Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Про це він після зустрічі з Зеленським написав в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і відвоювати всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", - наголосив очільник Штатів.

За його словами, Росія вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше ніж тиждень".

"Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою", - пише Трамп.

Президент США наголосив, що Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, "і хто знає, може, навіть піти далі!"

"Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає", - додав Трамп.

