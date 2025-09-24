3 752 49
Кремль ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": Россия ассоциируется с медведем
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
Лидер США тогда напомнил, что РФ уже три с половиной года "бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".
"Это не добавляет России престижа. На самом деле это делает ее похожей на "бумажного тигра", - сказал Трамп.
"Россия - не тигр. Все же больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - ответил Песков.
Той же Китай їбе цього "ведмедя" без вазеліну і дресирує за їжу.
Не тигр - а ведмідь.
І він точно не паперовий.
Упевнений, що якутський скульптор вже працює над потужної відповіддю і скоро кляті пєндоси побачать справжній образ россосіюшки!
мєдвєдєв то підтвердження.
Критичні зауваження президента США представник Кремля, по суті, проігнорував, окрім слів про «паперового тигра». Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти й газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.
Також Пєсков висловив здивування через відмову президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви і сказав, що варіанти місця зустрічі Зеленського і Путіна, пропоновані Україною, такі як Швейцарія й Австрія, є неприйнятними для Москви.
Пєсков також сказав, що Путін і Трамп спілкуються на «ти» і тепло ставляться один до одного. Трамп напередодні сказав, що його особисті стосунки із Путіним ніяк не вплинули на можливість завершити війну.
Пєсков також назвав те, що відбувається, «війною» і зазначив, що Росії «потрібно її виграти». Офіційно війну РФ в Україні російська влада, як і раніше, називає «спеціальною військовою операцією», траплялися випадки засудження людей за статтею про «дискредитацію армії» за термін «війна» стосовно бойових дій в Україні.
Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв'ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення України до кордонів 1991 року, і https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-ukraina/33539329.html заявив, що це позитивний сигнал.
Россияне, у которых вообще кстати проблемы со знанием истории, трактуют эту фразу экстраполируя её на украинскую пословицу "Не будіть лихо, поки воно тихо!".
Украинская пословица говорит о том, что если кто то имеет силы навалять тебе в щи, но этого не делает, совсем не стоит его провоцировать.
Российская пословица же имеет другие смысловые корни.
Дело в том, что когда медведь впадает в спячку, его метаболизм сильно замедляется. А пищеварительная система вообще входит в анабиоз. И когда медведь просыпается, то его организм еще долго приводит себя в порядок.
Когда медведя будят во время спячки, да еще и резко, животное испытывает сильный стресс, который знаменуется не агрессией в сторону того кто его разбудил (вообще трудно быть агрессивным когда у тебя организм не проснулся), а обширной непрерывной диареей, получившей название "медвежья болезнь".
Потому полностью фраза должна звучать так "Не будите спящего медведя, а то он с перепугу засрет всю поляну".
В общем то эта война прекрасно показала кто "лихо", а кто "спящий разбуженный медведь".
Жаль только что говно за этим диарейником должны будут убирать украинцы.