Трамп анонсировал "очень важное объявление"

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед своим визитом на Ближний Восток он сделает "очень, очень большое объявление" по "некоторым очень важным темам".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам Трампа, свой визит на Ближний Восток - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ - он начнет в понедельник, 12 мая. А до того и должно состояться его "очень, очень большое объявление".

"Настолько большое, насколько это возможно, и я скажу вам, о чем идет речь, но оно очень позитивное [...] И это объявление мы сделаем или в четверг, или в пятницу перед тем, как мы поедем в понедельник. Но это будет одно из самых важных объявлений, которые делали за много лет", - пообещал американский президент.

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