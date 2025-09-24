РУС
Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями, - Зеленский

Зеленский и Трамп

Сейчас позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно войны в Украине изменилась.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. - ред.) позиция изменилась", - отметил глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему в отношении фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.

Трамп , ти не ля ля ,а Томагавки давай !
24.09.2025 06:43 Ответить
Ну дасть. 10 штук. Що вони змінять?
24.09.2025 06:54 Ответить
пісец кацапні
24.09.2025 07:00 Ответить
Було б добре.
24.09.2025 07:10 Ответить
Але щось зінити зможуть тільки десятки ракет кожного дня по мацкві та члєнінграду. Або кацапи заверещать. Ну, або ядерка в хід піде.
24.09.2025 07:13 Ответить
Останнім часом зеленого оракула так пучить від величі, що раптом може репнути.
24.09.2025 06:46 Ответить
Трамп не проти, щоб Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру - «чому б ні», сказав він відповідаючи на питання журналістів.
24.09.2025 07:03 Ответить
Тут все просто - каже те, що руда потвора хоче почути.
24.09.2025 07:19 Ответить
Трамп сьогодні "розуміє" одне в завтра інше. Деменція-вона така.
24.09.2025 06:47 Ответить
Трамп нічого не розуміє окрім збагачення і самозакоханості ,для нього демократичні ціності і міжнародне право чужі, як тобі патріотизм і порядність.
24.09.2025 06:49 Ответить
Точно розуміє? А завтра чи за тиждень буде розуміти?
24.09.2025 06:54 Ответить
Неможливо зробити неможливе. Які російські території адекватного розміру Україна може віддати росії в обмін на українські землі під російською окупацією?
24.09.2025 07:07 Ответить
⚡️Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території у початкових кордонах, а можливо й більше, - Трамп
24.09.2025 07:12 Ответить
короче- трамп плюнул на все- делайте что хотите
24.09.2025 09:45 Ответить
гоп стоп ,поворот ,їдемо на Белгород !
24.09.2025 07:13 Ответить
24.09.2025 07:11 Ответить
Ключевое слово "сегодня", доверие к нему ушло далеко в минус, потребуется немало правильных слов, а лучше действий и времени, что бы оно изменилось в плюс
24.09.2025 07:23 Ответить
Трумп провокує на контраступ, бо знає, що це буде друга катастрофа. Вперьод, Зелька, ти геніальний полководець, на мінні поля! Урра!
24.09.2025 07:26 Ответить
а є що запропонувати на обмін? невже?
24.09.2025 07:34 Ответить
Боневтіку краще помовчати і не дратувати Трампа. Слава Богу, що американці прийнли нашу сторону.
24.09.2025 07:52 Ответить
Де вони її прняли ? Тепер це проблема Європи а не США.
24.09.2025 09:37 Ответить
Провели Велику роботу з рудим дебілом....Дай Боже,щоб його знову на іншу сторону не потягнуло....Бо зараз путін заволає, що його невірно зрозуміли.....
24.09.2025 08:01 Ответить
Це дуже ризикована справа коментувати думки інших, краще розібратися із своїми, якщо вони є.
24.09.2025 09:06 Ответить
Скільки вовка не годуй. він всеодно в ліс дивиться - скільки не будете хвалити агента кремлівського, він всеодно думає про зірку героя рашки
24.09.2025 09:47 Ответить
 
 