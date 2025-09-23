РУС
Канада готова еще больше усилить санкции против России, - премьер Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности усилить санкции против России за продолжение войны против Украины.

Об этом он сказал во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Карни призвал продвигать мир при поддержке Соединенных Штатов и с помощью санкций.

Министр напомнил, что Канада ввела санкции против более 300 пособников российского режима, более 3000 человек.

"Мы готовы еще больше усилить эти санкции вместе с нашими европейскими партнерами. И я приветствую сегодняшний призыв президента Соединенных Штатов к вторичным санкциям против России", - подчеркнул он.

Карни призвал "укрепить силы Украины, которые так доблестно и так долго боролись".

В то же время премьер Канады отметил, что мир будет настоящим только при условии воссоединения похищенных украинских детей с их семьями и с их родиной.

"И мы не успокоимся, пока этого не произойдет", - добавил Карни.

Дієвою може бути тільки зброя - швидко й багато й наступально до зими - не моя думка ...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:20 Ответить
Какое оружие у Канады! Одеяла?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:23 Ответить
я про взагалі - від партнерів ...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:33 Ответить
Це типу зробити ****** ще потужнішим .
показать весь комментарий
23.09.2025 20:43 Ответить
Якби з них толк був. А то все ля ля фа фа
показать весь комментарий
23.09.2025 20:51 Ответить
 
 