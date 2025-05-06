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Новости Заявления Трампа
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Трамп анонсировал "очень важное объявление"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед своим визитом на Ближний Восток он сделает "очень, очень большое объявление" по "некоторым очень важным темам".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам Трампа, свой визит на Ближний Восток - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ - он начнет в понедельник, 12 мая. А до того и должно состояться его "очень, очень большое объявление".

"Настолько большое, насколько это возможно, и я скажу вам, о чем идет речь, но оно очень позитивное [...] И это объявление мы сделаем или в четверг, или в пятницу перед тем, как мы поедем в понедельник. Но это будет одно из самых важных объявлений, которые делали за много лет", - пообещал американский президент.

Также читайте: Трамп может сорвать планы Кремля и остановить агрессию России, - Дуда

Автор: 

заявление (393) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+15
Найкраще оголошення: "Я втомився - я уходжу."
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06.05.2025 21:54
+9
Накладе санкції на Байдена. 😁
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06.05.2025 21:59
+7
Господи...

Да вони ж з ЗЄ клони. 😁 Тільки наш якийсь трошки бракований.
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06.05.2025 21:58
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Найкраще оголошення: "Я втомився - я уходжу."
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06.05.2025 21:54 Ответить
Передасть пост путіну?
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06.05.2025 22:19 Ответить
Оголошення весь піздєц - всі на сраку впадуть
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06.05.2025 21:54 Ответить
Опять перданёт в бочку!
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06.05.2025 21:55 Ответить
Накладе санкції на Байдена. 😁
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06.05.2025 21:59 Ответить
Або накладе купу.
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06.05.2025 22:42 Ответить
"Я ухожу" із перемовного процесу....
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06.05.2025 21:56 Ответить
Яких тільки ОГОЛОШЕНЬ, ошелешених, старий Трамп не робив, з другого приходу, в Обвальний для нього кабінет!?!?!
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06.05.2025 21:56 Ответить
Так уже вроде заявил что "победил" хусситов... Или еще более "великое"?)
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06.05.2025 21:57 Ответить
втопив самоль за 50 млн, у війні проти хуситів. перемолов купу піску в пустелі, у війні проти хуситів.
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06.05.2025 22:00 Ответить
що він переміг росію. Чи нас
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06.05.2025 22:48 Ответить
я рудий, я геніальний, я мухожук!
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06.05.2025 21:58 Ответить
Господи...

Да вони ж з ЗЄ клони. 😁 Тільки наш якийсь трошки бракований.
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06.05.2025 21:58 Ответить
у кожного своя фішка.
наш гундосий. той рудий.
але, обидва імбецили. може, тому подобаються подібним, котрі їх обирають?
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06.05.2025 22:02 Ответить
цур Вас, якщо він наш...
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06.05.2025 22:47 Ответить
Трампон решил завоевать Антарктиду. А местных пингвинов переселить в Гренландию.
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06.05.2025 21:58 Ответить
там наша станція.
зараз сцикотно нападати на україну.
бо, українці, якісь вперті і войовничі.
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06.05.2025 22:03 Ответить
впертий/войовничий, чому Україна з маленької літери?
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06.05.2025 22:25 Ответить
вчителька? стара, в окулярах мінус 300, з немитим волоссям та зеленій заношеній спідниці?
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06.05.2025 22:31 Ответить
6-ий рік 4000 баксів у місяць, але звичка прибіднятись не минає?
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06.05.2025 22:50 Ответить
Може нарешті в"їбе по маскві?
Хоча чого це я так розмріявся.
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06.05.2025 21:59 Ответить
Оголосить себе царем всіх царів.
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06.05.2025 22:00 Ответить
І Папою всіх Пап !
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06.05.2025 22:14 Ответить
Головне щоб не мамою.
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06.05.2025 22:24 Ответить
тоді трансвеститом
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06.05.2025 22:40 Ответить
Этот генератор случайных фраз большой мощности. "Даже Англия хуситы капитулировали"(с).
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06.05.2025 22:01 Ответить
ДУЖЕ велике оголошення:

"Венс, мій віце-прізідєнт, таємно відвідує коханку синагогу гей-клуб кремль"
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06.05.2025 22:02 Ответить
Ше варіянт: "На Area 51 вже сімдесят років ховають UFO".
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06.05.2025 22:14 Ответить
Дебіл ....
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06.05.2025 22:03 Ответить
Вангую, в золотому унітазі зламалася ручка бачка?
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06.05.2025 22:05 Ответить
"дуже, дуже велике оголошення" щодо "деяких дуже важливих тем"

Ми дуже-дуже сумуємо з того, що деякі дуже-дуже альтернативно інтелектуальні люди дуже-дуже не бережуть свою дуже-дуже м'яку головоньку!
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06.05.2025 22:06 Ответить
"Відмова Заходу від підтримки України та її капітуляція призведуть до того, що інші країни розпочнуть перегони зі створення своєї ядерної зброї, намагаючись уникнути такої ж долі.

Як передає https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/05/french-minister-says-ukraine-defeat-would-spark-world-atomic-arms-race/?ss=aerospace-defense Forbes, таку заяву під час організованого Атлантичною радою круглого столу зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Слова пролунали після його зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, з яким вони обговорювали війну в Україні."
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06.05.2025 22:09 Ответить
"це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п'ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок" ...До четверга чи п'ятниці він вже забуде що обіцяв оголошувати у вівторок...дай боже щоб не переплутав куди він їде у понеділок
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06.05.2025 22:09 Ответить
"я скасовую санкція на китайські товари, бо їм дуже важко"...
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06.05.2025 22:11 Ответить
- Я одружуюся з Маском...
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06.05.2025 22:13 Ответить
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06.05.2025 22:18 Ответить
Важко навіть уявити, що це буде за заява, що народилася у хворій бащці.
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06.05.2025 22:18 Ответить
Трамп: Гренладцы лично мне сказали, что присоединяются к Америке, но их власти об этом не знают.
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06.05.2025 22:18 Ответить
Завтра зранку встану, і зроблю подвиг!
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06.05.2025 22:21 Ответить
тільки трампон таке перданув
нафта подорожчала на 3%
Завтра скаже що пошуткував-нафта обвалиться на 3%
Маск та друзі трампона зароблять
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06.05.2025 22:28 Ответить
После каждого его высера акции фондовой биржи валятся вниз, а после этого, грандиозного, посыпятся по улицам Нью-Йорка, как кленовый лист по осени. Такое уже в американской истории было.
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06.05.2025 22:37 Ответить
 
 