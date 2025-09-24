УКР
Трампу доповіли, що Україна готує новий наступ, який потребуватиме розвідданих США, - Wall Street Journal

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо України через переконання з боку радників і Володимира Зеленського.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.

Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца – ті розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на полі бою.

Читайте: Макрон привітав заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: Це чіткий сигнал, що РФ слабкіша, ніж багато хто вважає

Крім того, американський президент дізнався, що Україна запланувала наступ, "який потребуватиме підтримки розвідки США", сказали співрозмовники The Wall Street Journal.

Також співрозмовники WSJ згадують серед чинників зміни риторики Трампа дії Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі – зокрема прийняття вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля.

Ці джерела додали, що Трамп, попри зміну риторики, наразі не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європі зраділи новій риториці Трампа щодо України, але зберігають скепсис, - Politico

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

+14
Давайте про це поговоримо…, де, коли, який напрямок…
24.09.2025 22:48 Відповісти
+6
Не забуваймо що це цілком таємна інформація. *****,ну сміх і гріх. Що з цим світом не так?
24.09.2025 22:51 Відповісти
+6
Понеслася пи...да по кочках.
Тепер півроку з кожної праски будуть розповідати про це, ЗЄ буде піаритись з потужним контрнаступом, а потім за пару місяців все зійде на ніц і будуть шукати винних.
24.09.2025 22:54 Відповісти
Давайте про це поговоримо…, де, коли, який напрямок…
24.09.2025 22:48 Відповісти
Це ж було вже!!!
24.09.2025 23:06 Відповісти
херант корупції і здачі України може готувати лише програш
24.09.2025 23:21 Відповісти
А як же інакше США може випробувати привезені вже до Уrраїни свої ракети-бомби ERAM?

Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль - підписаний п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування (у війні України з Росією?... а може також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології? ) Великобританія виступить як хаб за цим контрактом бо Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії;

Так що не одна Польща тепер служить хабом для передачі зброї а й Україна хабом для накопичування досвіду .
24.09.2025 22:49 Відповісти
Полігон це почесна місія. ТЦК не залишаться без роботи.
24.09.2025 23:45 Відповісти
далекобійні ракети перенесені високо небі й запущені вже на території ворога - там ТЦК?
24.09.2025 23:52 Відповісти
... перенесені пілотами F-16 їх ТЦК набирає? Чи для рашки в замін тих кого ці бомби розхячать в середині рашки ?
24.09.2025 23:54 Відповісти
Я навіть знаю хто розповів Донні про контрнаступ 2.0 - Безкпутна
24.09.2025 22:50 Відповісти
як шо цей наступ буде ,і закінчиться на кордонах 1991р ,можливо тоді зеленського 🤡 і почнуть сприймати ...але за Чонгар та мишебратья ,і війни не буде ...відповідати прийдеться !...
24.09.2025 22:50 Відповісти
Якою ціною???
Ніхто не пустить синів і дочок туди до Чонгару та до ялти клятої-кавової!!!
Наш наступ - на НПЗ, на ГТС, на підстанції та шляхи має бути наступ такий
24.09.2025 23:07 Відповісти
З Зеленським він може закінчитися на кордонах 1991 року лише в одному випадку - коли це будуть кордони з Польщею . Правда Зе тоді вже буде в еміграції знімати відосики ...
24.09.2025 23:08 Відповісти
Не забуваймо що це цілком таємна інформація. *****,ну сміх і гріх. Що з цим світом не так?
24.09.2025 22:51 Відповісти
Зі світом все так ... це в Америки проблєми , а точніше - в західної цивілізації в цілому
24.09.2025 22:54 Відповісти
це новина кінця серпня , що вже після середини вересня в Україні будуть перші ракети нового виробництва (удосконаленого від ракет хаймерсів здається) - 80 шт в місяць будуть готувати такий подаруночок для рашки
24.09.2025 22:58 Відповісти
Трамп має запустити шпигуна у кремль...може Віткофф?...
24.09.2025 22:52 Відповісти
Така важлива інфа - сам шефу ***** зателефонує
24.09.2025 22:55 Відповісти
США у серпні ухвалили продаж Україні 3 350 крилатих ракет ERAM. Перша пертія надійде в жовтні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviationweek. ERAM з'явилася лише за 14 місяців після публікації тендеру у серпні 2024 року.
24.09.2025 23:05 Відповісти
це новина західних ЗМІ ще з середини серпня - АГООООВ!!! що через 6 тижнів пера партія ракет буде в Україні
24.09.2025 23:06 Відповісти
Число дату не вказали
24.09.2025 22:52 Відповісти
Невже це правда ?
"... близько 43 мільйонів дорослих американців мають серйозні труднощі з читанням і письмом, що становить приблизно п'яту частину дорослого населення США..."(ШІ)
24.09.2025 22:53 Відповісти
у нас 8 з 10 дебіли і це правда
24.09.2025 22:58 Відповісти
Ні
24.09.2025 22:58 Відповісти
Понеслася пи...да по кочках.
Тепер півроку з кожної праски будуть розповідати про це, ЗЄ буде піаритись з потужним контрнаступом, а потім за пару місяців все зійде на ніц і будуть шукати винних.
24.09.2025 22:54 Відповісти
А винним буде якийсь комбат, який посміє критикувати "геніальний план" чи відмовиться посилати на мінні поля своїх підлеглих...
24.09.2025 22:57 Відповісти
Бітва на Ялтінской дугє
24.09.2025 23:10 Відповісти
140 км за спиною рашистів легко й високо високо в небі без охоплення елетронною розвідкою рашистів , пілот F-16 доставить на територію прифронтового рашизму і.... пошле ще далі-далі бомбу- ракету бєз шума і пилі , й повернеться до України ціленьким.
24.09.2025 22:55 Відповісти
Хто вже розбазікав Трампу? Яка падлюка здала плани Генштабу?
Закрадаються невиразні сумніви...
24.09.2025 22:55 Відповісти
За останні місяці Трамп озвучував кілька кінцевих термінів, до завершення яких Кремль мав би припинила війну проти України.
Щоразу Трамп обіцяв ввести жорсткі санкції щодо РФ, якщо терміну не буде дотримано.
Нині експерти також не мають впевненості у тому, що після зміни риторики Трампа Вашингтон нарешті вдасться до реального тиску на Росію.
24.09.2025 22:59 Відповісти
https://kyivindependent.com/3-350-eram-missiles-are-heading-to-ukraine-heres-how-they-can-be-used-against-russia/ https://kyivindependent.com/3-350-eram-missiles-are-heading-to-ukraine-heres-how-they-can-be-used-against-russia3350 ракет ERAM прямують в Україну - ось як їх можна використовувати проти Росії

31 серпня 2025 року 15:59

• 5 хв читання
24.09.2025 23:10 Відповісти
Перші винищувачі F-16, отримані Україною, які будуть здатні стріляти ракетами ERAM, зображені 4 серпня 2024 року (Українське президентство/Роздатковий матеріал/Anadolu через Getty Images)
24.09.2025 23:11 Відповісти
Як стверджуює Піонтковський винищувачів F-16 зараз вже 100 в Україні
24.09.2025 23:14 Відповісти
пілоти не усі звичайно українські
24.09.2025 23:15 Відповісти
Якщо росіяни почнуть сьогодні бити кинжалами по Дубно і Староконстантинові, то повірю на 5%.
24.09.2025 23:26 Відповісти
Трампа потрібно оцінювати не за його словами, а за його справами.
А поки він не досяг прогресу ні в питанні війни в Україні, ні в секторі Газа.
24.09.2025 23:20 Відповісти
думаю, таємні плани тепер знову на столі у путіна.

а ****, рубіо навіть відмазку придумає: "ми не могли по іншому, інакше це зупинить дипломатичне вирішення конфлікту двох сторін"
24.09.2025 22:59 Відповісти
Що, знову наступ, знову провал, купа жертв, втрат і чергові відосики? Який наступ без зброї, контролю повітря і ще більшої деморалізації населення
24.09.2025 23:00 Відповісти
"Лідеру ***********", потрібно випросити у ЄС гроші на 2026 рік, а без демонстрації "потужності і незламності", йому їх не дадуть. Тому скоріш за все, знову буде "геніальний контрнаступ", який будуть активно піарити. + знімуть відосики з черговим рожевим "фламінго" чи "пеліканом" від міндіча... Можливо навіть знизять мобілізаційний вік, бо 40+ штурмовики вже нікого не переконають.
24.09.2025 23:09 Відповісти
24.09.2025 23:04 Відповісти
Та ну нафіг
24.09.2025 23:05 Відповісти
Повний та остаточний наступ на здоровий глузд? Без адекватних бойових резервів , на кіл -зону з дронів ? Зеленський вирішив закінчити своє правління - остаточним знищенням ЗСУ ?

Але я думаю все не так сумно . З цим розпіареним контрнаступом буде те сам ,що з Фламінго ,мільйонами дронів , мільярдом дерев та Планом Перемоги . Просто черговий 3,14здосік
24.09.2025 23:12 Відповісти
Ну я вважаю "наступ" - поняття широке. Наприклад удари ракетами вглиб ворога. Не дарма ж анонсували продаж ракет Україні
24.09.2025 23:16 Відповісти
І зеленський так вважає мабуть . То по його логіці Україна вже наступає на Московії на глибині 1500-2000 км - бо туди долітають дрони.

Але є чітке визначення слово "НАСТУП ":

На́ступ, офензи́ва (заст.) - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових дій, який застосовується з метою розгрому противника та заволодіння важливими районами. Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, у рішучій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 атаці, стрімкому просуванні підрозділів углиб його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 бойових порядків, знищенні та взятті у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полон живої сили, захопленні озброєння, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки та намічених районів
24.09.2025 23:20 Відповісти
Побачимо...
24.09.2025 23:23 Відповісти
Вангую -нічого суттєвого не буде ...
24.09.2025 23:50 Відповісти
США сподобався наш катастрофічний контрнаступ, і вони хотять його повторити.
24.09.2025 23:22 Відповісти
24.09.2025 23:22 Відповісти
Ага, піндоси надрукують та передадуть мапу Москви (із зазначенням місць куди не бити - ресторани Віткофа та башні Трампа у Кремлі)!
24.09.2025 23:24 Відповісти
Україну можна звільнити і не посилаючи в наступ армію. Просто потрібно Сосію закошмарити так ракетами і дронами щоб рашисти самі нас просили припинити взамін на те що вони заберуться з України
24.09.2025 23:27 Відповісти
Який в сраку наступ!!?? Вибори!!!
24.09.2025 23:32 Відповісти
А, тоді все стає зрозумілим. І той божевільний ******* Трампа про кордони 91 року, від якого зебіли cw.nm окропом. Гундос зробить новий наступ, зітре знову усі боєздатні частини, *****, нарешті, проломить фронт, і Трампон зможе закінчити війну вже на умовах ***** - капітуляцією України. Гарна многоходовачка від Донні. явно у ***** вчився.
24.09.2025 23:41 Відповісти
чергова маячня від WSJ, висосана з пальця репортера, який "працює" з анонімними джерелами.
24.09.2025 23:42 Відповісти
Перед контранступом мобілізуйте синів, батьків, братів ОПи, депутатів особливо зелених, сраколизів марафонних, список форбс і далі все те що чомусь зветься "елітою"
Війна б давно закінчилась якщо б хоть 5% цих зебільних подонків були на фронті.
24.09.2025 23:46 Відповісти
 
 