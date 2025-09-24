Розраховую, що заяви Трампа матимуть наслідки та вплинуть на РФ, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

Заяви Дональда Трампа на Генасамблеї ООН мають вплинути на Росію.

Про це заявив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сказані вчора слова є вираженням нетерпіння, величезних зусиль, заохочення, створення простору для дискусії, для миру та пропозиції припинення вогню. Все це або відволікалося або відхилялося (Росією. - Ред.). Тому не дивно, що це нетерпіння наростало, аж поки не досягло свого апогею у доволі чіткій декларації. Я розраховую на те, що вона матиме свої наслідки і вплине на Російську Федерацію", - сказав він.

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Під час пресконференції із Зеленським лідер США він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".

Сенатор Ліндс Грем вважає, що заява Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

