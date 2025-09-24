Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, - Песков

Российская сторона утверждает, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал", - заверил он.

Он также прокомментировал предложение РФ Зеленскому о встрече в Москве.

"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - добавил Песков.

"Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - утверждает Песков.