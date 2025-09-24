РУС
Гарантии безопасности для Украины
485 18

Зеленский: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после войны

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп положительно настроен относительно предоставления Украине гарантий безопасности в послевоенный период, однако конкретные договоренности пока отсутствуют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По словам президента, разговор с Трампом оставил у него "хорошее впечатление". "Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения этой войны. Какими они будут, как будут выглядеть - мы не знаем всех деталей, и я не хотел бы вас вводить в заблуждение, пока нет конкретных деталей на бумаге", - подчеркнул он.

В ближайшие дни команды Украины и США должны обсудить, какие виды вооружения являются наиболее нужными для гарантий безопасности. Зеленский уточнил, что приоритетными являются средства противовоздушной обороны, в частности не только системы Patriot.

Президент также подчеркнул, что усиление "воздушного щита" может стать ключевым фактором для давления на Россию, ведь сейчас ее единственный "успех" - это ракетные удары и разрушения в Украине.

Зеленский Владимир (22004) Трамп Дональд (6661) гарантии безопасности (295)
+4
Шмаркля постійно марить !
показать весь комментарий
24.09.2025 10:56
+2
Трамп ,через годину поміняє точку зору...
пустіть тільки Віткофа в кремль і побачите.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:59
+2
А якщо війна не закінчиться до кінця каденції Трампа, то вже нічого ніхто не буде надавати.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:01
Шмаркля постійно марить !
показать весь комментарий
24.09.2025 10:56
Що попало меле , аби рижого не злити
показать весь комментарий
24.09.2025 11:00
У незалежності від того, хто у цій війні переможе?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:56
Трамп ,через годину поміняє точку зору...
пустіть тільки Віткофа в кремль і побачите.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:59
Ага... От тільки для цього війну "закінчить" треба... А кацапи цього не хочуть... І Трамп у нас "такий , в білому костюмі з золотими гудзиками": "Я хочу припинення війни - але "сторони" не згодні..."
показать весь комментарий
24.09.2025 11:01
А якщо війна не закінчиться до кінця каденції Трампа, то вже нічого ніхто не буде надавати.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:01
Ходжа теж обіцяв падишаху навчити віслюка розмовляти. Яка у нього була мотивація, нагадати?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:09
у Будапешті
показать весь комментарий
24.09.2025 11:10
То бишь, помахать кулаками после драки.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:10
Залишається дуже болюче питання - коли ти, гвидон, почнеш шось реальне робити для оборони країни, крім брехні про нові ракети, котрих вже, по словах "виробників бетоних меблів" котрі стали виробниками ракет - в місяц будуть робити по 200 штук і якій частині Україні, шо залишиться після гарантій безпеки 24, 25 років, будуть ті гарантії
показать весь комментарий
24.09.2025 11:11
Після війни буде вже інший президент.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:11
Якщо Московія дасть гарантію то він і буде !
показать весь комментарий
24.09.2025 11:17
Американські гарантії нічого не варті. Вони мають нульову цінність.
Це пустопорожні обіцянки, які ніхто , ніколи не буде виконувати, навіть той, хто їх давав. Історія нам це вже довела.
Американці дуже схожі з кацапами, тільки більш цивілізовані.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:13
Віслюку все одно, краще ці гарантії після капітуляції.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:15
После войны и до войны
показать весь комментарий
24.09.2025 11:17
"після війни" це словосполучення потрібно забути
показать весь комментарий
24.09.2025 11:20
показать весь комментарий
24.09.2025 11:21
Головне, щоб ці гарантії#ї не були такими як Мінськ 1.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:22
 
 