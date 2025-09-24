УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Зеленський: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп позитивно налаштований щодо надання Україні гарантій безпеки у повоєнний період, однак конкретні домовленості поки що відсутні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами президента, розмова з Трампом залишила у нього "добре враження". "Президент Трамп готовий надати Україні безпекові гарантії після завершення цієї війни. Якими вони будуть, як будуть виглядати - ми не знаємо всіх деталей, і я не хотів би вас вводити в оману, поки немає конкретних деталей на папері", - наголосив він.

Найближчими днями команди України та США мають обговорити, які види озброєння є найбільш потрібними для безпекових гарантій. Зеленський уточнив, що пріоритетними є засоби протиповітряної оборони, зокрема не лише системи Patriot.

Президент також підкреслив, що посилення "повітряного щита" може стати ключовим чинником для тиску на Росію, адже нині її єдиний "успіх" - це ракетні удари та руйнування в Україні.

Зеленський Володимир (25558) Трамп Дональд (7197) гарантії безпеки (299)
+7
Шмаркля постійно марить !
24.09.2025 10:56 Відповісти
+4
Трамп ,через годину поміняє точку зору...
пустіть тільки Віткофа в кремль і побачите.
24.09.2025 10:59 Відповісти
+4
Ходжа теж обіцяв падишаху навчити віслюка розмовляти. Яка у нього була мотивація, нагадати?
24.09.2025 11:09 Відповісти
Що попало меле , аби рижого не злити
24.09.2025 11:00 Відповісти
У незалежності від того, хто у цій війні переможе?
24.09.2025 10:56 Відповісти
Ага... От тільки для цього війну "закінчить" треба... А кацапи цього не хочуть... І Трамп у нас "такий , в білому костюмі з золотими гудзиками": "Я хочу припинення війни - але "сторони" не згодні..."
24.09.2025 11:01 Відповісти
А якщо війна не закінчиться до кінця каденції Трампа, то вже нічого ніхто не буде надавати.
24.09.2025 11:01 Відповісти
Так і зараз ніхто нічого не дає. Хоч один набій Трамп дав? Він тільки торгує, примовляючи: я не хочу заробляти на чужій біді.
24.09.2025 11:38 Відповісти
у Будапешті
24.09.2025 11:10 Відповісти
То бишь, помахать кулаками после драки.
24.09.2025 11:10 Відповісти
Залишається дуже болюче питання - коли ти, гвидон, почнеш шось реальне робити для оборони країни, крім брехні про нові ракети, котрих вже, по словах "виробників бетоних меблів" котрі стали виробниками ракет - в місяц будуть робити по 200 штук і якій частині Україні, шо залишиться після гарантій безпеки 24, 25 років, будуть ті гарантії
24.09.2025 11:11 Відповісти
За 4 роки війни вже давно зрозуміло, що - ніколи.
24.09.2025 12:08 Відповісти
Так отж - але ж підтримка отого поца - 57%. Цей соціум не виліковний та марний.
24.09.2025 12:37 Відповісти
Після війни буде вже інший президент.
24.09.2025 11:11 Відповісти
Якщо Московія дасть гарантію то він і буде !
24.09.2025 11:17 Відповісти
Американські гарантії нічого не варті. Вони мають нульову цінність.
Це пустопорожні обіцянки, які ніхто , ніколи не буде виконувати, навіть той, хто їх давав. Історія нам це вже довела.
Американці дуже схожі з кацапами, тільки більш цивілізовані.
24.09.2025 11:13 Відповісти
Віслюку все одно, краще ці гарантії після капітуляції.
24.09.2025 11:15 Відповісти
После войны и до войны
24.09.2025 11:17 Відповісти
"після війни" це словосполучення потрібно забути
24.09.2025 11:20 Відповісти
24.09.2025 11:21 Відповісти
Головне, щоб ці гарантії#ї не були такими як Мінськ 1.
24.09.2025 11:22 Відповісти
Як там кажуть: добра ложка до обіду?! Ну-ну...
24.09.2025 11:27 Відповісти
Шо, опять,?!
24.09.2025 11:45 Відповісти
шо трамп🤠 шо 🤡 , обоє рябоє ...**** ти зелене засмоктане чмо , допомагаєте один одному ,втримати владу , працюючи на московію ...
24.09.2025 12:03 Відповісти
навчитеся плавати, тоді і воду в басейн наллємо
24.09.2025 12:15 Відповісти
СЛОВА гаранта ГОВОРЯТ О ОБМАНЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ,
ИМЕЕМ ДВУХ БАЛАБОЛОВ /США и УКРАИНЫ /

Заявления президента США Дональда Трампа во время выступлений на полях Генассамблеи ООН свидетельствуют, что он "умывает руки" от войны в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3575845
24.09.2025 12:44 Відповісти
 
 