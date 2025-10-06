США не заблокировали поставки оружия в Украину из-за "шатдауна", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный "шатдаун".

Об этом глава государства сообщил во время совместного с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что Украина продолжает получать системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk, однако скорость поставок зависит прежде всего от финансирования.

"Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, ну, появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры между Украиной и США по беспилотникам продолжаются, поставки поступают, - МИД

Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия дали деньги, благодаря которым Киев покупает у США дефицитное оружие, в частности системы ПВО. Все зависит от наполнения коридора PURL.

Зеленский отметил также поддержку балтийских государств, которые хоть и имеют меньшие бюджеты, однако остаются на стороне Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон выделил $179 млн на оборонные нужды для США и Украины

Напомним, Федеральное правительство США официально прекратило работу впервые за шесть лет после того, как Конгресс, который зашел в тупик и не смог принять законопроект о финансировании, чтобы продолжить работу.

Ранее газета The Telegraph писала, что из-за "шатдауна" в США может быть заблокировано соглашение Украины по БПЛА на миллиарды.

Больше читайте в нашем Telegram-канале