Украина договорилась с Канадой о синхронизации санкций против РФ, - Свириденко
Канада вскоре синхронизирует санкции против России вместе с Украиной.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам встречи премьером Канады Марком Карни, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники обсудили вопросы поддержки ветеранов. Украина вместе с Канадой развивает программы ментального здоровья и работает над мобильными комплексами для протезирования. Договорились с канадскими партнерами развивать ветеранские пространства в регионах.
Также стороны о санкционном давлении на Россию.
"Санкции уже стоили России более $160 млрд. Но этого мало - агрессор продолжает производить ракеты и дроны. Призывали усилить давление: согласованность между партнерами делает их действительно действенными. Так, Украина синхронизировала санкции Канады, и в ближайшее время готовимся к тому, что Канада синхронизирует наши санкции. Подчеркнули необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на компании, опосредованно работающие с Россией", - отметила Свириденко.
