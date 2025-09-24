РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9803 посетителя онлайн
Новости
2 984 39

Сенатор Грэм о заявлении Трампа о способности Украины победить РФ: Переломный момент и шанс справедливо завершить войну

Линдси Грэм

Заявление президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Это обязательство продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины существенно меняет военную ситуацию для России. Это обязательство в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, таких как Китай, Индия и Бразилия, является лучшей надеждой на то, чтобы честно и справедливо прекратить это кровопролитие", - отметил Грэм.

Также читайте: Для Венгрии и Словакии будут последствия, если они продолжат покупать российскую нефть, - Грэм

Он также убежден, что президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессе, и ситуация только ухудшится, если США сделают покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь.

"Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин Президент", - резюмирует Грэм.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему по фронту, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Автор: 

Трамп Дональд (6661) Линдси Грэм (117) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А американці нічим не відрізняються від кацапів. Така ж патологічна потреба в диктаторі. Така ж жага лизати дупу цьому диктатору.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:13 Ответить
+5
Зброї вам напряму не продам, санкцій не введу. Аналітики мої кажуть, у вас мало піхоти, так отой, давай знов у контрнаступ на мінні поля. Ви переможете, зуб даю. Або ні.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:22 Ответить
+4
Цей "момент" був восени 22-го, але трапилось те що трапилось.
показать весь комментарий
24.09.2025 08:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А американці нічим не відрізняються від кацапів. Така ж патологічна потреба в диктаторі. Така ж жага лизати дупу цьому диктатору.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:13 Ответить
Млять, оцей Грем сегнатор чи садомазохіст?
Шось пердне ротом, а виявляєтся шо насерів собі у штані. Поправ кальсони, просохли і знов шос перднув-насрав-поправ - перднув-насрав - .........
показать весь комментарий
24.09.2025 07:16 Ответить
Типовий популіст, котрий бажає бути на гребені хвилі у респів. Даремно Цензор. Нет викладає подібні виперди, як значущі новини. Читати подібне--марнувати життєвий час на пусте.
показать весь комментарий
24.09.2025 08:02 Ответить
А що буде, коли у трумпа дія пігулки закінчиться?
показать весь комментарий
24.09.2025 07:17 Ответить
Язиками почесали і відразу настав переломний момент. Ач, як просто!
показать весь комментарий
24.09.2025 07:19 Ответить
Цей "момент" був восени 22-го, але трапилось те що трапилось.
показать весь комментарий
24.09.2025 08:12 Ответить
Зброї вам напряму не продам, санкцій не введу. Аналітики мої кажуть, у вас мало піхоти, так отой, давай знов у контрнаступ на мінні поля. Ви переможете, зуб даю. Або ні.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:22 Ответить
Зробимо росію знову болото - Трамп
показать весь комментарий
24.09.2025 07:28 Ответить
Зліва путєн? Ні! Це два путєна!
показать весь комментарий
24.09.2025 07:38 Ответить
в перуки і вуса і борода приклеєні
показать весь комментарий
24.09.2025 07:41 Ответить
А третій у бункері.
показать весь комментарий
24.09.2025 08:04 Ответить
Судячи з одягу, це якийсь сантехнік з нашого ЖК...
показать весь комментарий
24.09.2025 08:14 Ответить
Трамп вже "осушив вашингтонське болото"?
показать весь комментарий
24.09.2025 07:42 Ответить
Таке враження, що Україну, як бичка, ведуть на заклання і заспокоюють, що все буде гаразд
показать весь комментарий
24.09.2025 07:36 Ответить
Суліма, ну що, задоволений ти своїм вибором в 2019?
Я помилився, коли тоді казав що скоро ти писатимеш ;Зєлю геть!;?
Хорошого президента ти вибрав?
показать весь комментарий
24.09.2025 07:43 Ответить
Ви на Суліму ще молитись будете після наступних виборів,на мудрий нарід тепер вибере Арестовича,або Мураєва!!! Думаєте,що зробили висновок,он по социології Зе підтримують 56%--це ще стільки залишилось приколістів.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:54 Ответить
У другому турі зєля пролітає, як фанера
показать весь комментарий
24.09.2025 07:58 Ответить
Я тобі добавлю ще- якщо навіть жЮля виграє вибори, через місяць ти будеш писати ;жЮлю геть!;.
показать весь комментарий
24.09.2025 09:03 Ответить
⚡️Трамп хоче підтримувати Україну до самого кінця, - Зеленський заявив, що таку позицію показав президент США

Також він додав:
• «У питанні територіальних поступок позиція Трампа змінилася».
• «Якщо буде перемир'я, будуть вибори - ми готові».
• Президент Зеленський готовий до перемовин навіть в країні на кшталт Казахстану.
• Те, що путін багаторазово брехав президенту, теж мало значення. Наші відносини із Трампом помітно покращилися.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:39 Ответить
Ви ще вірите політикам популістам?
показать весь комментарий
24.09.2025 08:12 Ответить
Тут важливо розуміти, про який кінець йде мова.
Всі процеси завжди йдуть до свого кінця...
показать весь комментарий
24.09.2025 08:17 Ответить
Зеленський на пост Трампа про повернення всіх територій України: Я був здивований, але це гарний сигнал
показать весь комментарий
24.09.2025 07:47 Ответить
Глава держави у своїй промові навів один з прикладів того, як можна зупинити російську агресію силою.

Якщо війни в небі не буде, Росія не зможе вести бойові дії на землі. Про це https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-zasidannya-visokogo-rivnya-radi-b-100305 заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:49 Ответить
для цього потрібні ракеті до F-16 повітря- повітря на 120км
показать весь комментарий
24.09.2025 07:52 Ответить
Як на мене, то Боневтіку потрібно було комунікувати з адміністрацією Трампа і доводити нашу позицію. А він цього не робив і тільки дратував їх сврєю поведінкою і єлдаком. На відміну він нього кацапи брехати Трампу і в його очах робили нас ворогами.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:50 Ответить
адміністрація буде робити шо Трамп скаже
показать весь комментарий
24.09.2025 07:53 Ответить
Не ведіться на подоляцьких брехунів, бо в США головною є не адміністрація Трампа, як в Україні Офіс президента, а Конгрес і Сенат. Там навіть журналісти мають свою вагу, а в Україні за найменшу критику влади відразу отримують повістки від ТЦК і на передову.
показать весь комментарий
24.09.2025 08:09 Ответить
Де пекельні санкції, Грем? Брехло.
показать весь комментарий
24.09.2025 07:56 Ответить
Пі....бол та флюгер....йде за сильнішим і нічого свого
показать весь комментарий
24.09.2025 07:57 Ответить
не Пі....бол , а гравець в жіночу гру с м'ячем
показать весь комментарий
24.09.2025 08:04 Ответить
Соккер?
показать весь комментарий
24.09.2025 09:11 Ответить
якби перемоги кувалися язиками, трамп би переміг усіх, але цей з"їзд американських ********** не розуміє що піздєжом росію щє років 100 можна лякати , але трамп до нобелівки не доживе
показать весь комментарий
24.09.2025 08:05 Ответить
Вперше з початку війни: у РФ почали падати зарплати на підприємствах ВПК
показать весь комментарий
24.09.2025 08:07 Ответить
Це хто тобі сказав? Телемарафон?)
показать весь комментарий
24.09.2025 08:13 Ответить
ТАСС
показать весь комментарий
24.09.2025 08:25 Ответить
Який це за рахунком "переломний момент"? 3-й чи 4-й?
показать весь комментарий
24.09.2025 09:14 Ответить
 
 