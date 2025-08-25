РУС
Новости Визит Карни в Украину
656 13

Украина договорилась с Канадой о синхронизации санкций против РФ, - Свириденко

Свириденко и Карни

Канада вскоре синхронизирует санкции против России вместе с Украиной.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам встречи премьером Канады Марком Карни, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили вопросы поддержки ветеранов. Украина вместе с Канадой развивает программы ментального здоровья и работает над мобильными комплексами для протезирования. Договорились с канадскими партнерами развивать ветеранские пространства в регионах.

Также стороны о санкционном давлении на Россию.

Зеленский и Карни осмотрели новейшие украинские оборонные разработки. ВИДЕО

"Санкции уже стоили России более $160 млрд. Но этого мало - агрессор продолжает производить ракеты и дроны. Призывали усилить давление: согласованность между партнерами делает их действительно действенными. Так, Украина синхронизировала санкции Канады, и в ближайшее время готовимся к тому, что Канада синхронизирует наши санкции. Подчеркнули необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на компании, опосредованно работающие с Россией", - отметила Свириденко.

Автор: 

Канада (2129) санкции (11771) Свириденко Юлия (210) Карни Марк (39)
Топ комментарии
+7
якись різні України в нас...
25.08.2025 03:08 Ответить
+6
завжди було цікаво - буба, ермак, стефанчюк і свириденко і справді себе вважають Україною?
25.08.2025 03:06 Ответить
+3
А чом у б ні? Трамп вважає АМЕРИКА - це він, хйло вважає росія - це він, а чім команда бубки гірша - керує ж ними одна харя-ЄРМАК -це Україна
25.08.2025 03:59 Ответить
завжди було цікаво - буба, ермак, стефанчюк і свириденко і справді себе вважають Україною?
25.08.2025 03:06 Ответить
А чом у б ні? Трамп вважає АМЕРИКА - це він, хйло вважає росія - це він, а чім команда бубки гірша - керує ж ними одна харя-ЄРМАК -це Україна
25.08.2025 03:59 Ответить
5-ти відсоткова підтримка стюардеси Єрмака в Україні
25.08.2025 04:10 Ответить
якись різні України в нас...
25.08.2025 03:08 Ответить
розмінувати все в нуль і в очі ***** подивитися! - вам сподобалась очі в очі?
25.08.2025 06:29 Ответить
і цей зелений карлик щє не один раз зробить Україну
ви його вибралии назавжди,,,
25.08.2025 06:34 Ответить
Потужно.Це і називається -"імітація бурної діяльності".А проти Порошенка не пробували домовитися про "синхронізацію" санкцій?
25.08.2025 07:22 Ответить
четвертий рік війни...
25.08.2025 08:00 Ответить
 
 