Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Про це він після зустрічі з Зеленським написав в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і відвоювати всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", - наголосив очільник Штатів.

За його словами, Росія вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше ніж тиждень".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх

"Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою", - пише Трамп. 

Президент США наголосив, що Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, "і хто знає, може, навіть піти далі!"

"Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає", - додав Трамп.

Читайте також: Війна в Україні більше не загрожує початком Третьої світової війни, - Трамп

Трамп: Україна може перемогти у війні з РФ

росія (67935) територіальна цілісність (224) Трамп Дональд (7197) війна в Україні (6288)
+15
Хоч би щось, зі сказаного сьогодні, згадав завтра.
23.09.2025 22:20 Відповісти
+8
Цікаво було б послухати реакцію його друга Орбана на ці слова))
23.09.2025 22:20 Відповісти
+4
23.09.2025 22:21 Відповісти
23.09.2025 22:20 Відповісти
Хоч би щось, зі сказаного сьогодні, згадав завтра.
23.09.2025 22:20 Відповісти
Цікаво було б послухати реакцію його друга Орбана на ці слова))
23.09.2025 22:20 Відповісти
Не послушать, а посмотреть. Посмотреть как он язык в сраку засовует, бо сказать ничего не может.
23.09.2025 23:31 Відповісти
23.09.2025 22:21 Відповісти
а ти такий, весь в білому та з бордовим галстуком будеш стояти в сторонці і клянчити премію миру? руда потвора ...
23.09.2025 22:22 Відповісти
23.09.2025 22:22 Відповісти
рудий, то вже пісда твоєму другу ***** чи ні?!
кажи та роби нарешті чітко, не марудь
23.09.2025 22:22 Відповісти
Це банкєтний трамп, чи якийсь інший двійник ?
23.09.2025 22:23 Відповісти
23.09.2025 22:25 Відповісти
Все правильно сказав, Україна цю війну вже виграла, потрібно довести її до кінця звільнивши усі українські території та знищивши кілкьа мільйонів кацапів!
23.09.2025 22:24 Відповісти
Але Діма поки що в Польщі посидить на всякий
23.09.2025 22:50 Відповісти
Поки ти не повернешся, перемоги не буде!
23.09.2025 23:03 Відповісти
покажіть хто не будь рудому недоумку Будапештський меморандум !
23.09.2025 22:25 Відповісти
Прикол в то тому що расєя це міста до Московії і трохи дальше, все інше це шось незрозуміле. І ви рускіє виростили собі голума (хотіла як краще а вийшло як всєгда))))цей голум ваз жжере)) це не Україна вам ворог ви самі вам ворог.
23.09.2025 22:25 Відповісти
дай Боже шоб у трампа таке розуміння не скінчилося , після прийгнятя пігулок, та спілкування з венсом та рубі ...
23.09.2025 22:26 Відповісти
Доня - сімвойєн, накурився?? чи що??)
23.09.2025 22:26 Відповісти
Що це в них за гра така з Рубіо ?
23.09.2025 22:29 Відповісти
Це війна Європи і України. І не США.
23.09.2025 22:30 Відповісти
Сьогодні в нього оптимістичний прихід.
23.09.2025 22:31 Відповісти
Похоже разочарование своим друганом ****** не ответивший взаимностью, начинает давать свои первые плоды, но на долго ли его хватит...
23.09.2025 22:34 Відповісти
сегодня завтра время переобуваться кацапопропагандонам и на шим но это не надолго....
ккацаских пропагандоны сами в шоке с "ихнего слона")))
23.09.2025 22:37 Відповісти
Что с ним? Здоров ли он? Неужели контракт с ФСБ не продлили?
23.09.2025 22:40 Відповісти
Схоже у нього ремісія....чи надовго? По практиці після ремісії хвороба повертається з новою силою...Дебілізм невиліковний
23.09.2025 22:40 Відповісти
Хоч би в Твітері ніхто з помічників не видалив цей пост. Ну шоб Тампон не забув шо сказав
23.09.2025 22:41 Відповісти
Раджу тікати з України при першій можливості. З неї успішно роблять другу Палестину з вічною війною.
23.09.2025 22:44 Відповісти
Алекс,кто" робе"?Не Путин ли? Украина не устраивала России, что-то А-ля 7октября и не убила 1,%населения страны.!
23.09.2025 22:48 Відповісти
и что тут прям такого умереть во время войны?так же сдохнешь флажковыйй и без войны.
я уверен на 99% что войну не переживу и не парюсь по этому поводу хотя мне не так и много ,35 лет,помру так помру **** париться.
23.09.2025 22:57 Відповісти
Кордони надійно закриті зсерелини.
23.09.2025 23:03 Відповісти
🖕
23.09.2025 23:16 Відповісти
Ну в принципі, він нічого нового не сказав. Все як і раніше. Це війна ЄС, а не Америки. Тому, європейці і повинні спонсорувати Україну, а США готові продавати зброю... І саме ЄС повинен зменшувати співпрацю з Китаєм і т.д.
23.09.2025 22:46 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/25542 Роман Шрайк Ньюс:

Хренасе🙀 - https://t.me/ShrikeChat/1925419 Трамп в своей соцсети:

- После знакомства и полного понимания военно-экономической ситуации в Украине/России, ......
і. тд.

Скріньте, поки не видалив
23.09.2025 22:49 Відповісти
Харьков сейчас накрыло шахедами от 10 штук над городом, работает ПВО, и ещё на подходе, в области тоже самое. За вчерашнюю мац-кву мстят городу. Свет пропал по районам города. С 22 ч налёт пошёл.
23.09.2025 22:50 Відповісти
не смеши,обычные вечерние шахеды,не более ни менее,только упоротые долбоебы прокацапские могут говорить за " ответку"...тогда это мы в ответку сейчас ****** бнр и таганрог)там уже козломордые вопять про минимум 12 прилетов
23.09.2025 22:52 Відповісти
У Запоріжжі теж саме.
23.09.2025 23:05 Відповісти
Завтра проснётся и напишет что прекратил войну между ЕС и Украиной.
23.09.2025 22:50 Відповісти
нуль шансів
23.09.2025 22:51 Відповісти
Ну ось тепер Трамп за війну. І все одно всі незадоволені.
23.09.2025 22:57 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/18870 Быть Или:
Зеленский снова перепрошил Трампа. Причём к самым базовым настройкам, таких ещё не было.
"Украина сможет вернуть свою страну в своей оригинальной форме, и, кто знает, может быть даже пойти дальше!" Ну ничего себе. Почаще бы им встречаться.
Ложка дёгтя: Трамп сказал "при поддержке Европейского союза", но нет ни слова о поддержке Америки.
С другой стороны фраза "пусть НАТО делает с нашим оружием всё, что хочет" всё-таки намекает на некую дополнительную свободу действий.
Вопрос в том, с каким оружием? Будет ли какая-то новая номенклатура?
И да, ни о каких границах 2022 или 1991 (не знаю, что именно имел в виду Трамп) речи на сегодня идти не может.
Задача Украины - остановить продвижение России на фронте.
Если США расширят предоставляемую для этого номенклатуру - приблизят исполнение этой задачи.
23.09.2025 22:58 Відповісти
Щось Трамп якось дуже тверезо дивиться на світ сьогодні. Якось підозріло це виглядає.
Хоч, напевно, перейматися не варто, це навряд чи надовго.
23.09.2025 23:13 Відповісти
і що там касапи на цю заяву Трампа? Хто прослідкував?
23.09.2025 23:26 Відповісти
 
 