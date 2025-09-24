РУС
Новости Заявления Трампа
5 960 25

Трамп изменил свою позицию и "умывает руки" от войны в Украине, - The Telegraph

Почему Трамп умывает руки от войны? Анализ СМИ

Заявления президента США Дональда Трампа во время выступлений на полях Генассамблеи ООН свидетельствуют, что он "умывает руки" от войны в Украине.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"То, что на первый взгляд может показаться потрясающим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского", - отмечают журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию, - Трамп

Издание, комментируя заявления Трампа, отмечает, что вместо того, чтобы пообещать новую поддержку Украине или усилить действия в отношении России, Трамп, вероятно, передает все на усмотрение Европы и НАТО.

"Нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он еще больше будет наказывать Москву. Его единственное обязательство - продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это что-то изменит. После того, как Трамп поставил на карту свою репутацию, чтобы пригласить Путина на переговоры на Аляску, и поставил себя в центр переговоров, он усвоил сложный урок: закончить войну трудно. Звучит так, будто с него, кажется, достаточно", - подытожили авторы.

Также читайте: Трамп имеет варианты экономических санкций, чтобы прекратить эскалацию боевых действий, - Рубио

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Во время пресс-конференции с Зеленским лидер США признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Сенатор Линдс Грэм считает, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он отметил, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является переломным моментом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сказал, что решит "примерно через месяц", можно ли доверять Путину

Автор: 

США (27954) Трамп Дональд (6661) война в Украине (6239)
+16
хай би не грав на боці ***** і то вже велика користь
24.09.2025 11:29 Ответить
+7
Це зрозумілт всі. Крім Зелі. У того знову синдром потужного переможця.
24.09.2025 11:42 Ответить
+6
Зеленский заявляє про підтримку США, але Трамп заявив що Україна і війна його більше не цікавить і ніякої підтримки з боку США не буде і що це тепер питання виключно Європи
24.09.2025 11:31 Ответить
Може це Трамп плутає поля Генасамблеї ООН з полями для гри в гольф у Мар-а-Лаго? 🤔
24.09.2025 12:20 Ответить
Дав собі ше місяць порозкинути мізками
24.09.2025 11:30 Ответить
Він їх порозкидав що і до смерті не збере
24.09.2025 11:54 Ответить
блазень думкой багатіє
24.09.2025 11:33 Ответить
результат поїздки і зустрічі "на ліцо"
24.09.2025 11:34 Ответить
Щодо підтримки. Сам вигадав чи в методичці ФСБ так написано?
24.09.2025 11:39 Ответить
Ну і добре. Нарешті. Бо тиск і шантаж ще з цього боку нам не потрібен. США викреслюємо. Принаймні до 03.11.2026.
24.09.2025 11:35 Ответить
хз, оно хегсет заблокував на невизначений час продаж систем Patriot та ракет до них з мотивів начебто "необхідності зміцнення оборони США"
виглядає наче запрошення ***** їпашити нас балістикою
24.09.2025 11:43 Ответить
Можливо, що дійсно закінчуються. Як мінімум, PAC-3, яких було і так небагато. PAC-2 більше, але... США виробляє 2 подібних ракети на день. Скільки передав нам старина Джо, скільки було списано і скільки залишається в арсеналі США - достовірно невідомо. Може пам'ятаєте, ще при Байдені США закупило у Японії ліцензовані ракети, а нам передало свої (бо в Японії досі діє заборона на експорт зброї в "треті" країни). Так що вже тоді був дефіцит, а після цього поганий Джо нам ще надавав.
24.09.2025 12:05 Ответить
нічого в іржавого не змінилося - іржавий надалі захищає свого друга ***** та тисне на Україну щодо капітуляції *****
24.09.2025 11:35 Ответить
Накрилась премія миру мідним тазом
24.09.2025 11:36 Ответить
Понтій Пілат також руки умивав
24.09.2025 11:38 Ответить
Це зрозумілт всі. Крім Зелі. У того знову синдром потужного переможця.
24.09.2025 11:42 Ответить
Ну Трамп дав відмашку - воюй, скільки хочеш, тільки з Європою, без США. А Європа, як вже показав час, воює виключно занепокоєннями.
24.09.2025 11:55 Ответить
Гарант територіальній цілосністі України злився у круглий отвір в підлозі Параши.
Гарантії сша не варті використаного туалетного папіру.
24.09.2025 11:47 Ответить
Ще до приходу Трампа на пост президента, один з бувших його соратників по першому президенства казав про те, що найліпший варіант для нас, це коли Трамп не буде лізти в перемовини, та завершення війни в Україні(але за це ще треба буде поборотись) бо його участь буде носити виключно деструктивний характер. В точку! Трамп дав путлеру надію, що все ще можно змінити.
24.09.2025 11:59 Ответить
закінчив війну між Віларібо та Вілабаджо і спить
24.09.2025 12:03 Ответить
кагалу раздолье- воюй не хочу
24.09.2025 12:11 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17122 Микола Княжицький, нардеп фракція Євросолідарність, співвласник ТК Еспресо:

Пост Трампа треба сприймати лише як пост Трампа. Ми вже бачили їх багато: як приємних ,так і не дуже. Але він не повинен вводити нас в оману.

Станом на зараз у нас є 4 окремі напрямки, спрямовані на завершення війни:
1) військова підтримка України;
2) економічна підтримка України;
3) санкційний тиск на Росію;
4) переговори з Путіним.

Пост Трампа не стосується жодного з них. Фактично це пост про самоусунення:
- економіка Росії сама загинається, тож санкцій не треба;
- військова ситуація така, що Україна з підтримкою ЄС вийде на кордони 1991 року, а може і далі;
- зброї поставимо Україні стільки, скільки куплять європейці з НАТО, і ті хай визначаються що з нею робити.

Насправді, як би нам не було приємно таке читати і слухати, це все заоптимістично і не зовсім відповідає реаліям. Адже економіка Росії хоч і загинається, але це процес не сьогоднішнього дня. Військова ситуація надзвичайно складна, і Deep State кожен день показує втрати території. Санкційний тиск фактично завмер на позиціях початку 2025 року, і росіяни більш-менш навчились з ним жити. Про переговори і чи обдурив Путін вкотре президент США скаже через місяць (хоч не два тижні, бо це вже як мем).

Тобто у вчорашніх постах і заявах Дональда Трампа немає нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни. Нічого про роль США. Нічого про розширення військової або економічної допомоги. Продаж зброї - це, звісно, на загальному тлі вже непогано, але це не підтримка. Наприклад, Китай також каже, що він не підтримує Росію, а просто продає їм якісь двигуни та комплектуючі.

Звісно, поки замало інформації, щоб робити якісь остаточні висновки. Але якщо орієнтуватись лише на риторику президента США, то за виключенням приємної для нас тональності, нічого нового в цих заявах немає.

"Все йде позитивно само собою, російська економіка сама завалиться і без нових санкцій, а Україна за гроші ЄС скоро штурмуватиме Москву. Всім удачі!"
24.09.2025 12:30 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября "хорошей" и "самой полной" из всех. Источник: https://censor.net/ru/n3575781
А ,,наш,, ГАРАНТ оказался вновь ********** в очередной раз .............
24.09.2025 12:32 Ответить
Ось що трамп написав вчора у Truthsocial:"

Після того, як я ознайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України та Росії і повністю її зрозумів, а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу в змозі боротися та ПОВЕРНУТИ всю свою територію в межах колишніх кордонів. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою з боку Європи та НАТО зокрема, відновлення первісних кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе. Чому ні? Росія вже три з половиною роки веде безглузду війну, яку справжня військова держава могла виграти менш ніж за тиждень. Це не робить кредит Росії. По суті, це скоріше викриває її як «паперового тигра». Коли жителі Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії знатимуть, що насправді відбувається в цій війні, зрозуміють, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і зіткнуться з усіма іншими проблемами воєнної економіки, де більша частина грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і лише зміцнюється, Україна зможе повернути свою країну такою, якою вона була, і, Путін і Росія перебувають у серйозних економічних труднощах, і зараз настав час для України діяти. У будь-якому випадку, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО могло робити з нею те, що вважає за потрібне. Всім удачі! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ"
24.09.2025 12:43 Ответить
У нього руки вже в крові українців, не так то просто буде їх відмити...
24.09.2025 12:56 Ответить
У криміналістів це називається "злочинна бездіяльність"...
24.09.2025 12:58 Ответить
 
 