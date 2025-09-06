Путин не будет диктовать условия мира в Украине, - премьер Канады Карни
"Коалиция желающих" и союзники Украины должны оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился завершить войну в Украине.
Об этом премьер-министр Канады Марк Карни сказал на пресс-конференции в Миссисоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путин - причина этой войны. Он пока не признает важность мира. Мы - "Коалиция желающих", другие союзники и ВСУ - должны оказывать максимальное давление (на Россию. - Ред.)", - заявил Карни.
По его словам, это давление следует обеспечивать надлежащим вооружением украинских защитников, предоставлением Украине надежных гарантий безопасности и сохранением экономических санкций против РФ.
"Союзники уже готовят очередной пакет санкций, а существующие ограничения уже имеют результат - и должны продолжаться", - отметил премьер-министр Канады.
При этом Карни выразил убеждение, что Путин "не будет диктовать условия мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конец 1980-х - союзные республики стали массово принимать декларации о суверенитете.
Лозунг Горбачёва «обновлённый союз» уже не сработал.
Итог: август 1991 г. и декабрь 1991 г. → СССР распался.
2. Ельцин и новый парад внутри РФ
Чтобы оттянуть регионы от СССР и выиграть против Горбачёва, Ельцин сделал ставку на внутренние автономии: «берите суверенитета, сколько сможете проглотить».
Республика Татарстан, Башкортостан, Якутия, Чечня и др. реально зафиксировали в конституциях верховенство своих законов.
Это был мини-СССР внутри России - и он едва не развалился уже тогда.
3. Путин и «собирание империи»
Путин пришёл в 2000-м и занялся демонтажем этих суверенитетов.
Всё было «подрезано»:
договоры отменены,
конституции республик приведены под федеральную,
централизация ресурсов и безопасности.
Следом - новая цель: вернуть величие СССР. Отсюда война с Украиной, давление на Кавказ, Среднюю Азию, Беларусь.
4. Парадокс
Кремль хочет расширить империю вовне, но этим же ослабляет себя внутри.
Чем больше ресурсов уходит на войну и имперские проекты, тем слабее экономика, тем сильнее недовольство населения и элит.
Россияне «хотят величия», но вместо этого они получат кризис, бедность и рост сепаратизма.
5. Будущее: вторая волна суверенитетов
Если РФ потерпит поражение или окажется в системном кризисе, субъекты (республики) снова могут достать старые конституционные нормы и сказать:
«Нам обещали суверенитет. У нас он был закреплён. Теперь мы уходим».
Это будет новый парад суверенитетов, как в 1991-м, только внутри России.
В этом случае Россия не только не «вернёт СССР», а наоборот - станет меньше СССР и меньше самой себя.
Итог:
СССР распался от желания республик жить отдельно. Россия идёт по тому же пути: имперская политика во вне приведёт к обратному эффекту - внутреннему распаду. История повторяется, только в ещё более жёсткой форме.
Захід показав себе дуже розрізненим, нерішучим і млявим у нашій війні, яка є першою гучною ластівкою початку третьої світової, продемонстрованої нещодавно пекіном.
Треб не стать обирати, а готувати військову мощ, поки не заізно