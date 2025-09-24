УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10761 відвідувач онлайн
Новини Заяви Трампа
402 11

Розраховую, що заяви Трампа матимуть наслідки та вплинуть на РФ, - глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш

У Польщі відреагували на заяви Трампа про Росію

Заяви Дональда Трампа на Генасамблеї ООН мають вплинути на Росію.

Про це заявив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сказані вчора слова є вираженням нетерпіння, величезних зусиль, заохочення, створення простору для дискусії, для миру та пропозиції припинення вогню. Все це або відволікалося або відхилялося (Росією. - Ред.). Тому не дивно, що це нетерпіння наростало, аж поки не досягло свого апогею у доволі чіткій декларації. Я розраховую на те, що вона матиме свої наслідки і вплине на Російську Федерацію", - сказав він.

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Під час пресконференції із Зеленським лідер США він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".

Сенатор Ліндс Грем вважає, що заява Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

Читайте: НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Автор: 

росія (67966) Трамп Дональд (7223) Косіняк-Камиш Владислав (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Даремні розраховування.Довбаний дитсадок
показати весь коментар
24.09.2025 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз Трамп найбільше посміховисько в світі.
показати весь коментар
24.09.2025 14:20 Відповісти
Даремні розраховування.Довбаний дитсадок
показати весь коментар
24.09.2025 14:24 Відповісти
якби заяви Трампа мали наслідки - Людство вже летіло би до Альфа Центавра
показати весь коментар
24.09.2025 14:29 Відповісти
Шось дуже в цьому сумніваюсь, ну ДУЖЕ.
Заяви Трампа??? та ще й в ООН???
показати весь коментар
24.09.2025 14:31 Відповісти
Хіба що від сміху у х/йла дупа трісне і валіза переповниться.
показати весь коментар
24.09.2025 14:33 Відповісти
Та блін, ви можете хоч іноді побути сильною і незалежною?
показати весь коментар
24.09.2025 14:33 Відповісти
На кацапа впливає тільки прямий удар по свинособачлму рилу
показати весь коментар
24.09.2025 14:37 Відповісти
Літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, який прямував до Литви, зазнав несправності GPS під час польоту над Калінінградом.
показати весь коментар
24.09.2025 14:39 Відповісти
Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3575890
За підтримки ЄС. ми і гори перевернемо. Головне, щоб вона була, ця підтримка.
показати весь коментар
24.09.2025 14:45 Відповісти
Схоже поляки скоро це відчують.Заодно буде видно ціну їх заяв.
показати весь коментар
24.09.2025 15:04 Відповісти
рівень гостроти тако з придорожнього американського фастфуду ніяк не впливає на політику рф.
показати весь коментар
24.09.2025 15:35 Відповісти
 
 