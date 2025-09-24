УКР
Новини
Сенатор Грем про заяву Трампа щодо здатності України перемогти РФ: Переломний момент і шанс справедливо завершити війну

Ліндсі Грем

Заява президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

Про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України суттєво змінює військову ситуацію для Росії. Це зобов'язання в поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, є найкращою надією на те, щоб чесно та справедливо припинити це кровопролиття", - зауважив Грем.

Також читайте: Для Угорщини та Словаччини будуть наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту, - Грем

Він також переконаний, що президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і ситуація лише погіршиться, якщо США зроблять купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях.

"Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане Президенте", - резюмує Грем.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Трамп Дональд (7197) Грем Ліндсі (128) війна в Україні (6288)
А американці нічим не відрізняються від кацапів. Така ж патологічна потреба в диктаторі. Така ж жага лизати дупу цьому диктатору.
показати весь коментар
24.09.2025 07:13 Відповісти
Млять, оцей Грем сегнатор чи садомазохіст?
Шось пердне ротом, а виявляєтся шо насерів собі у штані. Поправ кальсони, просохли і знов шос перднув-насрав-поправ - перднув-насрав - .........
показати весь коментар
24.09.2025 07:16 Відповісти
Типовий популіст, котрий бажає бути на гребені хвилі у респів. Даремно Цензор. Нет викладає подібні виперди, як значущі новини. Читати подібне--марнувати життєвий час на пусте.
показати весь коментар
24.09.2025 08:02 Відповісти
А що буде, коли у трумпа дія пігулки закінчиться?
показати весь коментар
24.09.2025 07:17 Відповісти
Язиками почесали і відразу настав переломний момент. Ач, як просто!
показати весь коментар
24.09.2025 07:19 Відповісти
Цей "момент" був восени 22-го, але трапилось те що трапилось.
показати весь коментар
24.09.2025 08:12 Відповісти
Зброї вам напряму не продам, санкцій не введу. Аналітики мої кажуть, у вас мало піхоти, так отой, давай знов у контрнаступ на мінні поля. Ви переможете, зуб даю. Або ні.
показати весь коментар
24.09.2025 07:22 Відповісти
Зробимо росію знову болото - Трамп
показати весь коментар
24.09.2025 07:28 Відповісти
Зліва путєн? Ні! Це два путєна!
показати весь коментар
24.09.2025 07:38 Відповісти
в перуки і вуса і борода приклеєні
показати весь коментар
24.09.2025 07:41 Відповісти
А третій у бункері.
показати весь коментар
24.09.2025 08:04 Відповісти
Судячи з одягу, це якийсь сантехнік з нашого ЖК...
показати весь коментар
24.09.2025 08:14 Відповісти
Трамп вже "осушив вашингтонське болото"?
показати весь коментар
24.09.2025 07:42 Відповісти
Таке враження, що Україну, як бичка, ведуть на заклання і заспокоюють, що все буде гаразд
показати весь коментар
24.09.2025 07:36 Відповісти
Суліма, ну що, задоволений ти своїм вибором в 2019?
Я помилився, коли тоді казав що скоро ти писатимеш ;Зєлю геть!;?
Хорошого президента ти вибрав?
показати весь коментар
24.09.2025 07:43 Відповісти
Ви на Суліму ще молитись будете після наступних виборів,на мудрий нарід тепер вибере Арестовича,або Мураєва!!! Думаєте,що зробили висновок,он по социології Зе підтримують 56%--це ще стільки залишилось приколістів.
показати весь коментар
24.09.2025 07:54 Відповісти
У другому турі зєля пролітає, як фанера
показати весь коментар
24.09.2025 07:58 Відповісти
Я тобі добавлю ще- якщо навіть жЮля виграє вибори, через місяць ти будеш писати ;жЮлю геть!;.
показати весь коментар
24.09.2025 09:03 Відповісти
⚡️Трамп хоче підтримувати Україну до самого кінця, - Зеленський заявив, що таку позицію показав президент США

Також він додав:
• «У питанні територіальних поступок позиція Трампа змінилася».
• «Якщо буде перемир'я, будуть вибори - ми готові».
• Президент Зеленський готовий до перемовин навіть в країні на кшталт Казахстану.
• Те, що путін багаторазово брехав президенту, теж мало значення. Наші відносини із Трампом помітно покращилися.
показати весь коментар
24.09.2025 07:39 Відповісти
Ви ще вірите політикам популістам?
показати весь коментар
24.09.2025 08:12 Відповісти
Тут важливо розуміти, про який кінець йде мова.
Всі процеси завжди йдуть до свого кінця...
показати весь коментар
24.09.2025 08:17 Відповісти
Зеленський на пост Трампа про повернення всіх територій України: Я був здивований, але це гарний сигнал
показати весь коментар
24.09.2025 07:47 Відповісти
Глава держави у своїй промові навів один з прикладів того, як можна зупинити російську агресію силою.

Якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Про це https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-zasidannya-visokogo-rivnya-radi-b-100305 заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.
показати весь коментар
24.09.2025 07:49 Відповісти
для цього потрібні ракеті до F-16 повітря- повітря на 120км
показати весь коментар
24.09.2025 07:52 Відповісти
Як на мене, то Боневтіку потрібно було комунікувати з адміністрацією Трампа і доводити нашу позицію. А він цього не робив і тільки дратував їх сврєю поведінкою і єлдаком. На відміну він нього кацапи брехати Трампу і в його очах робили нас ворогами.
показати весь коментар
24.09.2025 07:50 Відповісти
адміністрація буде робити шо Трамп скаже
показати весь коментар
24.09.2025 07:53 Відповісти
Не ведіться на подоляцьких брехунів, бо в США головною є не адміністрація Трампа, як в Україні Офіс президента, а Конгрес і Сенат. Там навіть журналісти мають свою вагу, а в Україні за найменшу критику влади відразу отримують повістки від ТЦК і на передову.
показати весь коментар
24.09.2025 08:09 Відповісти
Де пекельні санкції, Грем? Брехло.
показати весь коментар
24.09.2025 07:56 Відповісти
Пі....бол та флюгер....йде за сильнішим і нічого свого
показати весь коментар
24.09.2025 07:57 Відповісти
не Пі....бол , а гравець в жіночу гру с м'ячем
показати весь коментар
24.09.2025 08:04 Відповісти
Соккер?
показати весь коментар
24.09.2025 09:11 Відповісти
якби перемоги кувалися язиками, трамп би переміг усіх, але цей з"їзд американських ********** не розуміє що піздєжом росію щє років 100 можна лякати , але трамп до нобелівки не доживе
показати весь коментар
24.09.2025 08:05 Відповісти
Вперше з початку війни: у РФ почали падати зарплати на підприємствах ВПК
показати весь коментар
24.09.2025 08:07 Відповісти
Це хто тобі сказав? Телемарафон?)
показати весь коментар
24.09.2025 08:13 Відповісти
ТАСС
показати весь коментар
24.09.2025 08:25 Відповісти
Який це за рахунком "переломний момент"? 3-й чи 4-й?
показати весь коментар
24.09.2025 09:14 Відповісти
От як би ще санкції ввели, ті що на весні обіцяли, то легше б було їх на болота виганяти!
І таки визнали мокшу країною терористкою!
показати весь коментар
24.09.2025 10:11 Відповісти
 
 