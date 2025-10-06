РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости помощь Украине от США Угроза шатдауна в США
387 5

США не заблокировали поставки оружия в Украину из-за "шатдауна", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный "шатдаун".

Об этом глава государства сообщил во время совместного с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что Украина продолжает получать системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk, однако скорость поставок зависит прежде всего от финансирования.

"Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, ну, появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры между Украиной и США по беспилотникам продолжаются, поставки поступают, - МИД

Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия дали деньги, благодаря которым Киев покупает у США дефицитное оружие, в частности системы ПВО. Все зависит от наполнения коридора PURL.

Зеленский отметил также поддержку балтийских государств, которые хоть и имеют меньшие бюджеты, однако остаются на стороне Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон выделил $179 млн на оборонные нужды для США и Украины

Напомним, Федеральное правительство США официально прекратило работу впервые за шесть лет после того, как Конгресс, который зашел в тупик и не смог принять законопроект о финансировании, чтобы продолжить работу.

Ранее газета The Telegraph писала, что из-за "шатдауна" в США может быть заблокировано соглашение Украины по БПЛА на миллиарды.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Зеленский Владимир (22159) оружие (10468) помощь (8129) США (28014)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шатдаун шатдауном ,а зброя за розкладом
показать весь комментарий
06.10.2025 15:12 Ответить
США при Трампі не постачають зброю Україні ,її купують наші європейські партнери для нас пора вже знати.
показать весь комментарий
06.10.2025 15:13 Ответить
Це тільки ти розумний, а я так - погуляти вийшов.
показать весь комментарий
06.10.2025 15:21 Ответить
...просто в трампа зброя закінчується.
показать весь комментарий
06.10.2025 15:22 Ответить
у ВПК США не закінчиться
показать весь комментарий
06.10.2025 15:26 Ответить
 
 