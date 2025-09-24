Сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями, - Зеленський

Наразі позиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо війни в Україні змінилась.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа. - ред.) позиція змінилася", - зазначив глава держави.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.