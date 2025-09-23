Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.
Про це він після зустрічі з Зеленським написав в соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і відвоювати всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", - наголосив очільник Штатів.
За його словами, Росія вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше ніж тиждень".
"Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою", - пише Трамп.
Президент США наголосив, що Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, "і хто знає, може, навіть піти далі!"
"Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає", - додав Трамп.
кажи та роби нарешті чітко, не марудь
ккацаских пропагандоны сами в шоке с "ихнего слона")))
я уверен на 99% что войну не переживу и не парюсь по этому поводу хотя мне не так и много ,35 лет,помру так помру **** париться.
Хренасе🙀 - https://t.me/ShrikeChat/1925419 Трамп в своей соцсети:
- После знакомства и полного понимания военно-экономической ситуации в Украине/России, ......
і. тд.
Скріньте, поки не видалив
Зеленский снова перепрошил Трампа. Причём к самым базовым настройкам, таких ещё не было.
"Украина сможет вернуть свою страну в своей оригинальной форме, и, кто знает, может быть даже пойти дальше!" Ну ничего себе. Почаще бы им встречаться.
Ложка дёгтя: Трамп сказал "при поддержке Европейского союза", но нет ни слова о поддержке Америки.
С другой стороны фраза "пусть НАТО делает с нашим оружием всё, что хочет" всё-таки намекает на некую дополнительную свободу действий.
Вопрос в том, с каким оружием? Будет ли какая-то новая номенклатура?
И да, ни о каких границах 2022 или 1991 (не знаю, что именно имел в виду Трамп) речи на сегодня идти не может.
Задача Украины - остановить продвижение России на фронте.
Если США расширят предоставляемую для этого номенклатуру - приблизят исполнение этой задачи.
Хоч, напевно, перейматися не варто, це навряд чи надовго.