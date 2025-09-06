Путин не будет диктовать условия мира в Украине, - премьер Канады Карни

"Коалиция желающих" и союзники Украины должны оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился завершить войну в Украине.

Об этом премьер-министр Канады Марк Карни сказал на пресс-конференции в Миссисоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин - причина этой войны. Он пока не признает важность мира. Мы - "Коалиция желающих", другие союзники и ВСУ - должны оказывать максимальное давление (на Россию. - Ред.)", - заявил Карни.

По его словам, это давление следует обеспечивать надлежащим вооружением украинских защитников, предоставлением Украине надежных гарантий безопасности и сохранением экономических санкций против РФ.

"Союзники уже готовят очередной пакет санкций, а существующие ограничения уже имеют результат - и должны продолжаться", - отметил премьер-министр Канады.

Также читайте: Путин боится встречи с Зеленским, поэтому постоянно выдвигает условия, - премьер Канады Карни

При этом Карни выразил убеждение, что Путин "не будет диктовать условия мира".