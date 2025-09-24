РУС
Каллас о заявлении Трампа о восстановлении контроля Украины над территорией: "Хорошо, что мы сейчас одинаково понимаем друг друга"

каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас одобрительно отреагировала на последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Это все правильно. Мы должны прекратить покупать энергоносители у России. Да, а Украина должна выиграть эту войну, - заявила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассчитываю, что заявления Трампа будут иметь последствия и повлияют на РФ, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Она назвала слова Трампа "очень сильным" заявлением и отметила, что ранее от американского президента таких высказываний не слышали.

"Поэтому это хорошо, что мы сейчас одинаково понимаем друг друга...как я уже говорила, больше глобальных партнеров должны давить на Россию, чтобы прекратить эту войну, поскольку понятно, что они эскалируют и не хотят мира. Поэтому все, что мы можем сделать в этом отношении всеми участниками, будет прекрасно", - добавила Каллас.

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему относительно фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": Россия ассоциируется с медведем

Трамп Дональд (6661) Каллас Кая (281)
навряд чи однаково... трампопо лише бажає продавати наті за гроші зброю, за допомоги якої, можливо, Україна зможе за себе постояти. але це не обов'язково, і не все, і не факт. своєї міссії, окрім потужної балаканини, він поки у цьому не бачить...
24.09.2025 15:16 Ответить
Короткострокова ремісія - невелика радість. Навіть невтомним тарганам в «геніальний» голові треба хоч трохи перепочити.
24.09.2025 15:20 Ответить
Набір слів і фраз, переставлених місцями в іншому порядку.
Все вирішить тільки сильна Українська Армія.
24.09.2025 15:23 Ответить
ой дивіться шоб ненаврочити ...
24.09.2025 15:33 Ответить
Зачекайте до завтра, і він скаже, що був саркастичним. Так само, як і тоді, коли він розповідав про свою заяву про те, що зупинить війну в Україні за 24 години.
24.09.2025 15:34 Ответить
 
 