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Новини Заяви Трампа
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Трамп анонсував "дуже велике оголошення"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед своїм візитом на Близький Схід він зробить "дуже, дуже велике оголошення" щодо "деяких дуже важливих тем".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Трампа, свій візит на Близький Схід - Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ - він розпочне в понеділок, 12 травня. А до того і має відбутися його "дуже, дуже велике оголошення".

Настільки велике, наскільки це можливо, і я скажу вам, про що йдеться, але воно дуже позитивне […] І це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п’ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок. Але це буде одне з найбільш важливих оголошень, які робили за багато років", - пообіцяв американський президент.

Також читайте: Трамп може зірвати плани Кремля та зупинити агресію Росії, - Дуда

Автор: 

заява (219) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+20
Найкраще оголошення: "Я втомився - я уходжу."
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06.05.2025 21:54
+12
Накладе санкції на Байдена. 😁
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06.05.2025 21:59
+9
Господи...

Да вони ж з ЗЄ клони. 😁 Тільки наш якийсь трошки бракований.
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06.05.2025 21:58
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Найкраще оголошення: "Я втомився - я уходжу."
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06.05.2025 21:54 Відповісти
Передасть пост путіну?
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06.05.2025 22:19 Відповісти
Передаст - не те слово.
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06.05.2025 23:45 Відповісти
Оголошення весь піздєц - всі на сраку впадуть
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06.05.2025 21:54 Відповісти
Опять перданёт в бочку!
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06.05.2025 21:55 Відповісти
Накладе санкції на Байдена. 😁
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06.05.2025 21:59 Відповісти
Або накладе купу.
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06.05.2025 22:42 Відповісти
"Я ухожу" із перемовного процесу....
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06.05.2025 21:56 Відповісти
Яких тільки ОГОЛОШЕНЬ, ошелешених, старий Трамп не робив, з другого приходу, в Обвальний для нього кабінет!?!?!
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06.05.2025 21:56 Відповісти
Так уже вроде заявил что "победил" хусситов... Или еще более "великое"?)
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06.05.2025 21:57 Відповісти
втопив самоль за 50 млн, у війні проти хуситів. перемолов купу піску в пустелі, у війні проти хуситів.
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06.05.2025 22:00 Відповісти
що він переміг росію. Чи нас
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06.05.2025 22:48 Відповісти
я рудий, я геніальний, я мухожук!
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06.05.2025 21:58 Відповісти
Господи...

Да вони ж з ЗЄ клони. 😁 Тільки наш якийсь трошки бракований.
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06.05.2025 21:58 Відповісти
у кожного своя фішка.
наш гундосий. той рудий.
але, обидва імбецили. може, тому подобаються подібним, котрі їх обирають?
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06.05.2025 22:02 Відповісти
цур Вас, якщо він наш...
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06.05.2025 22:47 Відповісти
Трампон решил завоевать Антарктиду. А местных пингвинов переселить в Гренландию.
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06.05.2025 21:58 Відповісти
там наша станція.
зараз сцикотно нападати на україну.
бо, українці, якісь вперті і войовничі.
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06.05.2025 22:03 Відповісти
впертий/войовничий, чому Україна з маленької літери?
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06.05.2025 22:25 Відповісти
вчителька? стара, в окулярах мінус 300, з немитим волоссям та зеленій заношеній спідниці?
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06.05.2025 22:31 Відповісти
6-ий рік 4000 баксів у місяць, але звичка прибіднятись не минає?
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06.05.2025 22:50 Відповісти
Може нарешті в"їбе по маскві?
Хоча чого це я так розмріявся.
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06.05.2025 21:59 Відповісти
Потужну Перемігу над хуситами він вже одержав, завтра, гляди, ще хтось "капітулює"...
Все стає можливим,... особливо, коли ти - песдун
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06.05.2025 22:56 Відповісти
Оголосить себе царем всіх царів.
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06.05.2025 22:00 Відповісти
І Папою всіх Пап !
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06.05.2025 22:14 Відповісти
Головне щоб не мамою.
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06.05.2025 22:24 Відповісти
тоді трансвеститом
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06.05.2025 22:40 Відповісти
Этот генератор случайных фраз большой мощности. "Даже Англия хуситы капитулировали"(с).
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06.05.2025 22:01 Відповісти
ДУЖЕ велике оголошення:

"Венс, мій віце-прізідєнт, таємно відвідує коханку синагогу гей-клуб кремль"
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06.05.2025 22:02 Відповісти
Ше варіянт: "На Area 51 вже сімдесят років ховають UFO".
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06.05.2025 22:14 Відповісти
Дебіл ....
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06.05.2025 22:03 Відповісти
Вангую, в золотому унітазі зламалася ручка бачка?
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06.05.2025 22:05 Відповісти
"дуже, дуже велике оголошення" щодо "деяких дуже важливих тем"

Ми дуже-дуже сумуємо з того, що деякі дуже-дуже альтернативно інтелектуальні люди дуже-дуже не бережуть свою дуже-дуже м'яку головоньку!
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06.05.2025 22:06 Відповісти
"Відмова Заходу від підтримки України та її капітуляція призведуть до того, що інші країни розпочнуть перегони зі створення своєї ядерної зброї, намагаючись уникнути такої ж долі.

Як передає https://www.forbes.com/sites/kevinholdenplatt/2025/05/05/french-minister-says-ukraine-defeat-would-spark-world-atomic-arms-race/?ss=aerospace-defense Forbes, таку заяву під час організованого Атлантичною радою круглого столу зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Слова пролунали після його зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, з яким вони обговорювали війну в Україні."
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06.05.2025 22:09 Відповісти
"це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п'ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок" ...До четверга чи п'ятниці він вже забуде що обіцяв оголошувати у вівторок...дай боже щоб не переплутав куди він їде у понеділок
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06.05.2025 22:09 Відповісти
"я скасовую санкція на китайські товари, бо їм дуже важко"...
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06.05.2025 22:11 Відповісти
- Я одружуюся з Маском...
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06.05.2025 22:13 Відповісти
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06.05.2025 22:18 Відповісти
Важко навіть уявити, що це буде за заява, що народилася у хворій бащці.
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06.05.2025 22:18 Відповісти
Трамп: Гренладцы лично мне сказали, что присоединяются к Америке, но их власти об этом не знают.
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06.05.2025 22:18 Відповісти
Завтра зранку встану, і зроблю подвиг!
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06.05.2025 22:21 Відповісти
тільки трампон таке перданув
нафта подорожчала на 3%
Завтра скаже що пошуткував-нафта обвалиться на 3%
Маск та друзі трампона зароблять
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06.05.2025 22:28 Відповісти
После каждого его высера акции фондовой биржи валятся вниз, а после этого, грандиозного, посыпятся по улицам Нью-Йорка, как кленовый лист по осени. Такое уже в американской истории было.
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06.05.2025 22:37 Відповісти
схоже перестав приймати ліки.
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06.05.2025 22:57 Відповісти
Я дуже, дуже, дуже обісрався. Піддержіть мої штани, а то я їх зараз зніму.
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06.05.2025 22:58 Відповісти
на Уоллстріт паніка. Зранку почнуть продавати все.
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06.05.2025 23:05 Відповісти
Земля Квадратна й мае унікальну схожість з Трампом...Бо пробабця трампа була Хуситкою й онучкою Гімлера...Ми це вже знаемо...Знайшов чим вразити...
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06.05.2025 23:14 Відповісти
обісрався, по великому ))
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06.05.2025 23:21 Відповісти
После всей той самодовольной словесной пыли и тумана которые он на протяжении более 100 дней напускал в глаза, всерьез воспринимать его громогласные заявления невозможно, даже если в какой то момент он действительно что то серьезное предпримет
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06.05.2025 23:24 Відповісти
невже проведе ставку???
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06.05.2025 23:25 Відповісти
Вангую
Анонсує намір США прокопати новий судоходний (безшлюзовий, широкий та глибокий) канал альтенативу Панамському. Новий канал ім. Доналда Трампа зніме обмеження на розміри і тонаж траспортних суден.
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06.05.2025 23:44 Відповісти
Старый арестович.
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06.05.2025 23:45 Відповісти
Відкриваємо шорти, панове трейдери!
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06.05.2025 23:55 Відповісти
 
 