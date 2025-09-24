Кремль ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": Россия ассоциируется с медведем

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

Лидер США тогда напомнил, что РФ уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".

"Это не добавляет России престижа. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра", - сказал Трамп.

"Россия - не тигр. Все же больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - ответил Песков.

