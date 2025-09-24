Сенатор Грэм о заявлении Трампа о способности Украины победить РФ: Переломный момент и шанс справедливо завершить войну

Заявление президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Это обязательство продолжать продавать высококачественное американское оружие НАТО на благо Украины существенно меняет военную ситуацию для России. Это обязательство в сочетании с экономическим давлением на тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, таких как Китай, Индия и Бразилия, является лучшей надеждой на то, чтобы честно и справедливо прекратить это кровопролитие", - отметил Грэм.

Он также убежден, что президент Трамп прав, оценивая, что российская экономика находится в стрессе, и ситуация только ухудшится, если США сделают покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь.

"Пора прекратить это кровопролитие. Молодец, господин Президент", - резюмирует Грэм.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему по фронту, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.