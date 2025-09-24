Зеленский: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп положительно настроен относительно предоставления Украине гарантий безопасности в послевоенный период, однако конкретные договоренности пока отсутствуют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".
По словам президента, разговор с Трампом оставил у него "хорошее впечатление". "Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения этой войны. Какими они будут, как будут выглядеть - мы не знаем всех деталей, и я не хотел бы вас вводить в заблуждение, пока нет конкретных деталей на бумаге", - подчеркнул он.
В ближайшие дни команды Украины и США должны обсудить, какие виды вооружения являются наиболее нужными для гарантий безопасности. Зеленский уточнил, что приоритетными являются средства противовоздушной обороны, в частности не только системы Patriot.
Президент также подчеркнул, что усиление "воздушного щита" может стать ключевым фактором для давления на Россию, ведь сейчас ее единственный "успех" - это ракетные удары и разрушения в Украине.
пустіть тільки Віткофа в кремль і побачите.
Це пустопорожні обіцянки, які ніхто , ніколи не буде виконувати, навіть той, хто їх давав. Історія нам це вже довела.
Американці дуже схожі з кацапами, тільки більш цивілізовані.