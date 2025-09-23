УКР
Канада готова ще більше посилити санкції проти Росії, - прем’єр Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність посилити санкції проти Росії за продовження війни проти України.

Про це він сказав під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Карні закликав просувати мир за підтримки Сполучених Штатів та за допомогою санкцій.

Міністр нагадав, що Канада запровадила санкції проти понад 300 пособників російського режиму, понад 3000 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не диктуватиме умови миру в Україні, - прем’єр Канади Карні

"Ми готові ще більше посилити ці санкції разом з нашими європейськими партнерами. І я вітаю сьогоднішній заклик президента Сполучених Штатів до вторинних санкцій проти Росії", - наголосив він.

Карні закликав "зміцнити сили України, які так доблесно і так довго боролися".

Водночас прем'єр Канади зауважив, що мир буде справжнім лише за умови возз'єднання викрадених українських дітей з їхніми сім'ями та з їхньою батьківщиною.

"І ми не заспокоїмося, доки цього не станеться", - додав Карні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовилась з Канадою про синхронізацію санкцій проти РФ, - Свириденко

