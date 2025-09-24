УКР
Сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями, - Зеленський

Зеленський та Трамп

Наразі позиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо війни в Україні змінилась.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа. - ред.) позиція змінилася", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

+5
Останнім часом зеленого оракула так пучить від величі, що раптом може репнути.
24.09.2025 06:46 Відповісти
+4
Трамп сьогодні "розуміє" одне в завтра інше. Деменція-вона така.
24.09.2025 06:47 Відповісти
+3
Трамп нічого не розуміє окрім збагачення і самозакоханості ,для нього демократичні ціності і міжнародне право чужі, як тобі патріотизм і порядність.
24.09.2025 06:49 Відповісти
Трамп , ти не ля ля ,а Томагавки давай !
24.09.2025 06:43 Відповісти
Ну дасть. 10 штук. Що вони змінять?
24.09.2025 06:54 Відповісти
пісец кацапні
24.09.2025 07:00 Відповісти
Було б добре.
24.09.2025 07:10 Відповісти
Але щось зінити зможуть тільки десятки ракет кожного дня по мацкві та члєнінграду. Або кацапи заверещать. Ну, або ядерка в хід піде.
24.09.2025 07:13 Відповісти
Трамп не проти, щоб Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру - «чому б ні», сказав він відповідаючи на питання журналістів.
24.09.2025 07:03 Відповісти
Тут все просто - каже те, що руда потвора хоче почути.
24.09.2025 07:19 Відповісти
24.09.2025 06:53 Відповісти
Точно розуміє? А завтра чи за тиждень буде розуміти?
24.09.2025 06:54 Відповісти
Неможливо зробити неможливе. Які російські території адекватного розміру Україна може віддати росії в обмін на українські землі під російською окупацією?
24.09.2025 07:07 Відповісти
⚡️Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території у початкових кордонах, а можливо й більше, - Трамп
24.09.2025 07:12 Відповісти
гоп стоп ,поворот ,їдемо на Белгород !
24.09.2025 07:13 Відповісти
24.09.2025 07:11 Відповісти
Ключевое слово "сегодня", доверие к нему ушло далеко в минус, потребуется немало правильных слов, а лучше действий и времени, что бы оно изменилось в плюс
24.09.2025 07:23 Відповісти
Трумп провокує на контраступ, бо знає, що це буде друга катастрофа. Вперьод, Зелька, ти геніальний полководець, на мінні поля! Урра!
24.09.2025 07:26 Відповісти
не сци в компот ,він солодкий
24.09.2025 07:30 Відповісти
а є що запропонувати на обмін? невже?
24.09.2025 07:34 Відповісти
Боневтіку краще помовчати і не дратувати Трампа. Слава Богу, що американці прийнли нашу сторону.
24.09.2025 07:52 Відповісти
Провели Велику роботу з рудим дебілом....Дай Боже,щоб його знову на іншу сторону не потягнуло....Бо зараз путін заволає, що його невірно зрозуміли.....
24.09.2025 08:01 Відповісти
 
 