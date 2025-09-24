Нова риторика Трампа викликає змішання відчуття у Європі, - Reuters

Останні заяви Дональда Трампа про підтримку України у поверненні всієї своєї території викликали суміш різних реакцій. Деякі відчули полегшення, а деякі мають підозру, що лідер США збирається залишити Європу напризволяще у підтримці України

Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що незрозуміло, чи підкріпить Трамп свої слова зміною політики США, що дозволить Європі більше допомагати Україні.

Директор з міжнародної безпеки британського інституту RUSI Ніл Мелвін, коментуючи заяви президента США, сказав:

"Я думаю, що люди підбадьорюються, бо це справді говорить про те, що його розуміння конфлікту змінилося. Він визнав, що конфлікт складніший, і він явно розчарований Путіним, тому я вважаю, що те, що це пояснення дійшло, можливо, є успіхом української та європейської дипломатії".

Однак, за словами Мелвіна, Трамп зберігає стратегічну невизначеність щодо конфлікту. Йдеться про дистанціювання США від лідерства в конфлікті, Трамп "постійно перекладає все назад на Європу".

Двоє європейських чиновників у коментарі виданню застерігають, що слова Трампа можуть сигналізувати, що тепер Україні допомагатиме лише Європа.

"Здається, він прощається, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі: у нас все гаразд. Ми знаємо, що нам слід робити", - сказав західноєвропейський посадовець.

Високопоставлений східноєвропейський дипломат заявив, що коментарі Трампа щодо України мали на меті показати, "що він починає відходити від боротьби, надсилаючи сигнал, що це питання Європи".

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Під час пресконференції із Зеленським лідер США він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".

Сенатор Ліндс Грем вважає, що заява Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.