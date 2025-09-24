РУС
Трамп имеет варианты экономических санкций, чтобы прекратить эскалацию боевых действий, - Рубио

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что когда станет понятно, что Россия не имеет интереса к мирному решению войны против Украины, президент США Дональд Трамп может прибегнуть к сильному санкционному давлению.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Она закончится за столом переговоров - именно там завершится эта война. Но чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей будет гибнуть, тем больше будет разрушений", - отметил Рубио.

По его словам, президент США "проявил чрезвычайное терпение, избегая дополнительных санкций (против РФ - ред.) в надежде на прорыв в этом вопросе". Зато, продолжил Рубио, нынешняя ситуация направляется к более глубокой эскалации конфликта, с рекордно большим количеством ударов, чем раньше. "А сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседнее воздушное пространство как (российских - ред.) беспилотников, так и самолетов", - добавил он.

Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что президент США предан делу мира, но его терпение не безгранично.

Читайте: Канада готова еще больше усилить санкции против России, - премьер Карни

"Он имеет возможность и варианты по введению дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий",- подчеркнул глава американской дипломатии.

Также он отметил, что Трамп имеет все для продажи "оборонительного и, очевидно, наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от этих атак". Глава Госдепа также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают быть преданными мирному урегулированию.

Но наступит момент, когда мы будем вынуждены сделать вывод, что, очевидно, (Россия - Ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях", - подчеркнул Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но европейские страны должны присоединиться, - Трамп

+16
Демагогію ви можете розводити,ганьба нинішній Америці!!!
24.09.2025 02:05 Ответить
+13
ну, хай ще рік піднакопить ще варіантів економічних санкцій, щоб припинити ескалацію бойових дій. Йому ж треба ще дві-три війни зупинити у наступному році.
24.09.2025 02:15 Ответить
+8
а рубіо починає нагадувати толковатєля сновидінь.
24.09.2025 02:17 Ответить
А шо ви хотіли, пане, як шо з його керівником сам Творець напряму в ночи розмовляє то.
Який піп такий і прихід.
24.09.2025 04:56 Ответить
у нас на Миропольській 8 є пара таких співрозмовників, але від них шкоди оточуючому світу нема ніякої.
24.09.2025 05:04 Ответить
Ера меркантільних 3,14здоболів, сцікунів, відвертих крадіїв, шахраїв, блазніва та кретинів при владі.
24.09.2025 04:54 Ответить
Ескалаціію, в якій сам же і винен? Тож про повне припинення бойових дій тепер взагалі не йдеться?
24.09.2025 05:40 Ответить
Росія - це «паперовий тигр». У путіна дійсно великі економічні проблеми - тому саме зараз Україна має діяти, - Трамп
24.09.2025 06:13 Ответить
Дивіться, як би через тиждень видаляти не прийшлось.
24.09.2025 06:58 Ответить
Не смішно... такою мерзотою ображати нашу вишиванку? Не смішно!
24.09.2025 08:18 Ответить
Це слова. А де справи?
24.09.2025 07:16 Ответить
❗️Це нарешті сталось! Трамп повністю змінив свою позицію щодо війни Росії проти України та мирних переговорів

Згідно з його заяви, президент США підтримує кордони України 1991 року (хоча раніше визнавав Крим російським).
24.09.2025 06:16 Ответить
⚡️Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території у початкових кордонах, а можливо й більше, - Трамп
24.09.2025 06:18 Ответить
Є така приказка на свинособачій мові : свежо приданье, но верится с трудом. Про що рудий блазень Трампон тільки не кукурікав, починаючи з 24 годин і закінчуючи 60 днями - все це було як гучний пердь в калюжу.Треба судити не по висерам старого маразматика Трампекса, а тільки по його ділам.
24.09.2025 07:42 Ответить
Трамп все має, тільки ніяк не згадає, де його пігулки та памперси.
24.09.2025 06:19 Ответить
Трамп не проти, щоб Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру - «чому б ні», сказав він відповідаючи на питання журналістів.
24.09.2025 06:19 Ответить
А прутень йому в тухес, старому рудому блазню Донні.
24.09.2025 07:35 Ответить
⚡️ЗСУ деокупували 360 квадратних кілометрів за останні кілька тижнів, - Зеленський під час спільної пресконференції з Трампом
24.09.2025 06:21 Ответить
А коли ви це зрозумієте, щорашка не хоче зупинятись, колище пару років війни пройде чи за тиждень-два?
24.09.2025 06:57 Ответить
Черговий виток від команди Трампа-Віткоффа в очікуванні - що ще комерційно цікавенького запропонує нам росія у відповідь на нашу відмову підтримки України.
24.09.2025 07:11 Ответить
Ну точно наші *********. .... Наше лайно засрало все видосиками і пустопорожніми обіцянками і їхня непотрію також.
24.09.2025 07:13 Ответить
У Трампекса безліч варіантів, головне щоб фюрер свинорейху ***** не знав, а то вліпить виговор і зніме з довольствія. А в мене тільки один варіант - щоб на місці кацапії була пустиня.
24.09.2025 07:33 Ответить
Адміністрація краснова грає вдовгу у гру під назвою "зніми санкції"; правила у цій грі призначає пуйло.
24.09.2025 08:15 Ответить
Та які там санкції! Трамп заявляє що він виступає посередником. Не буде він вводити ніяких санкцій, хоч би зброю продавав через ЄС.
24.09.2025 08:33 Ответить
Варіантів можна понапридумувати скільки хочеш, а в результаті черговий пук...
24.09.2025 08:53 Ответить
Трамп - це дід похилого віку який має велику кількість хвороб і одна з них це деменція.
24.09.2025 09:39 Ответить
 
 