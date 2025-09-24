РУС
Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, - Песков

пєсков

Российская сторона утверждает, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал", - заверил он.

Он также прокомментировал предложение РФ Зеленскому о встрече в Москве.

"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - добавил Песков.

Также читайте: Мы предлагали Путину встречу где-то вроде Казахстана, но он хочет воевать, - Зеленский

"Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - утверждает Песков.

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) Песков Дмитрий (2004) путин владимир (32225) переговоры с Россией (1329)
Топ комментарии
+1
Ну так ця зустріч вже давно зрежисована по суті.
пу буде стояти на своєму-зе потужно красномовно як з телеєкранів на своєму.
І для чого тоді зустрічатися коли ніхто не йде на компроміси і всіх все влаштовує?!
24.09.2025 10:40 Ответить
24.09.2025 10:40 Ответить
+1
Після зустрічі зелені ще більше Бубочку *********. 'Він самому Путлеру в око заглянув'.
24.09.2025 10:41 Ответить
24.09.2025 10:41 Ответить
+1
Я Попка-дурак, я Попка-дурак! У цього уйобка інших коментарів немає.
24.09.2025 10:42 Ответить
24.09.2025 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мняммням не може без того щоб були обумовлені всі фрази опонента і написані на листочку усі відповіді на ці фрази.
Як же ж це по кацапскому)))
24.09.2025 10:36 Ответить
24.09.2025 10:36 Ответить
Ну так ця зустріч вже давно зрежисована по суті.
пу буде стояти на своєму-зе потужно красномовно як з телеєкранів на своєму.
І для чого тоді зустрічатися коли ніхто не йде на компроміси і всіх все влаштовує?!
24.09.2025 10:40 Ответить
24.09.2025 10:40 Ответить
Ти хочеш капітуляції України?
24.09.2025 10:43 Ответить
24.09.2025 10:43 Ответить
Не тебе мене питати що я хочу. Я хочу закінчення чи заморозки що більш реально на реалістичних умовах, які для багатьох, особливо закордонних бравих таких як ти звістно будуть не прийнятні.
24.09.2025 10:46 Ответить
24.09.2025 10:46 Ответить
І які ж реалістичні умови? Для путіна це повна капітуляція України. Інших умов у нього немає.
А закордонному бравому вже майже 70-т.
24.09.2025 10:50 Ответить
24.09.2025 10:50 Ответить
А ну звістно хтож сумнівався. Це ж наші улюблені бойові пенсіонери та браві нафронтниці нас женуть у пекло.
24.09.2025 10:53 Ответить
24.09.2025 10:53 Ответить
Це не до мене. У нас є нелох 47-ка семи років який все хотів подивитись ***** в очко. Тільки не путай з очима.
24.09.2025 10:56 Ответить
24.09.2025 10:56 Ответить
Після зустрічі зелені ще більше Бубочку *********. 'Він самому Путлеру в око заглянув'.
24.09.2025 10:41 Ответить
24.09.2025 10:41 Ответить
Голосом пейзана зі старих стратегій "мілорд, нада больше чємоданів!".
24.09.2025 10:41 Ответить
24.09.2025 10:41 Ответить
Я Попка-дурак, я Попка-дурак! У цього уйобка інших коментарів немає.
24.09.2025 10:42 Ответить
24.09.2025 10:42 Ответить
Путька-дурак, Путька-дурак!
24.09.2025 10:44 Ответить
24.09.2025 10:44 Ответить
Всё гораздо проще, ***** это серливое чмо, вот и вся причина.
24.09.2025 10:44 Ответить
24.09.2025 10:44 Ответить
"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав Пєсков" - ну то нехай твоє ху#ло приїде до Києва.
24.09.2025 10:45 Ответить
24.09.2025 10:45 Ответить
Так підготуйтесь - приготуйте необхідну суму для репарацій, поверніть викрадених дітей, тощо
24.09.2025 10:46 Ответить
24.09.2025 10:46 Ответить
Президент України буде вести переговори з президентом росіі державною мовою якої держави?
24.09.2025 10:48 Ответить
24.09.2025 10:48 Ответить
Украина вам говорит- выводите войска со всей конституционной и суверенной территории Украины и заканчивайте войну. Если нет, то вы хотите продолжать войну. Война помогает Кремлю держаться у власти. Но экономика будет ухудшаться и это все ровно пойдет против удержания власти, когда не смогут обязанности выполнять по обеспечению народа и народ вынуждено пойдет судить Кремль.

В "Божественной комедии" Данте Алигьери - "кремль" используется для обозначения крепостной стены, окружающей город Дит в Аду. Это стена в шестом круге, где несут наказание еретики (ересиархи и их последователи, отрицавшие бессмертие души). Их кара - вечные муки в открытых раскалённых гробницах, окружённых огнём, откуда доносятся стоны; после Страшного суда гробницы будут запечатаны навсегда.
24.09.2025 11:06 Ответить
24.09.2025 11:06 Ответить
 
 