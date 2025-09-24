РУС
Новости
3 752 49

Кремль ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": Россия ассоциируется с медведем

Заявление Трампа о бумажном тигре. Кремль нелепо ответил

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

Лидер США тогда напомнил, что РФ уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".

"Это не добавляет России престижа. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра", - сказал Трамп.

"Россия - не тигр. Все же больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - ответил Песков.

Автор: 

+11
расія ассоціюється з пацюком....
24.09.2025 11:53 Ответить
24.09.2025 11:53 Ответить
+7
Або так.

24.09.2025 11:55 Ответить
24.09.2025 11:55 Ответить
+6
24.09.2025 12:03 Ответить
24.09.2025 12:03 Ответить
расія ассоціюється з пацюком....
24.09.2025 11:53 Ответить
24.09.2025 11:53 Ответить
Або так.

24.09.2025 11:55 Ответить
24.09.2025 11:55 Ответить
Угу. Весенний медведь. Тощий, облезлый, шатается и бросается с голоду на всех.
24.09.2025 11:53 Ответить
24.09.2025 11:53 Ответить
Ага... "Шатун"... Срака - обдерта, зуби - поламані, кігті - стерті... "Давить" тільки "масою"...
24.09.2025 12:02 Ответить
24.09.2025 12:02 Ответить
Ведмежа хвороба - понос чи діарея
24.09.2025 12:07 Ответить
24.09.2025 12:07 Ответить
24.09.2025 11:53 Ответить
24.09.2025 11:53 Ответить
Паперовий відмідь тоді.
24.09.2025 11:54 Ответить
24.09.2025 11:54 Ответить
А Трамп асоціюється з слоном - то шо ? - тигри ведмеді слони півні - балачки
24.09.2025 11:54 Ответить
24.09.2025 11:54 Ответить
Про півнів. Трамп, піськів і півні - тема не розкрита. Навіть на рівні балачок. ☝️
24.09.2025 12:12 Ответить
24.09.2025 12:12 Ответить
Французи асоціюють себе з півнями - гальський півень - на шо це впливає? - балачки
24.09.2025 12:16 Ответить
24.09.2025 12:16 Ответить
24.09.2025 11:55 Ответить
24.09.2025 11:55 Ответить
24.09.2025 11:57 Ответить
24.09.2025 11:57 Ответить
24.09.2025 12:02 Ответить
24.09.2025 12:02 Ответить
У ваших налаштуваннях мабуть шрифт білим кольором стоїть...
24.09.2025 12:15 Ответить
24.09.2025 12:15 Ответить
на руснявокитайського гибрида , тигроведмедя , є українські вила ... ...
24.09.2025 11:59 Ответить
24.09.2025 11:59 Ответить
Вже давно це не так. 😁

Той же Китай їбе цього "ведмедя" без вазеліну і дресирує за їжу.
24.09.2025 12:00 Ответить
24.09.2025 12:00 Ответить
Панди їдять лише бамбук.
показать весь комментарий
24.09.2025 12:22 Ответить
як це не буває? а расія?
24.09.2025 12:01 Ответить
24.09.2025 12:01 Ответить
Я згоден.
Не тигр - а ведмідь.
І він точно не паперовий.
Упевнений, що якутський скульптор вже працює над потужної відповіддю і скоро кляті пєндоси побачать справжній образ россосіюшки!
24.09.2025 12:02 Ответить
24.09.2025 12:02 Ответить
24.09.2025 12:04 Ответить
24.09.2025 12:04 Ответить
24.09.2025 12:06 Ответить
24.09.2025 12:06 Ответить
І все, ??? досі ще не знають, що сказати по сутті?
24.09.2025 12:02 Ответить
24.09.2025 12:02 Ответить
за те бувають ведмеді з лайна
24.09.2025 12:03 Ответить
24.09.2025 12:03 Ответить
24.09.2025 12:03 Ответить
24.09.2025 12:03 Ответить
24.09.2025 12:03 Ответить
24.09.2025 12:03 Ответить
дунеш він упаде
24.09.2025 12:04 Ответить
24.09.2025 12:04 Ответить
Оце відповідь! *****-калатіть! Рівень старшої групи дитсадка,не менше.Всєм баяцца
24.09.2025 12:04 Ответить
24.09.2025 12:04 Ответить
росія асоціюється з буйним алкашом.
мєдвєдєв то підтвердження.
24.09.2025 12:05 Ответить
24.09.2025 12:05 Ответить
24.09.2025 12:08 Ответить
24.09.2025 12:08 Ответить
24.09.2025 12:08 Ответить
24.09.2025 12:08 Ответить
24.09.2025 12:09 Ответить
24.09.2025 12:09 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreml-tramp-rosia/33539449.html Тут - більше про реакцію касапів:
Критичні зауваження президента США представник Кремля, по суті, проігнорував, окрім слів про «паперового тигра». Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти й газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.
Також Пєсков висловив здивування через відмову президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви і сказав, що варіанти місця зустрічі Зеленського і Путіна, пропоновані Україною, такі як Швейцарія й Австрія, є неприйнятними для Москви.
Пєсков також сказав, що Путін і Трамп спілкуються на «ти» і тепло ставляться один до одного. Трамп напередодні сказав, що його особисті стосунки із Путіним ніяк не вплинули на можливість завершити війну.
Пєсков також назвав те, що відбувається, «війною» і зазначив, що Росії «потрібно її виграти». Офіційно війну РФ в Україні російська влада, як і раніше, називає «спеціальною військовою операцією», траплялися випадки засудження людей за статтею про «дискредитацію армії» за термін «війна» стосовно бойових дій в Україні.
24.09.2025 12:09 Ответить
24.09.2025 12:09 Ответить
Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той «потрапив в альтернативну реальність», але незабаром змінить свою позицію.

Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв'ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення України до кордонів 1991 року, і https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-ukraina/33539329.html заявив, що це позитивний сигнал.
24.09.2025 12:10 Ответить
24.09.2025 12:10 Ответить
Паперових ведмедів може й не буває, але ведмеді з лайна існують. Доведено якутським скульптором! Вони правда роздерти нікого не можуть. Правжа небезпеку вони собою таки явтяють - лайна багато і воно смердюче.
24.09.2025 12:10 Ответить
24.09.2025 12:10 Ответить
відмідь з ведмежею хворобою
24.09.2025 12:13 Ответить
24.09.2025 12:13 Ответить
24.09.2025 12:14 Ответить
24.09.2025 12:14 Ответить
Росія асоціюється із кацапом.
24.09.2025 12:14 Ответить
24.09.2025 12:14 Ответить
Але на гербі дохла двоголова курка...
24.09.2025 12:20 Ответить
24.09.2025 12:20 Ответить
Я в 14-18 роках частенько заходив на Росбалт під ніком Кот Бегемот англійськими словами, щоб драконити кацапський піпл. Спочатну там майже не було модераторів, майже свобода слова. Тільки не можна було писати що путін *****, щоб не забанили. Деякі кацапи брали собі нік ведмідь, рус. медвідь і різні варіанти цого слова. Я над цими дебілами знущався особливо часто, вони довго не витримували спілкування зі мною. Я їх добивав слідуючим : мудвідь самий найбільший боягуз в лісі, при найменьшому шухері він обсираїться і може подохнути з переляку. Зазвичай пару наїздів хватало, щоб кацап міняв нік з ведмежого на якийсь інший. А коли я написав, що султан Єрдоган збив їхню шайтан-арбу, то тоді кацапи сильно образились і мене забанили.
24.09.2025 12:21 Ответить
24.09.2025 12:21 Ответить
Русский медведь

24.09.2025 12:22 Ответить
24.09.2025 12:22 Ответить
Хоча і асоціюється з медведем тільки з обісраним,чи таким як дімон мєдвєд з флаконом "бояришника".
24.09.2025 12:23 Ответить
24.09.2025 12:23 Ответить
Медведь подаються дресировке, та вот уже он на цирковом манеже на лисапете кататься.
24.09.2025 12:23 Ответить
24.09.2025 12:23 Ответить
Мы все не раз видели фразу от россиян, иногда на мемах, и это фраза "не будите спящего медведя".
Россияне, у которых вообще кстати проблемы со знанием истории, трактуют эту фразу экстраполируя её на украинскую пословицу "Не будіть лихо, поки воно тихо!".
Украинская пословица говорит о том, что если кто то имеет силы навалять тебе в щи, но этого не делает, совсем не стоит его провоцировать.
Российская пословица же имеет другие смысловые корни.
Дело в том, что когда медведь впадает в спячку, его метаболизм сильно замедляется. А пищеварительная система вообще входит в анабиоз. И когда медведь просыпается, то его организм еще долго приводит себя в порядок.
Когда медведя будят во время спячки, да еще и резко, животное испытывает сильный стресс, который знаменуется не агрессией в сторону того кто его разбудил (вообще трудно быть агрессивным когда у тебя организм не проснулся), а обширной непрерывной диареей, получившей название "медвежья болезнь".
Потому полностью фраза должна звучать так "Не будите спящего медведя, а то он с перепугу засрет всю поляну".
В общем то эта война прекрасно показала кто "лихо", а кто "спящий разбуженный медведь".
Жаль только что говно за этим диарейником должны будут убирать украинцы.
24.09.2025 12:24 Ответить
24.09.2025 12:24 Ответить
Весь цей міф про "медведя" походить від карикатур на Кацапію. Коли у великі холоди по голодній Мацкві бродили медведі бродячих міні цирків, хазяї яких замерзли. Це повідомляли іноземні посли, і підхопила преса. Висміювали дикість Московії.
24.09.2025 12:27 Ответить
24.09.2025 12:27 Ответить
із таким ведмедем?
24.09.2025 12:30 Ответить
24.09.2025 12:30 Ответить
чи якось так...
24.09.2025 12:37 Ответить
24.09.2025 12:37 Ответить
А у мене московія асоціюється з підарасами
24.09.2025 12:44 Ответить
24.09.2025 12:44 Ответить
Кацапстан схожий на лайно
24.09.2025 12:45 Ответить
24.09.2025 12:45 Ответить
З купою гівна,ригак та крові
24.09.2025 12:48 Ответить
24.09.2025 12:48 Ответить
 
 