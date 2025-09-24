Нова риторика Трампа викликає змішання відчуття у Європі, - Reuters
Останні заяви Дональда Трампа про підтримку України у поверненні всієї своєї території викликали суміш різних реакцій. Деякі відчули полегшення, а деякі мають підозру, що лідер США збирається залишити Європу напризволяще у підтримці України
Про це йдеться в матеріалі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що незрозуміло, чи підкріпить Трамп свої слова зміною політики США, що дозволить Європі більше допомагати Україні.
Директор з міжнародної безпеки британського інституту RUSI Ніл Мелвін, коментуючи заяви президента США, сказав:
"Я думаю, що люди підбадьорюються, бо це справді говорить про те, що його розуміння конфлікту змінилося. Він визнав, що конфлікт складніший, і він явно розчарований Путіним, тому я вважаю, що те, що це пояснення дійшло, можливо, є успіхом української та європейської дипломатії".
Однак, за словами Мелвіна, Трамп зберігає стратегічну невизначеність щодо конфлікту. Йдеться про дистанціювання США від лідерства в конфлікті, Трамп "постійно перекладає все назад на Європу".
Двоє європейських чиновників у коментарі виданню застерігають, що слова Трампа можуть сигналізувати, що тепер Україні допомагатиме лише Європа.
"Здається, він прощається, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі: у нас все гаразд. Ми знаємо, що нам слід робити", - сказав західноєвропейський посадовець.
Високопоставлений східноєвропейський дипломат заявив, що коментарі Трампа щодо України мали на меті показати, "що він починає відходити від боротьби, надсилаючи сигнал, що це питання Європи".
Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.
Під час пресконференції із Зеленським лідер США він визнав, що врегулювати війну між країнами не вдасться "ще довго".
Сенатор Ліндс Грем вважає, що заява Трампа щодо війни в Україні, у якій він зазначив, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.
Трамп на Генасамблеї ООН розкритикував ООН Євросоюз та мера Лондона
Президент США Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку - виступ тривав понад 50 хвилин, замість запланованих 15 хвилин.
Трамп розпочав виступ із критики ООН: ООН не підтримала зусилля Трампа зупиняти конфлікти.
«А в чому мета ООН? Організація має величезний потенціал, я завжди про це говорю, але вона його не реалізує навіть близько, принаймні зараз» - Трамп
Трамп повідомив, що за останні сім місяців він «поклав край семи нескінченним війнам». Однак дещо раніше, під час зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським, Трамп стверджував що він, Трамп, доклав зусиль до закінчення шести воєн. Про яку «сьому війну» йдеться - не відомо.
Трамп константував, що визнання Палестини державами-членами ООН - це подарунок для ХАМАС,.. закликав країни об'єднатися під загальним посилом - звільнити заручників та повернути тіла загиблих.
Трамп зазначив, що раніше він був переконаний в тому, що завдяки своїм добрим стосункам із Володимиром Путіним швидко зупинить війну в Україні...
«Припускалося, що це буде невелика заварушка. <…> Але Росія воює вже понад три роки веде війну. <…> Кремль конфлікт в Україні ніколи не мала починатися», - Трамп
Американський президент окремо повідомив, що європейські країни, які закуповують російські енергоносії, підтримують «війну проти себе». Трамп закликав ЄС приєднатися до введення тарифних мит проти Москви та її партнерів, зокрема Китаю та Індії.
"Потрібно припинити будь-які закупівлі енергоресурсів у Росії, інакше ми просто витрачаємо час", - Трамп.
Також президент США закликав інші країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї.
"Якщо продовження досліджень та застосування біологічної та ядерної зброї] відбудеться, ООН просто закінчиться", - Трамп.
******************************************
Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.
"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, з підтримкою ЄС, в стані боротися і відвоювати всю Україну в її первинному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", - Трамп
" Росія вже три з половиною роки "безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше ніж тиждень".
"Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра". Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою", - Трамп.
Трамп заявив, що Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, "і хто знає, може, навіть піти далі!"
"Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає", - Трамп.
*******************************************************
