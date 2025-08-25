УКР
Україна домовилась з Канадою про синхронізацію санкцій проти РФ, - Свириденко

Свириденко та Карні

Канада незабаром синхронізує санкції проти Росії разом з Україною.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами зустрічі прем'єром Канади Марком Карні, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили питання підтримки ветеранів. Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоров’я та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах. 

Також сторони про санкційний тиск на Росію. 

Також дивіться: Зеленський та Карні оглянули новітні українські оборонні розробки. ВIДЕО

"Санкції вже коштували Росії понад $160 млрд. Але цього замало — агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими. Так, Україна синхронізувала санкції Канади, і найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує наші санкції. Наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією", - зазначила Свириденко.

Канада (2253) санкції (12585) Свириденко Юлія (459) Карні Марк (39)
