Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, - Песков
Российская сторона утверждает, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным без предварительной подготовки не будет иметь успеха.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал", - заверил он.
Он также прокомментировал предложение РФ Зеленскому о встрече в Москве.
"Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога", - добавил Песков.
"Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - утверждает Песков.
Як же ж це по кацапскому)))
пу буде стояти на своєму-зе потужно красномовно як з телеєкранів на своєму.
І для чого тоді зустрічатися коли ніхто не йде на компроміси і всіх все влаштовує?!
А закордонному бравому вже майже 70-т.
В "Божественной комедии" Данте Алигьери - "кремль" используется для обозначения крепостной стены, окружающей город Дит в Аду. Это стена в шестом круге, где несут наказание еретики (ересиархи и их последователи, отрицавшие бессмертие души). Их кара - вечные муки в открытых раскалённых гробницах, окружённых огнём, откуда доносятся стоны; после Страшного суда гробницы будут запечатаны навсегда.