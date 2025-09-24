Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал, - Пєсков
Російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.
Він також прокоментував пропозицію РФ Зеленському щодо зустрічі у Москві.
"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав Пєсков.
"Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра та післязавтра позиції будуть набагато гіршими", - стверджує Пєсков.
Як же ж це по кацапскому)))
пу буде стояти на своєму-зе потужно красномовно як з телеєкранів на своєму.
І для чого тоді зустрічатися коли ніхто не йде на компроміси і всіх все влаштовує?!
А закордонному бравому вже майже 70-т.
В "Божественной комедии" Данте Алигьери - "кремль" используется для обозначения крепостной стены, окружающей город Дит в Аду. Это стена в шестом круге, где несут наказание еретики (ересиархи и их последователи, отрицавшие бессмертие души). Их кара - вечные муки в открытых раскалённых гробницах, окружённых огнём, откуда доносятся стоны; после Страшного суда гробницы будут запечатаны навсегда.