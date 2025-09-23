Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.
Об этом он после встречи с Зеленским написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, с поддержкой ЕС, в состоянии бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности - НАТО, восстановление первичных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?" - подчеркнул глава Штатов.
По его словам, Россия уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".
"Это не добавляет России престижа. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра". Когда жители Москвы и всех крупных городов, городков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет большой дух и становится только лучше", - пишет Трамп.
Президент США подчеркнул, что Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде, "и кто знает, может, даже пойти дальше!"
"Путин и Россия находятся в больших экономических трудностях, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает", - добавил Трамп.
оплот мировой демократии !
коли захоче...
.
кажи та роби нарешті чітко, не марудь
ккацаских пропагандоны сами в шоке с "ихнего слона")))
я уверен на 99% что войну не переживу и не парюсь по этому поводу хотя мне не так и много ,35 лет,помру так помру **** париться.
Хренасе🙀 - https://t.me/ShrikeChat/1925419 Трамп в своей соцсети:
- После знакомства и полного понимания военно-экономической ситуации в Украине/России, ......
і. тд.
Скріньте, поки не видалив
Зеленский снова перепрошил Трампа. Причём к самым базовым настройкам, таких ещё не было.
"Украина сможет вернуть свою страну в своей оригинальной форме, и, кто знает, может быть даже пойти дальше!" Ну ничего себе. Почаще бы им встречаться.
Ложка дёгтя: Трамп сказал "при поддержке Европейского союза", но нет ни слова о поддержке Америки.
С другой стороны фраза "пусть НАТО делает с нашим оружием всё, что хочет" всё-таки намекает на некую дополнительную свободу действий.
Вопрос в том, с каким оружием? Будет ли какая-то новая номенклатура?
И да, ни о каких границах 2022 или 1991 (не знаю, что именно имел в виду Трамп) речи на сегодня идти не может.
Задача Украины - остановить продвижение России на фронте.
Если США расширят предоставляемую для этого номенклатуру - приблизят исполнение этой задачи.
Хоч, напевно, перейматися не варто, це навряд чи надовго.