Сенатор Грэм о заявлении Трампа о способности Украины победить РФ: Переломный момент и шанс справедливо завершить войну
Заявление президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.
Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Это обязательство продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины существенно меняет военную ситуацию для России. Это обязательство в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, таких как Китай, Индия и Бразилия, является лучшей надеждой на то, чтобы честно и справедливо прекратить это кровопролитие", - отметил Грэм.
Он также убежден, что президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессе, и ситуация только ухудшится, если США сделают покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь.
"Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин Президент", - резюмирует Грэм.
Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему по фронту, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.
Шось пердне ротом, а виявляєтся шо насерів собі у штані. Поправ кальсони, просохли і знов шос перднув-насрав-поправ - перднув-насрав - .........
Я помилився, коли тоді казав що скоро ти писатимеш ;Зєлю геть!;?
Хорошого президента ти вибрав?
Також він додав:
• «У питанні територіальних поступок позиція Трампа змінилася».
• «Якщо буде перемир'я, будуть вибори - ми готові».
• Президент Зеленський готовий до перемовин навіть в країні на кшталт Казахстану.
• Те, що путін багаторазово брехав президенту, теж мало значення. Наші відносини із Трампом помітно покращилися.
Всі процеси завжди йдуть до свого кінця...
Якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Про це https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-zasidannya-visokogo-rivnya-radi-b-100305 заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.