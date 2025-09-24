Сенатор Грем про заяву Трампа щодо здатності України перемогти РФ: Переломний момент і шанс справедливо завершити війну
Заява президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.
Про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Це зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України суттєво змінює військову ситуацію для Росії. Це зобов'язання в поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, є найкращою надією на те, щоб чесно та справедливо припинити це кровопролиття", - зауважив Грем.
Він також переконаний, що президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і ситуація лише погіршиться, якщо США зроблять купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях.
"Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане Президенте", - резюмує Грем.
Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.
Шось пердне ротом, а виявляєтся шо насерів собі у штані. Поправ кальсони, просохли і знов шос перднув-насрав-поправ - перднув-насрав - .........
Я помилився, коли тоді казав що скоро ти писатимеш ;Зєлю геть!;?
Хорошого президента ти вибрав?
Також він додав:
• «У питанні територіальних поступок позиція Трампа змінилася».
• «Якщо буде перемир'я, будуть вибори - ми готові».
• Президент Зеленський готовий до перемовин навіть в країні на кшталт Казахстану.
• Те, що путін багаторазово брехав президенту, теж мало значення. Наші відносини із Трампом помітно покращилися.
Всі процеси завжди йдуть до свого кінця...
Якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Про це https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-zasidannya-visokogo-rivnya-radi-b-100305 заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.
І таки визнали мокшу країною терористкою!