Трамп анонсував "дуже велике оголошення"

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед своїм візитом на Близький Схід він зробить "дуже, дуже велике оголошення" щодо "деяких дуже важливих тем".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Трампа, свій візит на Близький Схід - Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ - він розпочне в понеділок, 12 травня. А до того і має відбутися його "дуже, дуже велике оголошення".

Настільки велике, наскільки це можливо, і я скажу вам, про що йдеться, але воно дуже позитивне […] І це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п’ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок. Але це буде одне з найбільш важливих оголошень, які робили за багато років", - пообіцяв американський президент.

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