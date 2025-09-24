Трамп має варіанти економічних санкцій, щоб припинити ескалацію бойових дій, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що коли стане зрозуміло, що Росія не має інтересу до мирного вирішення війни проти України, президент США Дональд Трамп може вдатись до сильного санкційного тиску.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вона закінчиться за столом переговорів – саме там завершиться ця війна. Але чим довше вона триватиме, тим більше людей гинутиме, тим більше буде руйнувань", - зазначив Рубіо.

За його словами, президент США "проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій (проти РФ – ред.) у сподіванні на прорив у цьому питанні". Натомість, продовжив Рубіо, нинішня ситуація прямує до глибшої ескалації конфлікту, з рекордно більшою кількістю ударів, ніж раніше. "А зараз ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як (російських – ред.) безпілотників, так і літаків", - додав він.

Держсекретар вкотре наголосив, що президент США відданий справі миру, але його терпіння не безмежне.

Читайте: Канада готова ще більше посилити санкції проти Росії, - прем’єр Карні

"Він має можливість та варіанти щодо запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоби покласти край цьому розвитку подій",- наголосив глава американської дипломатії.

Також він зазначив, що Трамп має все для продажу "оборонного та, вочевидь, наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від цих атак". Глава Держепу також підкреслив, що Сполучені Штати продовжують бути відданими мирному врегулюванню.

Але настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що, вочевидь, (Росія – Ред.) не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує, про що він чітко наголосив сьогодні в деяких своїх заявах", - підкреслив Рубіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові ввести жорсткі мита проти РФ, але європейські країни повинні приєднатися, - Трамп