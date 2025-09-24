УКР
Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося, - Сікорський

Польща підтримує заяву Трампа про збиття літаків-порушників

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вітає слова Дональда Трампа про те, що варто збивати літаки-порушники повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Приємно, що президент Трамп сьогодні висловив таку позицію - що суверенні країни повинні мати право захищати свій повітряний простір. Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн-членів НАТО.

Читайте: Зеленський: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після війни

Польща (9000) росія (67935) Сікорський Радослав (324) Трамп Дональд (7197)
+4
трампон обісрався би ?

бо я вже не певен що щось сталось би ))
24.09.2025 11:04 Відповісти
+3
Чому ж, дещо таки ще літає: По данным издания 2025 World Air Forces, на 2025 год на вооружении ВВС Кубы оставались 11 истребителей МиГ-21
24.09.2025 11:16 Відповісти
+2
Ну що ж - побачимо, як НАТОвські країни використають "турецький варіант". Чи вистачить сміливості?
24.09.2025 11:06 Відповісти
Я теж ставлю на "Трампон би обісрався" .
24.09.2025 12:27 Відповісти
Тролить пшек Чубчика бо знає, що у кубінців літаків немає.
24.09.2025 11:09 Відповісти
Хіба якщо тільки до волги газ-21 крила причіпили?
24.09.2025 11:16 Відповісти
Та Бог його знає, що сталося б з цими літаками при величному Трампі...Може він просто їх не помітив, або йому про них не розповіли.
24.09.2025 11:10 Відповісти
або сказав що за два тижні приме рішення
24.09.2025 11:19 Відповісти
То Куби би вже не було. Був би новий штат. Штат Куба. І це треба було зробити ще давно, тоді може і кубинської кризи би не було.
24.09.2025 11:13 Відповісти
А щоб трапилося? Завалили б сигарами узбережжя? А деякі наші мріють щоб над нами пролетів літак з Колумбії.
24.09.2025 11:14 Відповісти
Так у трампа замісь члена якийсь "огидний гриб".
Цитую слова шльондри на судовому процесі.
Як можна давати спробу давати відсіч ворогу маючи "огидного гриба" між ніг замість члена?
24.09.2025 11:15 Відповісти
Порівняв хер з пальцем а якби кацапські залетіли на Аляску - Трамп сказав би шо заблукали - ніхто не хоче зчепитися з рашкою
24.09.2025 11:18 Відповісти
Угу. Если бы кубинские - знаем, а если бы кацапские - не знаем. Это ж не с цыганами на верблюдах воевать. И, вообще, Владимир друг...
24.09.2025 11:23 Відповісти
Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США, мы знаем, что бы произошло, - Сикорский
==========
А хто тобі заважав збити 19 дронів? А хто заважав Естонії збити 3*МіГ-31? Ніхто.
24.09.2025 11:24 Відповісти
При такій адміністрації нічого б не сталося,літали б як у себе вдома,особливо москальські
24.09.2025 11:26 Відповісти
Не факт. Ніколи не чув щоб американці збивали літак який порушив повітряний простір США. По-моєму такого ніколи не було.
24.09.2025 11:31 Відповісти
 
 