Новости Нарушение воздушного пространства
Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США, мы знаем, что бы произошло, - Сикорский

Польша поддерживает заявление Трампа о сбивании самолетов-нарушителей

Глава МИД Польши Радослав Сикорский приветствует слова Дональда Трампао том, что стоит сбивать самолеты-нарушители воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Приятно, что президент Трамп сегодня высказал такую позицию - что суверенные страны должны иметь право защищать свое воздушное пространство. Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США - мы знаем, что бы произошло", - отметил он.

Напомним, ранее Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран-членов НАТО.

Читайте: Зеленский: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после войны

трампон обісрався би ?

бо я вже не певен що щось сталось би ))
24.09.2025 11:04 Ответить
Ну що ж - побачимо, як НАТОвські країни використають "турецький варіант". Чи вистачить сміливості?
24.09.2025 11:06 Ответить
Тролить пшек Чубчика бо знає, що у кубінців літаків немає.
24.09.2025 11:09 Ответить
Хіба якщо тільки до волги газ-21 крила причіпили?
24.09.2025 11:16 Ответить
Чому ж, дещо таки ще літає: По данным издания 2025 World Air Forces, на 2025 год на вооружении ВВС Кубы оставались 11 истребителей МиГ-21
24.09.2025 11:16 Ответить
Та Бог його знає, що сталося б з цими літаками при величному Трампі...Може він просто їх не помітив, або йому про них не розповіли.
24.09.2025 11:10 Ответить
або сказав що за два тижні приме рішення
24.09.2025 11:19 Ответить
То Куби би вже не було. Був би новий штат. Штат Куба. І це треба було зробити ще давно, тоді може і кубинської кризи би не було.
24.09.2025 11:13 Ответить
А щоб трапилося? Завалили б сигарами узбережжя? А деякі наші мріють щоб над нами пролетів літак з Колумбії.
24.09.2025 11:14 Ответить
Так у трампа замісь члена якийсь "огидний гриб".
Цитую слова шльондри на судовому процесі.
Як можна давати спробу давати відсіч ворогу маючи "огидного гриба" між ніг замість члена?
24.09.2025 11:15 Ответить
Порівняв хер з пальцем а якби кацапські залетіли на Аляску - Трамп сказав би шо заблукали - ніхто не хоче зчепитися з рашкою
24.09.2025 11:18 Ответить
Угу. Если бы кубинские - знаем, а если бы кацапские - не знаем. Это ж не с цыганами на верблюдах воевать. И, вообще, Владимир друг...
24.09.2025 11:23 Ответить
 
 