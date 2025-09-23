РУС
Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Об этом он после встречи с Зеленским написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, с поддержкой ЕС, в состоянии бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности - НАТО, восстановление первичных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?" - подчеркнул глава Штатов.

По его словам, Россия уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".

"Это не добавляет России престижа. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра". Когда жители Москвы и всех крупных городов, городков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет большой дух и становится только лучше", - пишет Трамп.

Президент США подчеркнул, что Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде, "и кто знает, может, даже пойти дальше!"

"Путин и Россия находятся в больших экономических трудностях, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает", - добавил Трамп.

Трамп: Украина может победить в войне с РФ

+18
Хоч би щось, зі сказаного сьогодні, згадав завтра.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:20 Ответить
+9
Цікаво було б послухати реакцію його друга Орбана на ці слова))
показать весь комментарий
23.09.2025 22:20 Ответить
+5
показать весь комментарий
23.09.2025 22:21 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 22:20 Ответить
могучий старик !
оплот мировой демократии !

коли захоче...

.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:52 Ответить
я те ж саме подумала
показать весь комментарий
24.09.2025 00:11 Ответить
Хоч би щось, зі сказаного сьогодні, згадав завтра.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:20 Ответить
Цікаво було б послухати реакцію його друга Орбана на ці слова))
показать весь комментарий
23.09.2025 22:20 Ответить
Не послушать, а посмотреть. Посмотреть как он язык в сраку засовует, бо сказать ничего не может.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:31 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 22:21 Ответить
а ти такий, весь в білому та з бордовим галстуком будеш стояти в сторонці і клянчити премію миру? руда потвора ...
показать весь комментарий
23.09.2025 22:22 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 22:22 Ответить
рудий, то вже пісда твоєму другу ***** чи ні?!
кажи та роби нарешті чітко, не марудь
показать весь комментарий
23.09.2025 22:22 Ответить
Це банкєтний трамп, чи якийсь інший двійник ?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:23 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 22:25 Ответить
Все правильно сказав, Україна цю війну вже виграла, потрібно довести її до кінця звільнивши усі українські території та знищивши кілкьа мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
23.09.2025 22:24 Ответить
Але Діма поки що в Польщі посидить на всякий
показать весь комментарий
23.09.2025 22:50 Ответить
Поки ти не повернешся, перемоги не буде!
показать весь комментарий
23.09.2025 23:03 Ответить
покажіть хто не будь рудому недоумку Будапештський меморандум !
показать весь комментарий
23.09.2025 22:25 Ответить
Та он видел, Там английским по белому написано, что США обязуются уважать неприкосновенность и границы Украины, больше ничего. Когда вы уже посмотрите в тот меморандум, вот это загадка.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:35 Ответить
Прикол в то тому що расєя це міста до Московії і трохи дальше, все інше це шось незрозуміле. І ви рускіє виростили собі голума (хотіла як краще а вийшло як всєгда))))цей голум ваз жжере)) це не Україна вам ворог ви самі вам ворог.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:25 Ответить
дай Боже шоб у трампа таке розуміння не скінчилося , після прийгнятя пігулок, та спілкування з венсом та рубі ...
показать весь комментарий
23.09.2025 22:26 Ответить
Доня - сімвойєн, накурився?? чи що??)
показать весь комментарий
23.09.2025 22:26 Ответить
Що це в них за гра така з Рубіо ?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:29 Ответить
Це війна Європи і України. І не США.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:30 Ответить
Сьогодні в нього оптимістичний прихід.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:31 Ответить
Похоже разочарование своим друганом ****** не ответивший взаимностью, начинает давать свои первые плоды, но на долго ли его хватит...
показать весь комментарий
23.09.2025 22:34 Ответить
сегодня завтра время переобуваться кацапопропагандонам и на шим но это не надолго....
ккацаских пропагандоны сами в шоке с "ихнего слона")))
показать весь комментарий
23.09.2025 22:37 Ответить
Что с ним? Здоров ли он? Неужели контракт с ФСБ не продлили?
показать весь комментарий
23.09.2025 22:40 Ответить
Схоже у нього ремісія....чи надовго? По практиці після ремісії хвороба повертається з новою силою...Дебілізм невиліковний
показать весь комментарий
23.09.2025 22:40 Ответить
Хоч би в Твітері ніхто з помічників не видалив цей пост. Ну шоб Тампон не забув шо сказав
показать весь комментарий
23.09.2025 22:41 Ответить
Раджу тікати з України при першій можливості. З неї успішно роблять другу Палестину з вічною війною.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:44 Ответить
Алекс,кто" робе"?Не Путин ли? Украина не устраивала России, что-то А-ля 7октября и не убила 1,%населения страны.!
показать весь комментарий
23.09.2025 22:48 Ответить
и что тут прям такого умереть во время войны?так же сдохнешь флажковыйй и без войны.
я уверен на 99% что войну не переживу и не парюсь по этому поводу хотя мне не так и много ,35 лет,помру так помру **** париться.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:57 Ответить
Тем более смерти не существует
показать весь комментарий
23.09.2025 23:47 Ответить
Кордони надійно закриті зсерелини.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:03 Ответить
🖕
показать весь комментарий
23.09.2025 23:16 Ответить
Ну в принципі, він нічого нового не сказав. Все як і раніше. Це війна ЄС, а не Америки. Тому, європейці і повинні спонсорувати Україну, а США готові продавати зброю... І саме ЄС повинен зменшувати співпрацю з Китаєм і т.д.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:46 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/25542 Роман Шрайк Ньюс:

Хренасе🙀 - https://t.me/ShrikeChat/1925419 Трамп в своей соцсети:

- После знакомства и полного понимания военно-экономической ситуации в Украине/России, ......
і. тд.

Скріньте, поки не видалив
показать весь комментарий
23.09.2025 22:49 Ответить
всеодно через тиждень скаже, шо він такого не казав, він цього не пам'ятає і взагалі вони із пу/сі/мо (вставити будь-кого) найкращі друзі.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:47 Ответить
Харьков сейчас накрыло шахедами от 10 штук над городом, работает ПВО, и ещё на подходе, в области тоже самое. За вчерашнюю мац-кву мстят городу. Свет пропал по районам города. С 22 ч налёт пошёл.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:50 Ответить
не смеши,обычные вечерние шахеды,не более ни менее,только упоротые долбоебы прокацапские могут говорить за " ответку"...тогда это мы в ответку сейчас ****** бнр и таганрог)там уже козломордые вопять про минимум 12 прилетов
показать весь комментарий
23.09.2025 22:52 Ответить
У Запоріжжі теж саме.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:05 Ответить
Завтра проснётся и напишет что прекратил войну между ЕС и Украиной.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:50 Ответить
нуль шансів
показать весь комментарий
23.09.2025 22:51 Ответить
Ну ось тепер Трамп за війну. І все одно всі незадоволені.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:57 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/18870 Быть Или:
Зеленский снова перепрошил Трампа. Причём к самым базовым настройкам, таких ещё не было.
"Украина сможет вернуть свою страну в своей оригинальной форме, и, кто знает, может быть даже пойти дальше!" Ну ничего себе. Почаще бы им встречаться.
Ложка дёгтя: Трамп сказал "при поддержке Европейского союза", но нет ни слова о поддержке Америки.
С другой стороны фраза "пусть НАТО делает с нашим оружием всё, что хочет" всё-таки намекает на некую дополнительную свободу действий.
Вопрос в том, с каким оружием? Будет ли какая-то новая номенклатура?
И да, ни о каких границах 2022 или 1991 (не знаю, что именно имел в виду Трамп) речи на сегодня идти не может.
Задача Украины - остановить продвижение России на фронте.
Если США расширят предоставляемую для этого номенклатуру - приблизят исполнение этой задачи.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:58 Ответить
Щось Трамп якось дуже тверезо дивиться на світ сьогодні. Якось підозріло це виглядає.
Хоч, напевно, перейматися не варто, це навряд чи надовго.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:13 Ответить
і що там касапи на цю заяву Трампа? Хто прослідкував?
показать весь комментарий
23.09.2025 23:26 Ответить
Як казав один мій знайомий (паталогоанатом), - зуб даю, у нього замість мізків у черепі миші живуть...
показать весь комментарий
23.09.2025 23:34 Ответить
Ще пару заяв і агент Краснов перетвориться на Наш Червоненко, а далі тільки в пантеон до Джонсонюка.
показать весь комментарий
23.09.2025 23:43 Ответить
шось нове, уби завтра не забув що сьогодні говорив
показать весь комментарий
24.09.2025 00:19 Ответить
 
 