Путин боится встречи с Зеленским, поэтому постоянно выдвигает условия, - премьер Канады Карни

Путин боится встречи с Зеленским Заявление Марка Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни считает, что российский диктатор Владимир Путин боится встречаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения условий прекращения войны.

"Президент Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи", - сказал глава канадского правительства.

В то же время Карни отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным "на любой нейтральной территории".

"То есть он не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи. Впрочем, любое место - устраивает", - добавил премьер.

Карни подчеркнул, что союзникам важно продолжать оказывать Украине помощь, пока эта встреча не состоится.

і до чого тут хотєлки Зелі чи )(уйла?
27.08.2025 09:53 Ответить
З якого хера ***** боятися Зеленського якщо на боці ***** Тампон? ***** чека що Тампон нагне Зеленського ще більше, або сам Зеленський не витримає пресингу і ляпне що готовий на все ради зустрічі. Ось тоді ***** його і підсіче на гачок як рибак дурну рибу.
27.08.2025 09:01 Ответить
Крім варіанту коли буба заявиться з поясом шахіда інших причин "боятися" зустрічі у ху-йла нема....
27.08.2025 09:12 Ответить
Шкода, що для декотрих "Канада - це 51-й штат США", і керівника уряду, першу особу Канади деякі сильні світу цього не чують, не сприймають...
27.08.2025 09:27 Ответить
Всі ці трампони, зелупські, путіни та інші - одна театральна трупа, яка грає в одному театрі, одну виставу під назвою - " На#обуємо всіх лохів технічно"
27.08.2025 09:52 Ответить
Повна фігня. Ніхто Зєлю не боїться, бо з нього перемовник як з гімна куля. Справа в іншому. **** не сприймає Україну як незалежну державу і перемовини з Зєлєй це те саме, як перемовини Зєлі з якимось чєПушиліним і іншими "керівниками незалежної держави ЛНР чи ДНР". От і все. Портніков це гарно розклав по поличкам.
27.08.2025 10:04 Ответить
Фігню розказують, не той рівень, актор і президент. Український народ , через свою недалекоглядність дозволив свою долею розпоряджатись некомпетентній особі і його команді, які до державотворення не мають ніякого відношення. І хто б там не казав, ну не має освіти наш найвеличніший, бо всі актори, спортсмени не навчались в ВНЗ, а купували папірці. Нажаль більшість населення хотіли ржати, а самі хвости попідгинали тай ще й оправдовують цю некомпетентність.
27.08.2025 10:13 Ответить
 
 