Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вітає слова Дональда Трампа про те, що варто збивати літаки-порушники повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Приємно, що президент Трамп сьогодні висловив таку позицію - що суверенні країни повинні мати право захищати свій повітряний простір. Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн-членів НАТО.

