2025 18:00
а альцгеймер виглядає "крутішим" на екземплярі більш тупому замолоду? ну от яким він буде виглядати на нашому зЄ, наприклад, через 30 років?
24.09.2025 18:07
До сих пор не привыкли к балабольству трампа? Да он уже через несколько дней, а может и раньше будет говорить ровно противоположное.
24.09.2025 18:06
Читал мнение какого-то эксперта с которым согласен. Мысль там такая что стратегическая неопределнность это его тип политики и как он всегда вел сделки то есть вот эти его 7 пятниц на недели все оттуда. С ним работает только тактика смотреть на поступки, слова ничего не значат.

из реальных поступков:
- санкций как не было так и нету новых
- оружие теперь только продает никаких больше бесплатных поставок
- легализация путлера на Аляске
24.09.2025 18:10
В єврошакалів все добре, безпека за рахунок життів українців, торгівля триває, а назвати рашку агресором, висловити співчуття, закликати до тиску - це все можна час від часу робити, корона з голови не впаде.
24.09.2025 18:14
Не парьтесь. Трамп вже забув що казав.
24.09.2025 18:41
Тільки не смійтесь.
Президент Сполучених Штатів Америки на генасамблеї оон: "Усі гадали, що Росія виграє цю війну за три дні..."(с)
24.09.2025 18:43
 
 