Трамп имеет варианты экономических санкций, чтобы прекратить эскалацию боевых действий, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что когда станет понятно, что Россия не имеет интереса к мирному решению войны против Украины, президент США Дональд Трамп может прибегнуть к сильному санкционному давлению.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Она закончится за столом переговоров - именно там завершится эта война. Но чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей будет гибнуть, тем больше будет разрушений", - отметил Рубио.

По его словам, президент США "проявил чрезвычайное терпение, избегая дополнительных санкций (против РФ - ред.) в надежде на прорыв в этом вопросе". Зато, продолжил Рубио, нынешняя ситуация направляется к более глубокой эскалации конфликта, с рекордно большим количеством ударов, чем раньше. "А сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседнее воздушное пространство как (российских - ред.) беспилотников, так и самолетов", - добавил он.

Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что президент США предан делу мира, но его терпение не безгранично.

Читайте: Канада готова еще больше усилить санкции против России, - премьер Карни

"Он имеет возможность и варианты по введению дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий",- подчеркнул глава американской дипломатии.

Также он отметил, что Трамп имеет все для продажи "оборонительного и, очевидно, наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от этих атак". Глава Госдепа также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают быть преданными мирному урегулированию.

Но наступит момент, когда мы будем вынуждены сделать вывод, что, очевидно, (Россия - Ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях", - подчеркнул Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но европейские страны должны присоединиться, - Трамп