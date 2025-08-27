Путін боїться зустрічі з Зеленським, тому постійно висуває умови, - прем’єр Канади Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться зустрічатися із президентом Володимиром Зеленським для обговорення умов припинення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ
"Президент Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі", - сказав глава канадського уряду.
Водночас Карні зауважив, що Зеленський готовий зустрітися із Путіним "на будь-якій нейтральній території".
"Тобто він не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує вирушати до Москви для цієї зустрічі. Утім, будь-яке місце - влаштовує", - додав прем'єр.
Карні наголсив, що союзникам важливо продовжувати надавати Україні допомогу, поки ця зустріч не відбудеться.
