Трамп подталкивает Зеленского отвоевать территории, которые Украина не смогла вернуть во время контрнаступления 2023 года, - CNN

CNN: Трамп больше не требует от Украины территориальных уступок

После того, как президент США Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении Украины, Владимира Зеленского больше не просят отказаться от территорий, за которые Украина пролила кровь. Наоборот, на него сейчас оказывают давление, чтобы "он отвоевал" у России территории, которые не удалось вернуть во время контрнаступления в 2023 году.

Об этом говорится в материале CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"В политике президента США Дональда Трампа в отношении Украины так часто случаются неожиданные повороты, что они уже стали обыденностью. Во вторник Трамп высказал мнение, что Украина может вернуть все оккупированные территории благодаря поставкам оружия НАТО, своей воле к борьбе и экономической слабости России. И все это - от человека, который когда-то заявлял, что Украина должна уступить свои территории захватчику, и расстелил красный ковер перед президентом России Владимиром Путиным", - пишет издание.

Отмечается, что новая позиция Трампа, на первый взгляд, является хорошей новостью для Киева. Такая риторика лидера США признает "боевой дух" украинцев и поддерживает их максималистские позиции по восстановлению контроля над всей территорией, оккупированной Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая риторика Трампа вызывает смешение чувств в Европе, - Reuters

Это также поддерживает вооружение Украины до зубов американским оружием НАТО. Она подчеркивает, что Москва, очевидно, остается "бумажным тигром" в военном плане после трех с половиной лет попыток захватить более 20% страны, которую она считала, что сможет завоевать за неделю.

Но на этом существенные и значительные хорошие новости в основном заканчиваются.

'Трамп больше не хочет, чтобы война закончилась сейчас. Он считает, что она может продолжаться до тех пор, пока Украина не отвоюет то, чего она почти наверняка не может иметь. Справедливо сказать, что Киев хотел бы, чтобы война закончилась завтра справедливо и надолго, учитывая острые проблемы с человеческими ресурсами и медленные территориальные потери, с которыми он сталкивается уже несколько месяцев.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выдвигают одно невозможное требование за другим. От него больше не требуют делать неприятные уступки относительно территорий, за защиту которых Украина потеряла тысячи людей. Вместо этого его подталкивают к невозможному отвоеванию территорий, которые Украина не смогла вернуть летом 2023 года во время тщательно подготовленной контрнаступательной операции. Ни один из этих вариантов не является легкой задачей, которая бы продлила пребывание Зеленского на посту или оставила Украину сильной", - говорится в статье.

В ответ на комментарии Трампа Кремль заявил, что "даже малоквалифицированный специалист" может увидеть, что российские войска достигают прогресса.

Также читайте: Сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями, - Зеленский

Зеленский Владимир (22025) территориальная целостность (283) Трамп Дональд (6688) война в Украине (6271)
