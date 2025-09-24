Кремль відповів на заяву Трампа про "паперового тигра": Росія асоціюється із ведмедем

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

Лідер США тоді нагадав, що РФ вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше ніж тиждень".

"Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра", - сказав Трамп.

"Росія - не тигр. Все ж більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - відповів Пєсков.

