Канада готова еще больше усилить санкции против России, - премьер Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности усилить санкции против России за продолжение войны против Украины.
Об этом он сказал во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Карни призвал продвигать мир при поддержке Соединенных Штатов и с помощью санкций.
Министр напомнил, что Канада ввела санкции против более 300 пособников российского режима, более 3000 человек.
"Мы готовы еще больше усилить эти санкции вместе с нашими европейскими партнерами. И я приветствую сегодняшний призыв президента Соединенных Штатов к вторичным санкциям против России", - подчеркнул он.
Карни призвал "укрепить силы Украины, которые так доблестно и так долго боролись".
В то же время премьер Канады отметил, что мир будет настоящим только при условии воссоединения похищенных украинских детей с их семьями и с их родиной.
"И мы не успокоимся, пока этого не произойдет", - добавил Карни.
