Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США, мы знаем, что бы произошло, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский приветствует слова Дональда Трампао том, что стоит сбивать самолеты-нарушители воздушного пространства НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"Приятно, что президент Трамп сегодня высказал такую позицию - что суверенные страны должны иметь право защищать свое воздушное пространство. Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США - мы знаем, что бы произошло", - отметил он.
Напомним, ранее Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран-членов НАТО.
бо я вже не певен що щось сталось би ))
Цитую слова шльондри на судовому процесі.
Як можна давати спробу давати відсіч ворогу маючи "огидного гриба" між ніг замість члена?