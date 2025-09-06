Путін не диктуватиме умови миру в Україні, - прем’єр Канади Карні
"Коаліція охочих" та союзники України мають чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той погодився завершити війну в Україні.
Про це премʼєр-міністр Канади Марк Карні сказав на пресконференції у Міссісозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Путін - причина цієї війни. Він поки що не визнає важливість миру. Ми - "Коаліція охочих", інші союзники та ЗСУ - мусимо чинити максимальний тиск (на Росію. - Ред.)", - заявив Карні.
За його словами, цей тиск слід забезпечувати належним озброєнням українських захисників, наданням Україні надійних безпекових гарантій та збереженням економічних санкцій проти РФ.
"Союзники уже готують черговий пакет санкцій, а наявні обмеження уже мають результат - і повинні тривати", - зазначив премʼєр-міністр Канади.
При цьому Карні висловив переконання, що Путін "не диктуватиме умови миру".
