РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
364 11

Рассчитываю, что заявления Трампа будут иметь последствия и повлияют на РФ, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

В Польше отреагировали на заявления Трампа о России

Заявления Дональда Трампа на Генассамблее ООН должны повлиять на Россию.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сказанные вчера слова являются выражением нетерпения, огромных усилий, поощрения, создания пространства для дискуссии, для мира и предложения прекращения огня. Все это или отвлекалось или отклонялось (Россией. - Ред.). Поэтому неудивительно, что это нетерпение нарастало, пока не достигло своего апогея в довольно четкой декларации. Я рассчитываю на то, что она будет иметь свои последствия и повлияет на Российскую Федерацию", - сказал он.

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

Читайте: НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Автор: 

россия (97355) Трамп Дональд (6661) Косиняк-Камыш Владислав (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Даремні розраховування.Довбаний дитсадок
показать весь комментарий
24.09.2025 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз Трамп найбільше посміховисько в світі.
показать весь комментарий
24.09.2025 14:20 Ответить
Даремні розраховування.Довбаний дитсадок
показать весь комментарий
24.09.2025 14:24 Ответить
якби заяви Трампа мали наслідки - Людство вже летіло би до Альфа Центавра
показать весь комментарий
24.09.2025 14:29 Ответить
Шось дуже в цьому сумніваюсь, ну ДУЖЕ.
Заяви Трампа??? та ще й в ООН???
показать весь комментарий
24.09.2025 14:31 Ответить
Хіба що від сміху у х/йла дупа трісне і валіза переповниться.
показать весь комментарий
24.09.2025 14:33 Ответить
Та блін, ви можете хоч іноді побути сильною і незалежною?
показать весь комментарий
24.09.2025 14:33 Ответить
На кацапа впливає тільки прямий удар по свинособачлму рилу
показать весь комментарий
24.09.2025 14:37 Ответить
Літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, який прямував до Литви, зазнав несправності GPS під час польоту над Калінінградом.
показать весь комментарий
24.09.2025 14:39 Ответить
Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3575890
За підтримки ЄС. ми і гори перевернемо. Головне, щоб вона була, ця підтримка.
показать весь комментарий
24.09.2025 14:45 Ответить
Схоже поляки скоро це відчують.Заодно буде видно ціну їх заяв.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:04 Ответить
рівень гостроти тако з придорожнього американського фастфуду ніяк не впливає на політику рф.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:35 Ответить
 
 