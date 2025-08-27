УКР
Путін боїться зустрічі з Зеленським, тому постійно висуває умови, - прем’єр Канади Карні

Путін боїться зустрічі із Зеленським Заява Марка Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться зустрічатися із президентом Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення війни.

"Президент Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі", - сказав глава канадського уряду.

Водночас Карні зауважив, що Зеленський готовий зустрітися із Путіним "на будь-якій нейтральній території".

"Тобто він не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви для цієї зустрічі. Утім, будь-яке місце - влаштовує", - додав прем'єр.

Карні наголсив, що союзникам важливо продовжувати надавати Україні допомогу, поки ця зустріч не відбудеться.

Топ коментарі
+2
Крім варіанту коли буба заявиться з поясом шахіда інших причин "боятися" зустрічі у ху-йла нема....
27.08.2025 09:12 Відповісти
+2
Повна фігня. Ніхто Зєлю не боїться, бо з нього перемовник як з гімна куля. Справа в іншому. **** не сприймає Україну як незалежну державу і перемовини з Зєлєй це те саме, як перемовини Зєлі з якимось чєПушиліним і іншими "керівниками незалежної держави ЛНР чи ДНР". От і все. Портніков це гарно розклав по поличкам.
27.08.2025 10:04 Відповісти
+1
Шкода, що для декотрих "Канада - це 51-й штат США", і керівника уряду, першу особу Канади деякі сильні світу цього не чують, не сприймають...
27.08.2025 09:27 Відповісти
і до чого тут хотєлки Зелі чи )(уйла?
27.08.2025 09:53 Відповісти
З якого хера ***** боятися Зеленського якщо на боці ***** Тампон? ***** чека що Тампон нагне Зеленського ще більше, або сам Зеленський не витримає пресингу і ляпне що готовий на все ради зустрічі. Ось тоді ***** його і підсіче на гачок як рибак дурну рибу.
27.08.2025 09:01 Відповісти
27.08.2025 09:12 Відповісти
27.08.2025 09:27 Відповісти
Всі ці трампони, зелупські, путіни та інші - одна театральна трупа, яка грає в одному театрі, одну виставу під назвою - " На#обуємо всіх лохів технічно"
27.08.2025 09:52 Відповісти
27.08.2025 10:04 Відповісти
Фігню розказують, не той рівень, актор і президент. Український народ , через свою недалекоглядність дозволив свою долею розпоряджатись некомпетентній особі і його команді, які до державотворення не мають ніякого відношення. І хто б там не казав, ну не має освіти наш найвеличніший, бо всі актори, спортсмени не навчались в ВНЗ, а купували папірці. Нажаль більшість населення хотіли ржати, а самі хвости попідгинали тай ще й оправдовують цю некомпетентність.
27.08.2025 10:13 Відповісти
Не треба плутати боїться і не хоче!
Не треба робити з чирьохразавого ухилянта героя!
27.08.2025 11:07 Відповісти
ну так бандос злякався клована правдв правда
27.08.2025 11:19 Відповісти
 
 