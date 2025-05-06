Трамп анонсировал "очень важное объявление"
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед своим визитом на Ближний Восток он сделает "очень, очень большое объявление" по "некоторым очень важным темам".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.
По словам Трампа, свой визит на Ближний Восток - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ - он начнет в понедельник, 12 мая. А до того и должно состояться его "очень, очень большое объявление".
"Настолько большое, насколько это возможно, и я скажу вам, о чем идет речь, но оно очень позитивное [...] И это объявление мы сделаем или в четверг, или в пятницу перед тем, как мы поедем в понедельник. Но это будет одно из самых важных объявлений, которые делали за много лет", - пообещал американский президент.
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Да вони ж з ЗЄ клони. 😁 Тільки наш якийсь трошки бракований.
наш гундосий. той рудий.
але, обидва імбецили. може, тому подобаються подібним, котрі їх обирають?
зараз сцикотно нападати на україну.
бо, українці, якісь вперті і войовничі.
Хоча чого це я так розмріявся.
Англияхуситы капитулировали"(с).
"Венс, мій віце-прізідєнт, таємно відвідує
коханку синагогу гей-клубкремль"
Ми дуже-дуже сумуємо з того, що деякі дуже-дуже альтернативно інтелектуальні люди дуже-дуже не бережуть свою дуже-дуже м'яку головоньку!
Як передає https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/05/french-minister-says-ukraine-defeat-would-spark-world-atomic-arms-race/?ss=aerospace-defense Forbes, таку заяву під час організованого Атлантичною радою круглого столу зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Слова пролунали після його зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, з яким вони обговорювали війну в Україні."
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Завтра скаже що пошуткував-нафта обвалиться на 3%
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