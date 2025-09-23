Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Об этом он после встречи с Зеленским написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, с поддержкой ЕС, в состоянии бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности - НАТО, восстановление первичных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?" - подчеркнул глава Штатов.

По его словам, Россия уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".

"Это не добавляет России престижа. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра". Когда жители Москвы и всех крупных городов, городков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет большой дух и становится только лучше", - пишет Трамп.

Президент США подчеркнул, что Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде, "и кто знает, может, даже пойти дальше!"

"Путин и Россия находятся в больших экономических трудностях, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает", - добавил Трамп.

