Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями, - Зеленский

Сейчас позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно войны в Украине изменилась.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. - ред.) позиция изменилась", - отметил глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.