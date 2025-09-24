РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
Мы предлагали Путину встречу где-то вроде Казахстана, но он хочет воевать, - Зеленский

Украина с партнерами неоднократно предлагала российскому диктатору Владимиру Путину переговоры на уровне лидеров, в частности в Казахстане.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.

Глава государства отметил, что российскому руководству неоднократно предлагали встречу на уровне лидеров во многих разных странах и городах.

В частности, такие предложения выдвигали команды Зеленского, президента США Дональда Трампа, лидеры европейских стран, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, а также президент Турции Реджеп Эрдоган.

Также читайте: Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями, - Зеленский

"Команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции - я знаю, что президент Эрдоган был в Европе - все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы", - сказал Зеленский.

Впрочем, очевидно, что Путин планирует дальше воевать.

Зеленский Владимир (22004) путин владимир (32225) переговоры с Россией (1329)
Солдати продовжують лізти в Україну - то чого йому не воювати
24.09.2025 08:21 Ответить
Вова,ти зрадник і дебіл.
24.09.2025 08:22 Ответить
І про що цей зелений телепень буде домовлятись? Воно ж безтолкове від народження. Квартальний клоун - межа можливостей цього бездара, в цьоу числі і інтелектуальних.
24.09.2025 08:25 Ответить
Ну там же Єрмак буде ,а дурко для масовки
24.09.2025 08:27 Ответить
 
 