Мы предлагали Путину встречу где-то вроде Казахстана, но он хочет воевать, - Зеленский

Украина с партнерами неоднократно предлагала российскому диктатору Владимиру Путину переговоры на уровне лидеров, в частности в Казахстане.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.

Глава государства отметил, что российскому руководству неоднократно предлагали встречу на уровне лидеров во многих разных странах и городах.

В частности, такие предложения выдвигали команды Зеленского, президента США Дональда Трампа, лидеры европейских стран, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, а также президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции - я знаю, что президент Эрдоган был в Европе - все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы", - сказал Зеленский.

Впрочем, очевидно, что Путин планирует дальше воевать.