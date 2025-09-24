Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США, мы знаем, что бы произошло, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский приветствует слова Дональда Трампао том, что стоит сбивать самолеты-нарушители воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Приятно, что президент Трамп сегодня высказал такую позицию - что суверенные страны должны иметь право защищать свое воздушное пространство. Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США - мы знаем, что бы произошло", - отметил он.

Напомним, ранее Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран-членов НАТО.

