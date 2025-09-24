Трамп підштовхує Зеленського відвоювати території, які Україна не змогла повернути під час контрнаступу 2023 року, - CNN

Після того як президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України, Володимира Зеленського більше не просять відмовитися від територій, за які Україна пролила кров. Навпаки, на нього зараз чинять тиск, щоб він відвоював у Росії території, які не вдалося повернути під час контрнаступу у 2023 році.

Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"У політиці президента США Дональда Трампа щодо України так часто трапляються несподівані повороти, що вони вже стали буденністю. У вівторок Трамп висловив думку, що Україна може повернути всі окуповані території завдяки постачанню зброї НАТО, своїй волі до боротьби та економічній слабкості Росії. І все це від людини, яка колись заявляла, що Україна повинна поступитися своїми територіями загарбнику, і розстелила червоний килим перед президентом Росії Володимиром Путіним", - пише видання.

Зазначається, що нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для Києва. Така риторика лідера США визнає "бойовий дух" українців і підтримує їхні максималістські позиції щодо відновлення контролю над усією територією, окупованою Росією.

Це також підтримує озброєння України до зубів американськими зброєю НАТО. Вона підкреслює, що Москва, очевидно, залишається "паперовим тигром" у військовому плані після трьох з половиною років спроб захопити понад 20% країни, яку вона вважала, що зможе завоювати за тиждень.

Але на цьому істотні та значні хороші новини в основному закінчуються.

'Трамп більше не хоче, щоб війна закінчилася зараз. Він вважає, що вона може тривати доти, доки Україна не відвоює те, чого вона майже напевно не може мати. Справедливо сказати, що Київ приватно хотів би, щоб війна закінчилася завтра справедливо і надовго, з огляду на гострі проблеми з людськими ресурсами та повільні територіальні втрати, з якими він стикається вже кілька місяців.

Президенту України Володимиру Зеленському висувають одну неможливу вимогу за іншою. Від нього більше не вимагають робити неприємні поступки щодо території, за захист якої Україна втратила тисячі людей. Натомість його підштовхують до неможливого відвоювання територій, які Україна не змогла повернути влітку 2023 року під час ретельно підготовленої контрнаступальної операції. Жоден із цих варіантів не є легким завданням, яке б подовжило перебування Зеленського на посаді або залишило Україну сильною", - йдеться у статті.

У відповідь на коментарі Трампа Кремль заявив, що "навіть малокваліфікований фахівець" може побачити, що російські війська досягають прогресу.

