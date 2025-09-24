УКР
Ми пропонували Путіну зустріч десь на кшталт Казахстану, але він хоче воювати, - Зеленський

путін

Україна з партнерами неодноразово пропонувала російському диктатору Володимиру Путіну переговори на рівні лідерів, зокрема у Казахстані.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що російському керівництву неодноразово пропонували зустріч на рівні лідерів у багатьох різних країнах і містах.

Зокрема, такі пропозиції висували команди Зеленського, президента США Дональда Трампа, лідери європейських країн, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, а також президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини - я знаю, що президент Ердоган був у Європі - всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові", - сказав Зеленський.

Втім, очевидно, що Путін планує далі воювати. 

Солдати продовжують лізти в Україну - то чого йому не воювати
показати весь коментар
24.09.2025 08:21 Відповісти
Вова,ти зрадник і дебіл.
показати весь коментар
24.09.2025 08:22 Відповісти
І про що цей зелений телепень буде домовлятись? Воно ж безтолкове від народження. Квартальний клоун - межа можливостей цього бездара, в цьоу числі і інтелектуальних.
показати весь коментар
24.09.2025 08:25 Відповісти
Ну там же Єрмак буде ,а дурко для масовки
показати весь коментар
24.09.2025 08:27 Відповісти
 
 