Трампу доповіли, що Україна готує новий наступ, який потребуватиме розвідданих США, - Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо України через переконання з боку радників і Володимира Зеленського.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
В повідомленні йдеться, що в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.
Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца – ті розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на полі бою.
Крім того, американський президент дізнався, що Україна запланувала наступ, "який потребуватиме підтримки розвідки США", сказали співрозмовники The Wall Street Journal.
Також співрозмовники WSJ згадують серед чинників зміни риторики Трампа дії Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі – зокрема прийняття вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля.
Ці джерела додали, що Трамп, попри зміну риторики, наразі не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".
Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.
Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.
Трамп привіз із собою до Британії команду, яка уклала з Британією наступний контракт. Під час візиту Трампа представники компанії Anduril Алекс Карп (що веде підтримку електронної розвідки у війні Ураїні) та компанії Palantir Пітер Тіль - підписаний п'ятирічний контракт з урядом Великобританії на надання розвідувальної інформації та її застосування (у війні України з Росією?... а може також на інтеграцію українських знань та досвіду у передові технології? ) Великобританія виступить як хаб за цим контрактом бо Україна опинилась у центрі ******** боротьби за зброю 21 століття. Україна стала третім партнером практиком та володарем знань у новій співдружності США-Британії;
Так що не одна Польща тепер служить хабом для передачі зброї а й Україна хабом для накопичування досвіду .
Ніхто не пустить синів і дочок туди до Чонгару та до ялти клятої-кавової!!!
Наш наступ - на НПЗ, на ГТС, на підстанції та шляхи має бути наступ такий
"... близько 43 мільйонів дорослих американців мають серйозні труднощі з читанням і письмом, що становить приблизно п'яту частину дорослого населення США..."(ШІ)
Тепер півроку з кожної праски будуть розповідати про це, ЗЄ буде піаритись з потужним контрнаступом, а потім за пару місяців все зійде на ніц і будуть шукати винних.
Закрадаються невиразні сумніви...
Щоразу Трамп обіцяв ввести жорсткі санкції щодо РФ, якщо терміну не буде дотримано.
Нині експерти також не мають впевненості у тому, що після зміни риторики Трампа Вашингтон нарешті вдасться до реального тиску на Росію.
31 серпня 2025 року 15:59
• 5 хв читання
А поки він не досяг прогресу ні в питанні війни в Україні, ні в секторі Газа.
а ****, рубіо навіть відмазку придумає: "ми не могли по іншому, інакше це зупинить дипломатичне вирішення конфлікту двох сторін"
Але я думаю все не так сумно . З цим розпіареним контрнаступом буде те сам ,що з Фламінго ,мільйонами дронів , мільярдом дерев та Планом Перемоги . Просто черговий 3,14здосік
Але є чітке визначення слово "НАСТУП ":
На́ступ, офензи́ва (заст.) - вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових дій, який застосовується з метою розгрому противника та заволодіння важливими районами. Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, у рішучій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 атаці, стрімкому просуванні підрозділів углиб його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 бойових порядків, знищенні та взятті у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD полон живої сили, захопленні озброєння, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 техніки та намічених районів
Війна б давно закінчилась якщо б хоть 5% цих зебільних подонків були на фронті.