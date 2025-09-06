УКР
Путін не диктуватиме умови миру в Україні, - прем’єр Канади Карні

Канада готова до негайного діалогу зі США щодо мит

"Коаліція охочих" та союзники України мають чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той погодився завершити війну в Україні.

Про це премʼєр-міністр Канади Марк Карні сказав на пресконференції у Міссісозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін - причина цієї війни. Він поки що не визнає важливість миру. Ми - "Коаліція охочих", інші союзники та ЗСУ - мусимо чинити максимальний тиск (на Росію. - Ред.)", - заявив Карні.

За його словами, цей тиск слід забезпечувати належним озброєнням українських захисників, наданням Україні надійних безпекових гарантій та збереженням економічних санкцій проти РФ.

"Союзники уже готують черговий пакет санкцій, а наявні обмеження уже мають результат - і повинні тривати", - зазначив премʼєр-міністр Канади.

При цьому Карні висловив переконання, що Путін "не диктуватиме умови миру".

+3
А хто буде воювати? 18-25?
06.09.2025 07:51
06.09.2025 07:51 Відповісти
+2
Мир не потрібен. Потрібна Перемога і кордони 1991.
06.09.2025 07:47
06.09.2025 07:47 Відповісти
+2
Політична підтримка також важлива (порівняйте з Трампом).
06.09.2025 07:57
06.09.2025 07:57 Відповісти
Мир не потрібен. Потрібна Перемога і кордони 1991.
06.09.2025 07:47
06.09.2025 07:47 Відповісти
А хто буде воювати? 18-25?
06.09.2025 07:51
06.09.2025 07:51 Відповісти
25-55 ще мільйони чоловіків. Просто зараз мобілізують тільки одиноких пішоходів, в машин безліч з ухилянтами.
06.09.2025 07:59
06.09.2025 07:59 Відповісти
І буде з України Парагвай-2
06.09.2025 08:53
06.09.2025 08:53 Відповісти
Кордони 1915 р.
06.09.2025 08:00
06.09.2025 08:00 Відповісти
З окопу строчиш?
06.09.2025 08:36
06.09.2025 08:36 Відповісти
Що це за маячня, у будь якому випадку питати окопи? Ти звідки приперся, дев'ятимісячний
06.09.2025 09:45
06.09.2025 09:45 Відповісти
Гарна заява. Але окрім заяв потрібні ще дії, а от з ними все погано.
06.09.2025 07:52
06.09.2025 07:52 Відповісти
Політична підтримка також важлива (порівняйте з Трампом).
06.09.2025 07:57
06.09.2025 07:57 Відповісти
Щоб ***** не диктувало,його треба прикопать.
06.09.2025 09:21
06.09.2025 09:21 Відповісти
Дальнобійні ракети треба. Хочаб для паритету
06.09.2025 08:11
06.09.2025 08:11 Відповісти
Звідки вони в Канаді?
06.09.2025 08:19
06.09.2025 08:19 Відповісти
Трамп продасть
06.09.2025 09:42
06.09.2025 09:42 Відповісти
1. СССР и «парад суверенитетов»
Конец 1980-х - союзные республики стали массово принимать декларации о суверенитете.
Лозунг Горбачёва «обновлённый союз» уже не сработал.
Итог: август 1991 г. и декабрь 1991 г. → СССР распался.

2. Ельцин и новый парад внутри РФ
Чтобы оттянуть регионы от СССР и выиграть против Горбачёва, Ельцин сделал ставку на внутренние автономии: «берите суверенитета, сколько сможете проглотить».
Республика Татарстан, Башкортостан, Якутия, Чечня и др. реально зафиксировали в конституциях верховенство своих законов.
Это был мини-СССР внутри России - и он едва не развалился уже тогда.

3. Путин и «собирание империи»
Путин пришёл в 2000-м и занялся демонтажем этих суверенитетов.
Всё было «подрезано»:
договоры отменены,
конституции республик приведены под федеральную,
централизация ресурсов и безопасности.
Следом - новая цель: вернуть величие СССР. Отсюда война с Украиной, давление на Кавказ, Среднюю Азию, Беларусь.

4. Парадокс
Кремль хочет расширить империю вовне, но этим же ослабляет себя внутри.
Чем больше ресурсов уходит на войну и имперские проекты, тем слабее экономика, тем сильнее недовольство населения и элит.
Россияне «хотят величия», но вместо этого они получат кризис, бедность и рост сепаратизма.

5. Будущее: вторая волна суверенитетов
Если РФ потерпит поражение или окажется в системном кризисе, субъекты (республики) снова могут достать старые конституционные нормы и сказать:
«Нам обещали суверенитет. У нас он был закреплён. Теперь мы уходим».
Это будет новый парад суверенитетов, как в 1991-м, только внутри России.
В этом случае Россия не только не «вернёт СССР», а наоборот - станет меньше СССР и меньше самой себя.
Итог:
СССР распался от желания республик жить отдельно. Россия идёт по тому же пути: имперская политика во вне приведёт к обратному эффекту - внутреннему распаду. История повторяется, только в ещё более жёсткой форме.
06.09.2025 08:13
06.09.2025 08:13 Відповісти
+++!
06.09.2025 08:21
06.09.2025 08:21 Відповісти
Фактично капітуляції. Він же і запрошує зебіла в москву саме з тієї причини.
Захід показав себе дуже розрізненим, нерішучим і млявим у нашій війні, яка є першою гучною ластівкою початку третьої світової, продемонстрованої нещодавно пекіном.
Треб не стать обирати, а готувати військову мощ, поки не заізно
06.09.2025 08:31
06.09.2025 08:31 Відповісти
Ксеня! не нервуйте. Бо коли емоції б'ют через край, страждає викладене. Перечитайте, будь ласка, уважно Ваш коментар, забагато пропущених літер.
06.09.2025 09:50
06.09.2025 09:50 Відповісти
Коло вас там склади зброї /США/ - закупляйте і в Україну - це ж елементарно
06.09.2025 09:06
06.09.2025 09:06 Відповісти
Мир - це не відсутність війни, але відсутність маскви.
06.09.2025 09:10
06.09.2025 09:10 Відповісти
что кацапы ненравиться когда правду говорят - сидите в своей помойке
06.09.2025 09:21
06.09.2025 09:21 Відповісти
А це до кого? Та ще й на рассєйском?
06.09.2025 09:28
06.09.2025 09:28 Відповісти
якщо прапор УКРАIНИ ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЕ ЩО ВIН НЕ КАЦАП
06.09.2025 09:36
06.09.2025 09:36 Відповісти
 
 