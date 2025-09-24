Сенатор Грем про заяву Трампа щодо здатності України перемогти РФ: Переломний момент і шанс справедливо завершити війну

Заява президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

Про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України суттєво змінює військову ситуацію для Росії. Це зобов'язання в поєднанні з економічним тиском на тих, хто купує дешеву російську нафту та газ, таких як Китай, Індія та Бразилія, є найкращою надією на те, щоб чесно та справедливо припинити це кровопролиття", - зауважив Грем.

Він також переконаний, що президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і ситуація лише погіршиться, якщо США зроблять купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях.

"Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане Президенте", - резюмує Грем.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.