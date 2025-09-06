РУС
Путин не будет диктовать условия мира в Украине, - премьер Канады Карни

Канада готова к немедленному диалогу с США по поводу пошлин

"Коалиция желающих" и союзники Украины должны оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился завершить войну в Украине.

Об этом премьер-министр Канады Марк Карни сказал на пресс-конференции в Миссисоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин - причина этой войны. Он пока не признает важность мира. Мы - "Коалиция желающих", другие союзники и ВСУ - должны оказывать максимальное давление (на Россию. - Ред.)", - заявил Карни.

По его словам, это давление следует обеспечивать надлежащим вооружением украинских защитников, предоставлением Украине надежных гарантий безопасности и сохранением экономических санкций против РФ.

"Союзники уже готовят очередной пакет санкций, а существующие ограничения уже имеют результат - и должны продолжаться", - отметил премьер-министр Канады.

При этом Карни выразил убеждение, что Путин "не будет диктовать условия мира".

Топ комментарии
+3
А хто буде воювати? 18-25?
06.09.2025 07:51 Ответить
+2
Мир не потрібен. Потрібна Перемога і кордони 1991.
06.09.2025 07:47 Ответить
+2
Політична підтримка також важлива (порівняйте з Трампом).
06.09.2025 07:57 Ответить
А хто буде воювати? 18-25?
06.09.2025 07:51 Ответить
25-55 ще мільйони чоловіків. Просто зараз мобілізують тільки одиноких пішоходів, в машин безліч з ухилянтами.
06.09.2025 07:59 Ответить
І буде з України Парагвай-2
06.09.2025 08:53 Ответить
Кордони 1915 р.
06.09.2025 08:00 Ответить
З окопу строчиш?
06.09.2025 08:36 Ответить
Що це за маячня, у будь якому випадку питати окопи? Ти звідки приперся, дев'ятимісячний
06.09.2025 09:45 Ответить
Гарна заява. Але окрім заяв потрібні ще дії, а от з ними все погано.
06.09.2025 07:52 Ответить
Політична підтримка також важлива (порівняйте з Трампом).
06.09.2025 07:57 Ответить
Щоб ***** не диктувало,його треба прикопать.
06.09.2025 09:21 Ответить
Дальнобійні ракети треба. Хочаб для паритету
06.09.2025 08:11 Ответить
Звідки вони в Канаді?
06.09.2025 08:19 Ответить
Трамп продасть
06.09.2025 09:42 Ответить
1. СССР и «парад суверенитетов»
Конец 1980-х - союзные республики стали массово принимать декларации о суверенитете.
Лозунг Горбачёва «обновлённый союз» уже не сработал.
Итог: август 1991 г. и декабрь 1991 г. → СССР распался.

2. Ельцин и новый парад внутри РФ
Чтобы оттянуть регионы от СССР и выиграть против Горбачёва, Ельцин сделал ставку на внутренние автономии: «берите суверенитета, сколько сможете проглотить».
Республика Татарстан, Башкортостан, Якутия, Чечня и др. реально зафиксировали в конституциях верховенство своих законов.
Это был мини-СССР внутри России - и он едва не развалился уже тогда.

3. Путин и «собирание империи»
Путин пришёл в 2000-м и занялся демонтажем этих суверенитетов.
Всё было «подрезано»:
договоры отменены,
конституции республик приведены под федеральную,
централизация ресурсов и безопасности.
Следом - новая цель: вернуть величие СССР. Отсюда война с Украиной, давление на Кавказ, Среднюю Азию, Беларусь.

4. Парадокс
Кремль хочет расширить империю вовне, но этим же ослабляет себя внутри.
Чем больше ресурсов уходит на войну и имперские проекты, тем слабее экономика, тем сильнее недовольство населения и элит.
Россияне «хотят величия», но вместо этого они получат кризис, бедность и рост сепаратизма.

5. Будущее: вторая волна суверенитетов
Если РФ потерпит поражение или окажется в системном кризисе, субъекты (республики) снова могут достать старые конституционные нормы и сказать:
«Нам обещали суверенитет. У нас он был закреплён. Теперь мы уходим».
Это будет новый парад суверенитетов, как в 1991-м, только внутри России.
В этом случае Россия не только не «вернёт СССР», а наоборот - станет меньше СССР и меньше самой себя.
Итог:
СССР распался от желания республик жить отдельно. Россия идёт по тому же пути: имперская политика во вне приведёт к обратному эффекту - внутреннему распаду. История повторяется, только в ещё более жёсткой форме.
06.09.2025 08:13 Ответить
+++!
06.09.2025 08:21 Ответить
Фактично капітуляції. Він же і запрошує зебіла в москву саме з тієї причини.
Захід показав себе дуже розрізненим, нерішучим і млявим у нашій війні, яка є першою гучною ластівкою початку третьої світової, продемонстрованої нещодавно пекіном.
Треб не стать обирати, а готувати військову мощ, поки не заізно
06.09.2025 08:31 Ответить
Ксеня! не нервуйте. Бо коли емоції б'ют через край, страждає викладене. Перечитайте, будь ласка, уважно Ваш коментар, забагато пропущених літер.
06.09.2025 09:50 Ответить
Коло вас там склади зброї /США/ - закупляйте і в Україну - це ж елементарно
06.09.2025 09:06 Ответить
Мир - це не відсутність війни, але відсутність маскви.
06.09.2025 09:10 Ответить
что кацапы ненравиться когда правду говорят - сидите в своей помойке
06.09.2025 09:21 Ответить
А це до кого? Та ще й на рассєйском?
06.09.2025 09:28 Ответить
якщо прапор УКРАIНИ ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЕ ЩО ВIН НЕ КАЦАП
06.09.2025 09:36 Ответить
Уточни, хто КАЦАП з прапором України?
06.09.2025 11:04 Ответить
 
 