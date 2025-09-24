Трамп изменил свою позицию и "умывает руки" от войны в Украине, - The Telegraph
Заявления президента США Дональда Трампа во время выступлений на полях Генассамблеи ООН свидетельствуют, что он "умывает руки" от войны в Украине.
Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
"То, что на первый взгляд может показаться потрясающим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского", - отмечают журналисты.
Издание, комментируя заявления Трампа, отмечает, что вместо того, чтобы пообещать новую поддержку Украине или усилить действия в отношении России, Трамп, вероятно, передает все на усмотрение Европы и НАТО.
"Нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он еще больше будет наказывать Москву. Его единственное обязательство - продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это что-то изменит. После того, как Трамп поставил на карту свою репутацию, чтобы пригласить Путина на переговоры на Аляску, и поставил себя в центр переговоров, он усвоил сложный урок: закончить войну трудно. Звучит так, будто с него, кажется, достаточно", - подытожили авторы.
Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.
Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".
Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
виглядає наче запрошення ***** їпашити нас балістикою
Гарантії сша не варті використаного туалетного папіру.
Пост Трампа треба сприймати лише як пост Трампа. Ми вже бачили їх багато: як приємних ,так і не дуже. Але він не повинен вводити нас в оману.
Станом на зараз у нас є 4 окремі напрямки, спрямовані на завершення війни:
1) військова підтримка України;
2) економічна підтримка України;
3) санкційний тиск на Росію;
4) переговори з Путіним.
Пост Трампа не стосується жодного з них. Фактично це пост про самоусунення:
- економіка Росії сама загинається, тож санкцій не треба;
- військова ситуація така, що Україна з підтримкою ЄС вийде на кордони 1991 року, а може і далі;
- зброї поставимо Україні стільки, скільки куплять європейці з НАТО, і ті хай визначаються що з нею робити.
Насправді, як би нам не було приємно таке читати і слухати, це все заоптимістично і не зовсім відповідає реаліям. Адже економіка Росії хоч і загинається, але це процес не сьогоднішнього дня. Військова ситуація надзвичайно складна, і Deep State кожен день показує втрати території. Санкційний тиск фактично завмер на позиціях початку 2025 року, і росіяни більш-менш навчились з ним жити. Про переговори і чи обдурив Путін вкотре президент США скаже через місяць (хоч не два тижні, бо це вже як мем).
Тобто у вчорашніх постах і заявах Дональда Трампа немає нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни. Нічого про роль США. Нічого про розширення військової або економічної допомоги. Продаж зброї - це, звісно, на загальному тлі вже непогано, але це не підтримка. Наприклад, Китай також каже, що він не підтримує Росію, а просто продає їм якісь двигуни та комплектуючі.
Звісно, поки замало інформації, щоб робити якісь остаточні висновки. Але якщо орієнтуватись лише на риторику президента США, то за виключенням приємної для нас тональності, нічого нового в цих заявах немає.
"Все йде позитивно само собою, російська економіка сама завалиться і без нових санкцій, а Україна за гроші ЄС скоро штурмуватиме Москву. Всім удачі!"
А ,,наш,, ГАРАНТ оказался вновь ********** в очередной раз .............
Після того, як я ознайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України та Росії і повністю її зрозумів, а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу в змозі боротися та ПОВЕРНУТИ всю свою територію в межах колишніх кордонів. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою з боку Європи та НАТО зокрема, відновлення первісних кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе. Чому ні? Росія вже три з половиною роки веде безглузду війну, яку справжня військова держава могла виграти менш ніж за тиждень. Це не робить кредит Росії. По суті, це скоріше викриває її як «паперового тигра». Коли жителі Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії знатимуть, що насправді відбувається в цій війні, зрозуміють, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і зіткнуться з усіма іншими проблемами воєнної економіки, де більша частина грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і лише зміцнюється, Україна зможе повернути свою країну такою, якою вона була, і, Путін і Росія перебувають у серйозних економічних труднощах, і зараз настав час для України діяти. У будь-якому випадку, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО могло робити з нею те, що вважає за потрібне. Всім удачі! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ"