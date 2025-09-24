Трамп изменил свою позицию и "умывает руки" от войны в Украине, - The Telegraph

Заявления президента США Дональда Трампа во время выступлений на полях Генассамблеи ООН свидетельствуют, что он "умывает руки" от войны в Украине.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"То, что на первый взгляд может показаться потрясающим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского", - отмечают журналисты.

Издание, комментируя заявления Трампа, отмечает, что вместо того, чтобы пообещать новую поддержку Украине или усилить действия в отношении России, Трамп, вероятно, передает все на усмотрение Европы и НАТО.

"Нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он еще больше будет наказывать Москву. Его единственное обязательство - продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это что-то изменит. После того, как Трамп поставил на карту свою репутацию, чтобы пригласить Путина на переговоры на Аляску, и поставил себя в центр переговоров, он усвоил сложный урок: закончить войну трудно. Звучит так, будто с него, кажется, достаточно", - подытожили авторы.

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

