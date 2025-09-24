УКР
Трамп підштовхує Зеленського відвоювати території, які Україна не змогла повернути під час контрнаступу 2023 року, - CNN

CNN: Трамп більше не вимагає від України територіальних поступок

Після того як президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України, Володимира Зеленського більше не просять відмовитися від територій, за які Україна пролила кров. Навпаки, на нього зараз чинять тиск, щоб він відвоював у Росії території, які не вдалося повернути під час контрнаступу у 2023 році.

Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"У політиці президента США Дональда Трампа щодо України так часто трапляються несподівані повороти, що вони вже стали буденністю. У вівторок Трамп висловив думку, що Україна може повернути всі окуповані території завдяки постачанню зброї НАТО, своїй волі до боротьби та економічній слабкості Росії. І все це від людини, яка колись заявляла, що Україна повинна поступитися своїми територіями загарбнику, і розстелила червоний килим перед президентом Росії Володимиром Путіним", - пише видання.

Зазначається, що нова позиція Трампа, на перший погляд, є гарною новиною для Києва. Така риторика лідера США визнає "бойовий дух" українців і підтримує їхні максималістські позиції щодо відновлення контролю над усією територією, окупованою Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова риторика Трампа викликає змішання відчуття у Європі, - Reuters

Це також підтримує озброєння України до зубів американськими зброєю НАТО. Вона підкреслює, що Москва, очевидно, залишається "паперовим тигром" у військовому плані після трьох з половиною років спроб захопити понад 20% країни, яку вона вважала, що зможе завоювати за тиждень.

Але на цьому істотні та значні хороші новини в основному закінчуються.

'Трамп більше не хоче, щоб війна закінчилася зараз. Він вважає, що вона може тривати доти, доки Україна не відвоює те, чого вона майже напевно не може мати. Справедливо сказати, що Київ приватно хотів би, щоб війна закінчилася завтра справедливо і надовго, з огляду на гострі проблеми з людськими ресурсами та повільні територіальні втрати, з якими він стикається вже кілька місяців.

Президенту України Володимиру Зеленському висувають одну неможливу вимогу за іншою. Від нього більше не вимагають робити неприємні поступки щодо території, за захист якої Україна втратила тисячі людей. Натомість його підштовхують до неможливого відвоювання територій, які Україна не змогла повернути влітку 2023 року під час ретельно підготовленої контрнаступальної операції. Жоден із цих варіантів не є легким завданням, яке б подовжило перебування Зеленського на посаді або залишило Україну сильною", - йдеться у статті.

У відповідь на коментарі Трампа Кремль заявив, що "навіть малокваліфікований фахівець" може побачити, що російські війська досягають прогресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про заяву Трампа щодо відновлення контролю України над територією: "Добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного"

Зеленський Володимир (25578) територіальна цілісність (224) Трамп Дональд (7223) війна в Україні (6319)
Топ коментарі
+4
ПаБєданосєц ЗЄля?
24.09.2025 16:50 Відповісти
+3
Трамп такий самий "військовий стратєх" як і наш головно... нарояліграючий.
Це буде так само як у 23-му, коли "союзники" зачекали, поки кацап капітально закопається на півдні та все замінує, а потім дали три патрони і сказали - атакуйте.
24.09.2025 16:57 Відповісти
+3
З усіх боків зеля приймає - і від "неназваної" їрмацької опи і від краснова. Мрії збуваються!
24.09.2025 17:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПаБєданосєц ЗЄля?
24.09.2025 16:50 Відповісти
А зброї звісно не дасть. Цинізм вищої проби!
24.09.2025 16:52 Відповісти
Продасть . За гроші Європи .
24.09.2025 16:53 Відповісти
так а нахіба потужний і "дуже потрібний для України" договір про рідкоземельні мінерали на 500ярдів$ з США?
24.09.2025 16:57 Відповісти
ХЗ, шкоди від нього явно більше ніж користі .
24.09.2025 17:04 Відповісти
Роженко, ви ще досі тут?
24.09.2025 17:08 Відповісти
Млять...
Зараз Зеленський знову пошле військових ЗСУ на Курщину🤦‍♂️
Два дебіла ето сила!!!
24.09.2025 16:56 Відповісти
Трамп такий самий "військовий стратєх" як і наш головно... нарояліграючий.
Це буде так само як у 23-му, коли "союзники" зачекали, поки кацап капітально закопається на півдні та все замінує, а потім дали три патрони і сказали - атакуйте.
24.09.2025 16:57 Відповісти
Зброєю не хоче допомогти - тільки продає - малесенька Естонія на 2026 р намітила військової допомоги Україні на 1 млд а в 200 р більші США - 400 млн
24.09.2025 16:58 Відповісти
У 2026 році Естонія виділить понад 100 млн євро військової підтримки України
24.09.2025 17:02 Відповісти
То мабуть всієї допомоги 1 млд - сорі - але всерівно цифри гуляють в порівнянні США і Естонії
24.09.2025 17:10 Відповісти
З усіх боків зеля приймає - і від "неназваної" їрмацької опи і від краснова. Мрії збуваються!
24.09.2025 17:00 Відповісти
Він жодного слова не сказав, що Зельц повинен щось там відвойовувати.
Журналізди такі журналізди.
24.09.2025 17:05 Відповісти
Цікаво, яка кількість населення України має залишитись на території України, щоб США задовольнити? При Обамі Крим та частину Донбасу віддали. При Байдене, ще маленьку частину віддали. На що розраховує Трамп?
24.09.2025 17:05 Відповісти
А Україна воює бо Трамп так хоче?
24.09.2025 17:12 Відповісти
проскакували цифри від +_- 8 млн зараз десь +_-21млн,більшість утриманець
24.09.2025 18:33 Відповісти
Тупіше політиків можуть бути тільки журналісти.
24.09.2025 17:06 Відповісти
тупіше лише ті хто хаває це все....
24.09.2025 18:34 Відповісти
А тим часом на кацапії...
Речник пуйла піськов заявив, шо війна (не сво!) серйозно загострюється та "нєсьот судбаносний характер". Такі от у кацапів часи настали... воювати нікому та майже нічим, грошей не вистачає, економіка у глибочезній дупі, за пальним на заправках величезні черги (це у країні-бензоколонці)... уся надія на доброго царя, котрий приїде у їхній усть-********* та усі проблеми вирішить одним махом.
24.09.2025 17:07 Відповісти
у 2023 р невдалося ,тому шо це зелене мудило нарцизне з безмозглою марьянкою , влазили у справи військових , а 🤡 взагалі на істерикі переходив і бив себе у груди як гібон ...одним словом говнокомандувачь !!!
24.09.2025 17:07 Відповісти
Трамп просто сказа те, що Україна (влада і їх посіпаки) і європа хотіли почути.
І для нас (українців, а не влади і їх посіпак) буде великою трагедією, якщо він і справді вирішив "вмити руки".
24.09.2025 17:08 Відповісти
Один старый маразматик, перед которым все ползают на карачках, сказал что война должна продолжаться. И все хором закричали - дааа!
24.09.2025 17:21 Відповісти
Бо він сказав саме те, що вони хотіли почути. Особливо, гундосий клоп, для якого закінчення війни = судовий вирок за держзраду і довічне.
24.09.2025 18:55 Відповісти
Ревність - то страшна річ! Ревнивець Трамп тепер буде шукати способів, як відімстити др того улюбленому пуцину. Така собі новітня версія картини "Демон (мавр Отелло) душить Дездемону". 😊
24.09.2025 17:35 Відповісти
Звісно, що **********. Щоб остаточно покласти всіх наявних бійців у черговому контрнаступі і нарешті підписати повну і беззастережну капітуляцію. Але наші генії настільки генальні, що їм це нормально залетить.
24.09.2025 17:45 Відповісти
Для ішака такий поворот неприйнятний. Чмо покладало сподівання на рижого та на якийсь договорняк. Ішак системно, крок за кроком здавав території, а тепер ішака запідозрили в небажанні перемагати.
24.09.2025 18:45 Відповісти
О, напевно американські браві війська зайдуть в Україну і будуть нам допомогати
24.09.2025 18:54 Відповісти
 
 