Канада готова еще больше усилить санкции против России, - премьер Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности усилить санкции против России за продолжение войны против Украины.

Об этом он сказал во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Карни призвал продвигать мир при поддержке Соединенных Штатов и с помощью санкций.

Министр напомнил, что Канада ввела санкции против более 300 пособников российского режима, более 3000 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не будет диктовать условия мира в Украине, - премьер Канады Карни

"Мы готовы еще больше усилить эти санкции вместе с нашими европейскими партнерами. И я приветствую сегодняшний призыв президента Соединенных Штатов к вторичным санкциям против России", - подчеркнул он.

Карни призвал "укрепить силы Украины, которые так доблестно и так долго боролись".

В то же время премьер Канады отметил, что мир будет настоящим только при условии воссоединения похищенных украинских детей с их семьями и с их родиной.

"И мы не успокоимся, пока этого не произойдет", - добавил Карни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договорилась с Канадой о синхронизации санкций против РФ, - Свириденко