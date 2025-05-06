Трамп анонсував "дуже велике оголошення"
Президент США Дональд Трамп заявив, що перед своїм візитом на Близький Схід він зробить "дуже, дуже велике оголошення" щодо "деяких дуже важливих тем".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
За словами Трампа, свій візит на Близький Схід - Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ - він розпочне в понеділок, 12 травня. А до того і має відбутися його "дуже, дуже велике оголошення".
Настільки велике, наскільки це можливо, і я скажу вам, про що йдеться, але воно дуже позитивне […] І це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п’ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок. Але це буде одне з найбільш важливих оголошень, які робили за багато років", - пообіцяв американський президент.
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Да вони ж з ЗЄ клони. 😁 Тільки наш якийсь трошки бракований.
наш гундосий. той рудий.
але, обидва імбецили. може, тому подобаються подібним, котрі їх обирають?
зараз сцикотно нападати на україну.
бо, українці, якісь вперті і войовничі.
Хоча чого це я так розмріявся.
Все стає можливим,... особливо, коли ти - песдун
Англияхуситы капитулировали"(с).
"Венс, мій віце-прізідєнт, таємно відвідує
коханку синагогу гей-клубкремль"
Ми дуже-дуже сумуємо з того, що деякі дуже-дуже альтернативно інтелектуальні люди дуже-дуже не бережуть свою дуже-дуже м'яку головоньку!
Як передає https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/05/french-minister-says-ukraine-defeat-would-spark-world-atomic-arms-race/?ss=aerospace-defense Forbes, таку заяву під час організованого Атлантичною радою круглого столу зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Слова пролунали після його зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, з яким вони обговорювали війну в Україні."
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Анонсує намір США прокопати новий судоходний (безшлюзовий, широкий та глибокий) канал альтенативу Панамському. Новий канал ім. Доналда Трампа зніме обмеження на розміри і тонаж траспортних суден.