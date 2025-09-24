УКР
Зустріч Зеленського та Путіна
Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал, - Пєсков

Російська сторона стверджує, що зустріч лідера України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним без попередньої підготовки не матиме успіху.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч Путіна та Зеленського без підготовки - піар-акція, приречена на провал", - запевнив він.

Він також прокоментував пропозицію РФ Зеленському щодо зустрічі у Москві.

"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав Пєсков.

Також читайте: Ми пропонували Путіну зустріч десь на кшталт Казахстану, але він хоче воювати, - Зеленський

"Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра та післязавтра позиції будуть набагато гіршими", - стверджує Пєсков.

Зеленський Володимир (25558) Пєсков Дмитро (1756) путін володимир (24841) переговори з Росією (1447)
Топ коментарі
+1
Ну так ця зустріч вже давно зрежисована по суті.
пу буде стояти на своєму-зе потужно красномовно як з телеєкранів на своєму.
І для чого тоді зустрічатися коли ніхто не йде на компроміси і всіх все влаштовує?!
24.09.2025 10:40 Відповісти
+1
Після зустрічі зелені ще більше Бубочку *********. 'Він самому Путлеру в око заглянув'.
24.09.2025 10:41 Відповісти
+1
Я Попка-дурак, я Попка-дурак! У цього уйобка інших коментарів немає.
24.09.2025 10:42 Відповісти
мняммням не може без того щоб були обумовлені всі фрази опонента і написані на листочку усі відповіді на ці фрази.
Як же ж це по кацапскому)))
24.09.2025 10:36 Відповісти
24.09.2025 10:40 Відповісти
Ти хочеш капітуляції України?
24.09.2025 10:43 Відповісти
Не тебе мене питати що я хочу. Я хочу закінчення чи заморозки що більш реально на реалістичних умовах, які для багатьох, особливо закордонних бравих таких як ти звістно будуть не прийнятні.
24.09.2025 10:46 Відповісти
І які ж реалістичні умови? Для путіна це повна капітуляція України. Інших умов у нього немає.
А закордонному бравому вже майже 70-т.
24.09.2025 10:50 Відповісти
А ну звістно хтож сумнівався. Це ж наші улюблені бойові пенсіонери та браві нафронтниці нас женуть у пекло.
24.09.2025 10:53 Відповісти
Це не до мене. У нас є нелох 47-ка семи років який все хотів подивитись ***** в очко. Тільки не путай з очима.
24.09.2025 10:56 Відповісти
А ти проти, сидячі за кордоном
24.09.2025 11:51 Відповісти
24.09.2025 10:41 Відповісти
Голосом пейзана зі старих стратегій "мілорд, нада больше чємоданів!".
24.09.2025 10:41 Відповісти
24.09.2025 10:42 Відповісти
Путька-дурак, Путька-дурак!
24.09.2025 10:44 Відповісти
Всё гораздо проще, ***** это серливое чмо, вот и вся причина.
24.09.2025 10:44 Відповісти
"Чому б не приїхати, якщо ти відкритий для діалогу", - додав Пєсков" - ну то нехай твоє ху#ло приїде до Києва.
24.09.2025 10:45 Відповісти
Так підготуйтесь - приготуйте необхідну суму для репарацій, поверніть викрадених дітей, тощо
24.09.2025 10:46 Відповісти
Президент України буде вести переговори з президентом росіі державною мовою якої держави?
24.09.2025 10:48 Відповісти
Украина вам говорит- выводите войска со всей конституционной и суверенной территории Украины и заканчивайте войну. Если нет, то вы хотите продолжать войну. Война помогает Кремлю держаться у власти. Но экономика будет ухудшаться и это все ровно пойдет против удержания власти, когда не смогут обязанности выполнять по обеспечению народа и народ вынуждено пойдет судить Кремль.

В "Божественной комедии" Данте Алигьери - "кремль" используется для обозначения крепостной стены, окружающей город Дит в Аду. Это стена в шестом круге, где несут наказание еретики (ересиархи и их последователи, отрицавшие бессмертие души). Их кара - вечные муки в открытых раскалённых гробницах, окружённых огнём, откуда доносятся стоны; после Страшного суда гробницы будут запечатаны навсегда.
24.09.2025 11:06 Відповісти
Точно,тварина,для па-раші умови будуть гірші
24.09.2025 11:43 Відповісти
 
 