Новая риторика Трампа вызывает смешанные чувства в Европе, - Reuters.
Последние заявления Дональда Трампа о поддержке Украины в возвращении всей своей территории вызвали смесь различных реакций. Некоторые почувствовали облегчение, а некоторые имеют подозрение, что лидер США собирается оставить Европу на произвол судьбы в поддержке Украины
Об этом говорится в материале Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что непонятно, подкрепит ли Трамп свои слова изменением политики США, что позволит Европе больше помогать Украине.
Директор по международной безопасности британского института RUSI Нил Мелвин, комментируя заявления президента США, сказал:
"Я думаю, что люди ободряются, потому что это действительно говорит о том, что его понимание конфликта изменилось. Он признал, что конфликт сложнее, и он явно разочарован Путиным, поэтому я считаю, что то, что это объяснение дошло, возможно, является успехом украинской и европейской дипломатии".
Однако, по словам Мелвина, Трамп сохраняет стратегическую неопределенность в отношении конфликта. Речь идет о дистанцировании США от лидерства в конфликте, Трамп "постоянно перекладывает все обратно на Европу".
Два европейских чиновника в комментарии изданию предостерегают, что слова Трампа могут сигнализировать, что теперь Украине будет помогать только Европа.
"Кажется, он прощается, не так ли? Но это может измениться завтра. В любом случае, у нас все в порядке. Мы знаем, что нам следует делать", - сказал западноевропейский чиновник.
Высокопоставленный восточноевропейский дипломат заявил, что комментарии Трампа по Украине имели целью показать, "что он начинает отходить от борьбы, посылая сигнал, что это - вопрос Европы".
Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.
Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".
Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.
Хоча може і змішенні відчуття, бо тепер прийдется башляти.
А так хотілось би щоб і війна не закінчувалася і америкоси платили за це.
Таке враження, що Трампів декілька...
Того вчорашнього ніби довго не випускали... Фантастика!
А тим часом, Путін, натхненний самітами на Алясці та в Пекіні, розширює агресію.
Трамп на Генасамблеї ООН розкритикував ООН Євросоюз та мера Лондона
Президент США Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку - виступ тривав понад 50 хвилин, замість запланованих 15 хвилин.
Трамп розпочав виступ із критики ООН: ООН не підтримала зусилля Трампа зупиняти конфлікти.
«А в чому мета ООН? Організація має величезний потенціал, я завжди про це говорю, але вона його не реалізує навіть близько, принаймні зараз» - Трамп
Трамп повідомив, що за останні сім місяців він «поклав край семи нескінченним війнам». Однак дещо раніше, під час зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським, Трамп стверджував що він, Трамп, доклав зусиль до закінчення шести воєн. Про яку «сьому війну» йдеться - не відомо.
Трамп константував, що визнання Палестини державами-членами ООН - це подарунок для ХАМАС,.. закликав країни об'єднатися під загальним посилом - звільнити заручників та повернути тіла загиблих.
Трамп зазначив, що раніше він був переконаний в тому, що завдяки своїм добрим стосункам із Володимиром Путіним швидко зупинить війну в Україні...
«Припускалося, що це буде невелика заварушка. <…> Але Росія воює вже понад три роки веде війну. <…> Кремль конфлікт в Україні ніколи не мала починатися», - Трамп
Американський президент окремо повідомив, що європейські країни, які закуповують російські енергоносії, підтримують «війну проти себе». Трамп закликав ЄС приєднатися до введення тарифних мит проти Москви та її партнерів, зокрема Китаю та Індії.
"Потрібно припинити будь-які закупівлі енергоресурсів у Росії, інакше ми просто витрачаємо час", - Трамп.
Також президент США закликав інші країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї.
"Якщо продовження досліджень та застосування біологічної та ядерної зброї] відбудеться, ООН просто закінчиться", - Трамп.
Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.
"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і відвоювати всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", - Трамп
" Росія вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше ніж тиждень".
"Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою", - Трамп.
Трамп заявив, що Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, "і хто знає, може, навіть піти далі!"
"Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає", - Трамп.
Роженко, чий Крим?
Чому ваш президент жодним словом не обмовився, що пуйло--терорист та масовий вбивця? Чому у вашого президента у друзях ходять лише диктатори? Чому санкції він почав знімати?
Як був дебілом так і залишився.