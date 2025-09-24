Зеленський: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп позитивно налаштований щодо надання Україні гарантій безпеки у повоєнний період, однак конкретні домовленості поки що відсутні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами президента, розмова з Трампом залишила у нього "добре враження". "Президент Трамп готовий надати Україні безпекові гарантії після завершення цієї війни. Якими вони будуть, як будуть виглядати - ми не знаємо всіх деталей, і я не хотів би вас вводити в оману, поки немає конкретних деталей на папері", - наголосив він.
Найближчими днями команди України та США мають обговорити, які види озброєння є найбільш потрібними для безпекових гарантій. Зеленський уточнив, що пріоритетними є засоби протиповітряної оборони, зокрема не лише системи Patriot.
Президент також підкреслив, що посилення "повітряного щита" може стати ключовим чинником для тиску на Росію, адже нині її єдиний "успіх" - це ракетні удари та руйнування в Україні.
пустіть тільки Віткофа в кремль і побачите.
Це пустопорожні обіцянки, які ніхто , ніколи не буде виконувати, навіть той, хто їх давав. Історія нам це вже довела.
Американці дуже схожі з кацапами, тільки більш цивілізовані.
ИМЕЕМ ДВУХ БАЛАБОЛОВ /США и УКРАИНЫ /
