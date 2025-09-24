УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8470 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа про території України
597 19

Макрон привітав заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: Це чіткий сигнал, що РФ слабкіша, ніж багато хто вважає

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "важливою подією" нещодавню заяву американського лідера Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією.

Про це повідомляє Le Figaro, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже чіткий сигнал від американського президента про те, що Росія, без сумніву, слабкіша і вразливіша, ніж багато хто вважає",- сказав Макрон.

Політик привітав "нове бачення" США щодо України. Макрон переконаний, що це "дасть змогу ще більше чинити опір і навіть відвоювати території".

Французький лідер вважає, що США відзначають "здатність української армії чинити опір" і "колективну здатність робити ще більше".

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

Читайте також: У Європі зраділи новій риториці Трампа щодо України, але зберігають скепсис, - Politico

Автор: 

Трамп Дональд (7223) Макрон Емманюель (1610)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Це чіткий сигнал, що тепер це все залежить від ЄС... США по суті, тепер будуть в стороні і будуть заробляти, продаючи зброю.
показати весь коментар
24.09.2025 21:50 Відповісти
+2
до чого це я - це розігрів й Трампа й хйла , а цей час перші ERAM й не тільки вже в Україні
показати весь коментар
24.09.2025 22:00 Відповісти
+2
Поки українець всохне - русскій здохне.
показати весь коментар
24.09.2025 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ваші слова да Богу в уха.
показати весь коментар
24.09.2025 21:46 Відповісти
Тоді чого ж в тебе мандраж збивати літаки рашки - бач яку потужну розмову Трамп завів
показати весь коментар
24.09.2025 21:48 Відповісти
Лише можливість? І то не точно.
показати весь коментар
24.09.2025 21:50 Відповісти
Це чіткий сигнал, що тепер це все залежить від ЄС... США по суті, тепер будуть в стороні і будуть заробляти, продаючи зброю.
показати весь коментар
24.09.2025 21:50 Відповісти
будуть заробляти , поки українці не закінчаться. потрібної зброї для перемоги ніхто Україні не надасть.
показати весь коментар
24.09.2025 22:01 Відповісти
Поки українець всохне - русскій здохне.
показати весь коментар
24.09.2025 22:03 Відповісти
ти забув ще сказати бавовна та пиримога
показати весь коментар
24.09.2025 22:05 Відповісти
бавовна та пиримога - тепер згодний?
показати весь коментар
24.09.2025 22:12 Відповісти
чомусь мені на загадку - шьол х..хол насрали на пол , а шел к...цап- зубамі цап - дуже дуже дитяча ще малечих років , а значить тато добре зі мною "уточняв" уроки історії , а я ще втіхаря підслуховувала його спогади з товаришем- він про "білофінську в середовщі цапів солдатів, як один з України з розокулаченної сім"ї1 8 річний пацан, а товариш з Сибіру коли його сім"ю вислали й його дитиною за колоски на замерзлому полі.
показати весь коментар
24.09.2025 22:10 Відповісти
Хочу запросити заяви усіх лідерів ЄС сприймати, як колись в мої 60-ті ми читали стоячи в шеренгу віршик про вовуЛєніна кожен по куплетику , забула як це називалось ... Але це все монтаж одого тексту( задумки)
Навіть Короля туди всунули
показати весь коментар
24.09.2025 21:58 Відповісти
до чого це я - це розігрів й Трампа й хйла , а цей час перші ERAM й не тільки вже в Україні
показати весь коментар
24.09.2025 22:00 Відповісти
Разговор ради разговоров! Где реакция, как в Корее? Как во Вьетнаме? Да как в Югославии, черт возьми. НАТО способно стереть вс рф за неделю!
показати весь коментар
24.09.2025 22:03 Відповісти
Бурні аплодисменти ( довго), всі піднімаються
показати весь коментар
24.09.2025 22:03 Відповісти
Пора зрозуміти, що аналізувати заяви Трампа безглуздо. Потрібно аналізувати тільки факти. Згоден, з тими, хто вважає, що він топить основного конкурента США - Європу в протистоянні з рф. Якщо вийде, то із задоволенням втягне у війну і другого конкурента - Китай. Але поки не виходить.
показати весь коментар
24.09.2025 22:05 Відповісти
Ще на початку трампопермоги слухала Ларису Волошину . Ну там Венс розвалював Європу, Маск агітував за ультра-праву у Німеччині ( а зараз там його тесла поступилася вже китайським). Вона сказала - я запам"ятала. Якщо це деменційне піде за своїми соратниками фашисто техносиліконовим розвалювати Європу , то Китай швиденько її підставить плече а вона йому.
Що маємо сьогодні окрім китайських виробників АВТО? Маємо ще слава не ідіотам навколо Трампа домовленості - контракт про спільний розвиток ШІ та новітніх військових розробок в сфері безпеки ... Й хто підписав? ТАК! Саме компанії тих самих технофашистів що витягли до влади Венса та розривали Європу під час виборів . Й дна саме з тих котра й сьогодні співпрацює з ЗСУ розвідкою та цей бачить у кого треба вчитись , набивати шутчний інтелект чиїм досвідом ...
показати весь коментар
24.09.2025 22:28 Відповісти
Потужна діяльність , хвалити один одного.
У Бубосяна б премію отримали. За незламну Потужність
показати весь коментар
24.09.2025 22:05 Відповісти
Трамп просто розважається - ідіть українці з вилами і косами - візьмете Москву і європейці вам допоможуть.
показати весь коментар
24.09.2025 22:05 Відповісти
Заяви Трампа про спроможність Україні за підтримки ЄС повернути собі всі окуповані Росією території обнадійливі, проте "він утримується від обіцянок надати будь-яку додаткову американську підтримку", констатує Іонела Марія Чіолан, наукова співробітниця з питань зовнішньої політики, безпеки та оборони брюссельського Центру європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса.
показати весь коментар
24.09.2025 22:15 Відповісти
Підарон і його коханець Зельц не знають, що заявами теріторії не повертаються? Україна за 3 роки не повернула ні-хе-ра, а скільки за той час гучних промов було...
показати весь коментар
24.09.2025 22:08 Відповісти
 
 