Трамп змінив свою позицію та "умиває руки" від війни в Україні, - The Telegraph

Заяви президента США Дональда Трампа під час виступів на полях Генасамблеї ООН свідчать, що він "умиває руки" від війни в Україні.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що на перший погляд може здатися приголомшливим розворотом, насправді може бути поганою новиною для Володимира Зеленського", - зазначають журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося, - Сікорський

Видання, коментуючи заяви Трампа, зазначає, що замість того, щоб пообіцяти нову підтримку Україні чи посилити дії щодо Росії, Трамп, ймовірно, передає все на розсуд Європи та НАТО.

"Немає жодних натяків на додаткову підтримку України чи на те, що він ще більше каратиме Москву. Його єдине зобов'язання - продовжувати продавати зброю союзникам. Навряд чи це щось змінить. Після того, як Трамп поставив на карту свою репутацію, щоб запросити Путіна на переговори на Аляску, і поставив себе в центр переговорів, він засвоїв складний урок: закінчити війну важко. Звучить так, ніби з нього, здається, досить", - підсумували автори.

Читайте: Сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями, - Зеленський

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Під час пресконференції із Зеленським лідер США він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".

Сенатор Ліндс Грем вважає, що заява Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

Також читайте: Сенатор Грем про заяву Трампа щодо здатності України перемогти РФ: Переломний момент і шанс справедливо завершити війну