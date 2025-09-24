У Європі зраділи новій риториці Трампа щодо України, але зберігають скепсис, - Politico

Посадовці Євросоюзу неоднозначно оцінили заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Низка європейських чиновників висловлюють радість, але водночас скептицизм зберігається.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовці ЄС вказують на те, що Трамп часто змінює свою позицію, і цілком може зробити це знову після "переконливої розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Це найважче на сьогодні… Але він завжди готовий зробити щось не дуже хороше після одного дзвінка від Путіна", - сказав один із співрозмовників.

Як зазначає видання, для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа в тому, що Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна позиції Трампа також стала своєрідним підтвердженням їхніх власних зусиль.

Politico зауважує, що проукраїнську заяву Трампа привітала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Читайте також: Каллас про заяву Трампа щодо відновлення контролю України над територією: "Добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного"

Також ці слова Трампа можуть потішити президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яка останніми місяцями зазнавала критики за надмірну поступливість президента США.

Водночас на тлі початкового здивування і радості кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо того, що пост Трампа може бути нічим іншим, як спробою роздратувати диктатора РФ Путіна, яка не призведе до жодних реальних змін у політиці США.

"На щастя, але й на жаль для нас, те, що Трамп каже в понеділок, не збігається з тим, що він каже у вівторок", - сказав виданню соратник французького президента Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Читайте також: Трамп підштовхує Зеленського відвоювати території, які Україна не змогла повернути під час контрнаступу 2023 року, - CNN