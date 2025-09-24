Каллас о заявлении Трампа о восстановлении контроля Украины над территорией: "Хорошо, что мы сейчас одинаково понимаем друг друга"
Глава европейской дипломатии Кая Каллас одобрительно отреагировала на последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Это все правильно. Мы должны прекратить покупать энергоносители у России. Да, а Украина должна выиграть эту войну, - заявила Каллас.
Она назвала слова Трампа "очень сильным" заявлением и отметила, что ранее от американского президента таких высказываний не слышали.
"Поэтому это хорошо, что мы сейчас одинаково понимаем друг друга...как я уже говорила, больше глобальных партнеров должны давить на Россию, чтобы прекратить эту войну, поскольку понятно, что они эскалируют и не хотят мира. Поэтому все, что мы можем сделать в этом отношении всеми участниками, будет прекрасно", - добавила Каллас.
Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему относительно фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.
Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.
