Заявления Дональда Трампа на Генассамблее ООН должны повлиять на Россию.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сказанные вчера слова являются выражением нетерпения, огромных усилий, поощрения, создания пространства для дискуссии, для мира и предложения прекращения огня. Все это или отвлекалось или отклонялось (Россией. - Ред.). Поэтому неудивительно, что это нетерпение нарастало, пока не достигло своего апогея в довольно четкой декларации. Я рассчитываю на то, что она будет иметь свои последствия и повлияет на Российскую Федерацию", - сказал он.

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

