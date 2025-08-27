Путин боится встречи с Зеленским, поэтому постоянно выдвигает условия, - премьер Канады Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни считает, что российский диктатор Владимир Путин боится встречаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения условий прекращения войны.

"Президент Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи", - сказал глава канадского правительства.

В то же время Карни отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным "на любой нейтральной территории".

"То есть он не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи. Впрочем, любое место - устраивает", - добавил премьер.

Карни подчеркнул, что союзникам важно продолжать оказывать Украине помощь, пока эта встреча не состоится.

