Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал, - Пєсков

Російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.

Він також прокоментував пропозицію РФ Зеленському щодо зустрічі у Москві.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав Пєсков.

"Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра та післязавтра позиції будуть набагато гіршими", - стверджує Пєсков.