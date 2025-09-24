Каллас про заяву Трампа щодо відновлення контролю України над територією: "Добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного"

Глава європейської дипломатії Кая Каллас схвально відреагувала на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Це все правильно. Ми маємо припинити купувати енергоносії у Росії. Так, а Україна має виграти цю війну, - заявила Каллас.

Вона назвала слова Трампа "дуже сильною" заявою та зауважила, що раніше від американського президента таких висловлювань не чули.

"Тож це добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного…як я вже казала, більше глобальних партнерів мають тиснути на Росію, щоб припинити цю війну, оскільки зрозуміло, що вони ескалюють і не хочуть миру. Тому все, що ми можемо зробити в цьому відношенні всіма учасниками, буде чудово", - додала Каллас.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

