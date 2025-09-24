УКР
Каллас про заяву Трампа щодо відновлення контролю України над територією: "Добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного"

Глава європейської дипломатії Кая Каллас схвально відреагувала на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Це все правильно. Ми маємо припинити купувати енергоносії у Росії. Так, а Україна має виграти цю війну, - заявила Каллас.

Вона назвала слова Трампа "дуже сильною" заявою та зауважила, що раніше від американського президента таких висловлювань не чули.

"Тож це добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного…як я вже казала, більше глобальних партнерів мають тиснути на Росію, щоб припинити цю війну, оскільки зрозуміло, що вони ескалюють і не хочуть миру. Тому все, що ми можемо зробити в цьому відношенні всіма учасниками, буде чудово", - додала Каллас.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

навряд чи однаково... трампопо лише бажає продавати наті за гроші зброю, за допомоги якої, можливо, Україна зможе за себе постояти. але це не обов'язково, і не все, і не факт. своєї міссії, окрім потужної балаканини, він поки у цьому не бачить...
24.09.2025 15:16 Відповісти
Короткострокова ремісія - невелика радість. Навіть невтомним тарганам в «геніальний» голові треба хоч трохи перепочити.
24.09.2025 15:20 Відповісти
Набір слів і фраз, переставлених місцями в іншому порядку.
Все вирішить тільки сильна Українська Армія.
24.09.2025 15:23 Відповісти
ой дивіться шоб ненаврочити ...
24.09.2025 15:33 Відповісти
Зачекайте до завтра, і він скаже, що був саркастичним. Так само, як і тоді, коли він розповідав про свою заяву про те, що зупинить війну в Україні за 24 години.
24.09.2025 15:34 Відповісти
 
 