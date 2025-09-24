Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вітає слова Дональда Трампа про те, що варто збивати літаки-порушники повітряного простору НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"Приємно, що президент Трамп сьогодні висловив таку позицію - що суверенні країни повинні мати право захищати свій повітряний простір. Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн-членів НАТО.
