Макрон привітав заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: Це чіткий сигнал, що РФ слабкіша, ніж багато хто вважає

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "важливою подією" нещодавню заяву американського лідера Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією.

Про це повідомляє Le Figaro, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже чіткий сигнал від американського президента про те, що Росія, без сумніву, слабкіша і вразливіша, ніж багато хто вважає",- сказав Макрон.

Політик привітав "нове бачення" США щодо України. Макрон переконаний, що це "дасть змогу ще більше чинити опір і навіть відвоювати території".

Французький лідер вважає, що США відзначають "здатність української армії чинити опір" і "колективну здатність робити ще більше".

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

