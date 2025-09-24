Новая риторика Трампа вызывает смешанные чувства в Европе, - Reuters.

Последние заявления Дональда Трампа о поддержке Украины в возвращении всей своей территории вызвали смесь различных реакций. Некоторые почувствовали облегчение, а некоторые имеют подозрение, что лидер США собирается оставить Европу на произвол судьбы в поддержке Украины

Об этом говорится в материале Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что непонятно, подкрепит ли Трамп свои слова изменением политики США, что позволит Европе больше помогать Украине.

Директор по международной безопасности британского института RUSI Нил Мелвин, комментируя заявления президента США, сказал:

"Я думаю, что люди ободряются, потому что это действительно говорит о том, что его понимание конфликта изменилось. Он признал, что конфликт сложнее, и он явно разочарован Путиным, поэтому я считаю, что то, что это объяснение дошло, возможно, является успехом украинской и европейской дипломатии".

Однако, по словам Мелвина, Трамп сохраняет стратегическую неопределенность в отношении конфликта. Речь идет о дистанцировании США от лидерства в конфликте, Трамп "постоянно перекладывает все обратно на Европу".

Два европейских чиновника в комментарии изданию предостерегают, что слова Трампа могут сигнализировать, что теперь Украине будет помогать только Европа.

"Кажется, он прощается, не так ли? Но это может измениться завтра. В любом случае, у нас все в порядке. Мы знаем, что нам следует делать", - сказал западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный восточноевропейский дипломат заявил, что комментарии Трампа по Украине имели целью показать, "что он начинает отходить от борьбы, посылая сигнал, что это - вопрос Европы".

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.